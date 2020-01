Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 26 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 26 gennaio, in TV su Sky. Commedie, fantasy e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film biografici da vedere stasera in TV

Driven – Il caso DeLorean, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film biografico americano del 2018 per la regia di Nick Hamm, con Lee Pace, Judy Greer, Erin Moriarty, Jason Sudeikis e Corey Stoll. 1974: Jim Hoffman è il classico padre di famiglia con due figli, infaticabile pilota, marito affettuoso di Ellen. Occasionalmente, però, spaccia. E quando viene arrestato con della cocaina, l’ambizioso agente dell’FBI Benedict vede l’opportunità per il Bureau, e usa Jim per incastrare un pesce più grosso. Jim ricomincia da zero in un ricco quartiere di San Diego con uno stipendio governativo, ma il suo lavoro come informatore confidenziale prende un’altra strada quando fa amicizia con il famoso vicino, l’ingegnere motorista e designer John DeLorean. Abbagliato dal carisma e dalla lungimiranza di DeLorean, Jim si trova presto nella sua cerchia più stretta, coinvolto nel lancio di una nuova iniziativa che promette di rivoluzionare l’industria americana dei motori.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il maestro di violino, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2015 diretto da Sérgio Machado, con Lázaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira, Sandra Corveloni e Fernanda de Freitas. Laerte è un musicista di San Paolo del Brasile. Dopo aver fallito un’audizione, si ritrova a fare l’insegnante di musica in una favela. Una storia di amicizia, musica e voglia di riscatto.

Una estranea fra noi, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film drammatico americano del 1992 per la regia di Sidney Lumet, con Melanie Griffith, Eric Thal, Jamey Sheridan e Mia Sara. Emily Eden è una giovane detective della polizia di New York, apparentemente refrattaria a qualsiasi umana emozione. Le viene affidato il caso della sparizione di Yaakov Klausman, membro della comunità ebrea chassidica e di un'ingente quantità di diamanti. Per Emily il responsabile del furto, più che nello scomparso, è da ricercare tra gli altri membri della comunità; decide per questo, d'accordo con il Rabbino e con suo figlio Ariel, di mimetizzarsi vivendo con loro come una della famiglia.

John Q, ore 21:15 su Premium Cinema

Film drammatico del 2001, diretto da Nick Cassavetes, con Denzel Washington, Ray Liotta, Robert Duvall, James Woods e Anne Heche. John vive una vita modestissima, anzi povera. Ha moglie e figlio. Scopre che il bambino soffre di un brutto vizio cardiaco, che presto gli costerà la vita se non si interverrà con un trapianto. John le prova tutte, subendo delusioni e inganni nei vari ospedali, ma ad un certo punto si rende conto che il figlio morirà e lui non può farci niente. Decide quindi di agire con violenza e prende in ostaggio alcune persone, compreso il chirurgo. Il suo diventa un “caso”.

Gioco di donna, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2004 diretto da John Duigan, con Charlize Theron, Penelope Cruz, Stuart Townsend, Thomas Kretschmann e Steven Berkoff. In una notte del 1933, mentre lavora alla sua scrivania nel St. John's College di Cambridge, l’irlandese diciannovenne Guy Malyon si vede irrompere nella stanza una donna bagnata fradicia, la più bella che lui abbia mai visto. Da quell’incontro i due vivranno la loro relazione tra mille incongruenze, illusioni e drammi.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Jurassic World – Il regno distrutto, ore 21:15 su Sky Cinema Adventure

A tre anni di distanza dai fatti di Jurassic World, Isla Nublar sta per essere sommersa da lava vulcanica. Il governo deve decidere se salvare i dinosauri superstiti che la popolano o se lasciare che la natura faccia il suo corso. Eli Mills propone a Claire di coinvolgere Owen per una missione di salvataggio, che recuperi anche il Raptor super-intelligente Blue. Con Geraldine Chaplin, Ted Levine, James Cromwell, Jeff Goldblum, Rafe Spall e la regia di J.A. Bayona.

Film commedia da vedere stasera in TV

Sydney White – Biancaneve al college, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Non perderti questa piacevole commedia del 2007, che dà una veste più moderna, eroica e intraprendente alla principessa Disney Biancaneve. Sydney viene esclusa da una confraternita del college Southern Atlantic, così diventa la paladina dei più deboli sfidando le lobby con i suoi 7 amici emarginati. Regia di Joe Nussbaum, con Amanda Bynes, Matt Long, Sara Paxton, Jack Carpenter e Crystal Hunt.

Io sono tu, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Regia di Seth Gordon. Un film con Jason Bateman, John Cho, Jon Favreau, Melissa McCarthy, Eric Stonestreet. Sandy Bigelow Patterson è un dirigente in procinto di ricevere una promozione mentre sta per nascergli il terzo figlio. Un giorno scopre che qualcuno gli ha rubato l'identità. Fino a quando però non sarà in grado di provarne l'attività e di presentarlo alla giustizia il suo ruolo di vice direttore di una nuova e brillante società finanziaria sarà in bilico. Commedia riuscitissima una coppia di attori affiatata e convincente.

Quando meno te lo aspetti, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Regia di Garry Marshall. Un film con Kate Hudson, John Corbett, Joan Cusack, Helen Mirren, Amber Valletta, Hayden Panettiere. Abituata ad un lavoro con disponibilità 24 ore su 24, Helen vede sconvolta la propria vita da una tragedia: la sorella e il cognato muoiono in un incidente stradale e i due figli, anziché essere affidati alla più disponibile sorella Jenny, tutta casa e famiglia, vengono consegnati a lei. Helen si trova schiacciata tra i nuovi compiti di madre adottiva e le pretese del suo capo Dominique. Una divertente commedia dal regista di “Pretty woman”.

Mamma o papà?, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Diretto da Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Marino. Due coniugi divorziati ingaggiano una guerra senza esclusione di colpi per non ottenere la custodia dei figli. Remake di una commedia francese che mette in mostra la bravura del cast.

Il trono di cuori, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film sentimentale americano del 2018 per la regia di James Brolin, con James Brolin, Cindy Busby, Andrew Cooper, Lachlan Nieboer e Martin Wimbush. Kelly, inguaribile romantica, e il padre Hank, allevatore del Montana, ricevono la notizia che l’uomo ha ereditato una proprietà in terra lontana. Una volta giunti a destinazione, scoprono di aver ereditato la tenuta e un titolo nobiliare. Inizia così una strana avventura moderna tra sangue blu…

Monty Python – Il senso della vita, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un film di Terry Jones, con Graham Chapman, John Cleese, Michael Palin, Eric Idle, Terry Jones. Monty Python, il noto gruppo di attori di cabaret inglesi, in una satira irresistibile sulle assurdità dell'esistenza. Nel mirino dei comici britannici troviamo le guerre coloniali, la vita di caserma, il mondo della finanza, il controllo delle nascite, il cenone di Natale. Per una serata di comicità brillante.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

Skyfall, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Celebre film di spionaggio “007” del 2012 per la regia di Sam Mendes, con Daniel Craig, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris e Bérénice Marlohe. Una minacciosa figura appartenente a un misterioso passato di cui nessuno è a conoscenza, torna a tormentare M, chiamata a dar prova della sua lealtà nei confronti dell'intero corpo di agenti segreti MI6, che ha da sempre diretto con coraggio e determinazione. Con l'obiettivo di salvare il gruppo, noncurante dell'alto costo personale che la missione comporta, l'agente 007 non esita a mettersi in azione per aiutare M e rintracciare chi la vuole fuori dai giochi, provando a liberarsene prima che sia troppo tardi.

Film thriller da vedere stasera in TV

Amabili resti, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Thriller del 2009 per la regia di Peter Jackson, con Saoirse Ronan, Stanley Tucchi, Mark Wahlberg, Rachel Weisz e Rose McIver. La storia della giovane adolescente Susie Salmon, barbaramente uccisa, che diventa uno spirito e veglia la sua famiglia e il suo assassino dall’alto. La giovane dovrà tenere a freno il suo desiderio di vendetta per aiutare la famiglia a guarire da un dolore troppo grande. Un film che vi lascerà col fiato sospeso.

Film d’azione da vedere stasera in TV

King Arthur: il potere della spada, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Sky ha scelto per te un film che mescola azione, storia e magia. La pellicola è del 2017 e diretta da Guy Ritchie, con Djimon Hounsou, Jude Law, Aidan Gillen, Charlie Hunnam e Eric Bana. Un tempo uomini e maghi convivevano pacificamente, ma quel tempo è finito ed è subito guerra. Durante la battaglia cruciale per Camelot e l’assalto finale di Mordred al castello di Uther Pendragon, accade di tutto: gli elefanti gargantueschi muoiono, i soldati vengono inceneriti dalla magia, le mura e i ponti crollano come se fossero di creta. Eppure, neanche un nemico tanto spaventoso può nulla contro il potere di Excalibur.

Compagnie pericolose, ore 21:14 su Premium Cinema Energy

Film d’azione americano per la regia di Brian Koppelman e David Levien, con Barry Pepper, Vin Diesel, John Malkovich e Dennis Hopper. Il figlio incompreso di un gangster convince lo zio a farsi coinvolgere negli affari di famiglia. Insieme a una banda di amici, criminali improbabili, il rampollo perde in una cittadina del Montana la classica borsa piena di dollari. La recupera uno sceriffo corrotto che ha abbastanza pelo sullo stomaco per affrontare i banditi in erba. Finché dalla città non arrivano quelli veri.

