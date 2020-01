Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 24 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 24 gennaio, in TV su Sky. Commedie, fantasy e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Sogno di una notte di mezza età, ore 21:15 Sky Cinema Due

“Sogno di una notte di mezza età” è la pellicola diretta e interpretata dal talentuoso Daniel Auteuil, con Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain, Adriana Ugarte. Depardieu è Daniel, un uomo di mezza età dalla spiccata immaginazione, sposato con Isabelle. Il suo migliore amico è Patrick, che a settant’anni ha deciso di cambiare vita lasciando la moglie e fidanzandosi con la ventenne Emma, una ragazza piena di vita e dai modi provocanti. Patrick decide di presentare la sua nuova fiamma a Daniel e Isabelle e si fa invitare a cena dalla coppia. Nel corso dell’incontro, però, la fantasia del padrone di casa comincia a galoppare, stuzzicata dalla prorompente Emma, con esiti esilaranti e imprevedibili. Piccante commedia omaggio ai 70 anni del regista e attore francese Daniel Auteuil.

New in Town – Una single in carriera, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Jonas Elmer, con Harry Connick Jr., Renée Zellweger, J.K. Simmons, Frances Conroy, Kristen Harris. Lucy Hill, un’ambiziosa donna di carriera di Miami, viene inviata in una sperduta cittadina del Minnesota per supervisionare la ristrutturazione aziendale di un’industria manifatturiera. L’accoglienza dei cittadini è gelida quanto il clima, ma pian piano Lucy si lascerà conquistare dal fascino del luogo e riuscirà a farsi accettare. È una Bridget Jones impacciata nei completini da manager quella che ci viene proposta da Renée Zellwegger.

La ragazza del mio migliore amico, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Howard Deutch. Un film con Dane Cook, Kate Hudson, Jason Biggs, Lizzy Caplan, Alec Baldwin, Riki Lindhome. Dustin è innamorato della collega Alexis la quale però non è poi così interessata a lui tanto da chiedergli, dopo cinque settimane di appuntamenti, di restare buoni amici. Diventa quindi per lui indispensabile chiedere l'aiuto del compagno di appartamento Tank. Una divertente commedia romantica.

Holmes & Watson, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film del 2018 scritto e diretto da Etan Cohen, con Will Ferrell e John C. Reilly. La pellicola si ispira alle vicende della celebre coppia Sherlock Holmes-dott. Watson creata da Arthur Conan Doyle, rivisitandola in chiave comica. Il duo si ritroverà a indagare su un delitto a Buckingham Palace. Per una serata divertente.

Capodanno a New York, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Diretto da Garry Marshall, con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Hilary Swank, Sarah Jessica Parker, Halle Berry. Certe notti l'impossibile può accadere, soprattutto se è la notte di Capodanno, soprattutto a New York. All'ombra dell'Empire e sotto la sfera di Times Square, in attesa di esplodere i suoi coriandoli sui rimpianti del 2011 e sui (buoni) propositi del 2012, un gruppo scelto di newyorkesi “imbandisce” la tavola per l'ultima giornata dell'anno. Film da vedere per chi ama le commedie romantiche, le straordinarie atmosfere di New York e le ambientazioni natalizie.

Trafficanti, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Todd Phillips. Un film con Jonah Hill, Miles Teller, Ana de Armas, Kevin Pollak, Bradley Cooper, Barry Livingston. Due amici ventenni decidono di sfruttare un'iniziativa governativa per fare i soldi e godersi la bella vita. Ma la situazione gli sfuggirà di mano. Una divertente e fantasiosa commedia firmata Todd Phillips.

Film fantastici da vedere stasera in TV

E.T. – L’Extra-terrestre, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Regia di Steven Spielberg. Un film con Henry Thomas, Drew Barrymore, Robert MacNaughton, Peter Coyote, Dee Wallace, K.C. Martel. Un bambino protegge dagli scienziati un alieno rimasto sulla Terra e lo aiuta a tornare a casa, sul suo pianeta. Emozionante capolavoro di Spielberg, vincitore di 4 premi Oscar.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Alla fine ci sei tu, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Peter Hutchings. Un film con Nina Dobrev, Maisie Williams, Asa Butterfield, Tyler Hoechlin, Peyton List. Un ragazzo ipocondriaco affronta le sue peggiori paure quando accetta di esaudire gli ultimi desideri di una coetanea malata. “Alla fine ci sei tu” è una pellicola commovente per il tema che affronta, che riesce a mantenere sempre un approccio leggero alla materia, anche grazie ai due bravissimi attori protagonisti.

Razzabastarda, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Alessandro Gassmann dirige e interpreta “Razzabastarda”, con Giovanni Anzaldo, Manrico Gammarota, Sergio Meogrossi, Michele Placido. Roman è un pusher rumeno che abita in Italia da trent'anni. Devoto alla Madonna Nera, a cui lo lega un voto, prega ogni giorno per suo figlio e per il suo futuro, che sogna radioso e lontano dal degrado della periferia. Nicu ha pochi anni e tanta vergogna delle sue origini, che nasconde alla sua ragazza. Invadente e chiassoso, Roman (soprav)vive per Nicu, spacciando e entrando nei giri della microcriminalità. Tra pulsioni violente, nefandezze, riscatti sociali e condanne filiali, uno spaccato della realtà che ci circonda. Una storia in bianco e nero, tra baracche, emarginazione e grammelot extracomunitario. Esordio alla regia di Alessandro Gassmann.

Il gladiatore, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Ridley Scott. Un film con Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris, Oliver Reed, Djimon Hounsou. Il generale romano Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, ha condotto ancora una volta i suoi legionari alla vittoria, ed ora spera di poter tornare alla sua famiglia. Ma il sovrano Marco Aurelio, oramai vecchio e stanco, gli chiede di assumere il comando dell'impero dopo la sua morte. L’epico colossal di Ridley Scott, imperdibile.

Another Happy Day, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film di Sam Levinson del 2011 dove, in occasione di un caotico matrimonio, si riunisce una famiglia decisamente sui generis. Nel cast: Ellen Barkin, Michael Nardelli, Thomas Hayden Church, Demi Moore, George Kennedy, Ezra Miller, Daniel Yelsky, Kate Bosworth. Alla vigilia del matrimonio di suo figlio, Lynn, una donna che ha sempre nascosto le sue emozioni, deve fare i conti con il suo ex-marito e la sua calda moglie, con il disprezzo della madre fredda, il padre lontano e la sua ridicola sorella. La presenza dei suoi tre figli profondamente turbati non rende di certo le cose più facili. Un film comico e oscuro allo stesso tempo, da guardare per una serata all’insegna delle emozioni.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Thursday – Giovedì, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di Skip Woods, con Thomas Jane, Aaron Eckhart, Paulina Porizkova, James Le Gros, Paula Marshall. Un ex spacciatore di Los Angeles si trasferisce a Houston per ricominciare una nuova vita da architetto sposato. Tutto va in pezzi quando riceve una visita del tutto inaspettata da uno dei suoi ex soci che porta con se un carico di eroina. Esordio alla regia di Skip Woods.

Cobra, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film poliziesco del 1986 per la regia di George Cosmatos, con Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Reni Santoni, Andrew Robinson. Mario “Cobra” Cobretti è un agente anti-terrorismo specializzato nelle missioni più rocambolesche e pericolose. Quando gli viene affidata la missione di proteggere una modella scampata a una strage, dovrà vedersela con una spietata banda di criminali. Un film che reinterpreta il personaggio di Rambo in salsa poliziesca, da vedere per una serata sul filo del rasoio.

Film thriller da vedere stasera in TV

Hangman – Il gioco dell’impiccato, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller americano del 2017 per la regia di Johnny Martin, con Al Pacino, Brittany Snow, Karl Urban, Sarah Shahi. Ray è un rispettabile detective della squadra omicidi. Il suo collega Will, esperto di profiling, riceve il compito di catturare un famigerato serial killer che ha commesso una serie di omicidi basati su un gioco per bambini. Un thriller torbido e inquietante.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

The Italian Job, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di F. Gary Gray. Un film con Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Seth Green, Donald Sutherland, Jason Statham. Charlie Croker e la sua banda hanno messo a segno un colpo miliardario sottraendo lingotti d'oro da un palazzo veneziano. Ma qualcuno all'interno del gruppo ha deciso di tenersi tutto per sé, non esitando a eliminare il vecchio John, padre spirituale del gruppo, pur di mettere le mani sul malloppo. Urge vendetta: e quale vendetta migliore che riappropriarsi del maltolto, inscenando il più gigantesco ingorgo della storia per poter scappare indisturbati o quasi a bordo di tre Mini? Cast notevole.

