Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 21 gennaio

Film drammatici da vedere stasera in TV

Regole d'onore, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film drammatico del 2000 diretto da William Friedkin, con Ben Kingsley, Samuel L. Jackson, Tommy Lee Jones, Guy Pearce e Philip Baker Hall. Terry Childers è un colonnello dell’esercito, veterano ed eroe di guerra. A causa di una missione di salvataggio finita male viene messo sotto processo. A difenderlo vi è l'avvocato Hays Hodges, che gli deve la vita.

Michael Clayton, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2007 diretto da Tony Gilroy, con George Clooney, Sydney Pollack, Tilda Swinton, Tom Wilkinson e Austin Williams. L’ex pubblico ministero Michael Clayton lavora da anni per un importante studio legale. Ha l’abitudine di falsificare fatti e documenti pur di salvare i suoi clienti più facoltosi. È anche un giocatore d’azzardo e per questo ha contratto diversi debiti. Arriva, però, il momento in cui deve fare i conti con se stesso, quando deve affrontare il caso di una grossa società di prodotti chimici, accusata di aver immesso nel mercato un prodotto altamente cancerogeno.

Film commedia da vedere stasera in TV

Gloria Bell, ore 21:15 Sky Cinema Due

Il regista premio Oscar per “Una donna fantastica” (miglior film straniero), Sebastián Lelio, riporta sul grande schermo il suo precedente film Gloria, questa volta in una produzione statunitense con Julianne Moore nel ruolo che fu di Paulina García, Orso d’argento a Berlino. Gloria ha 50 anni, è dinamica e indipendente. Nonostante le disavventure sentimentali, continua a credere nell’amore.

C'è tempo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film commedia diretto da Walter Veltroni, con Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari, Francesca Zezza e Jean-Pierre Léaud. Alla morte del padre, un quarantenne che nella vita fa l’osservatore di arcobaleni scopre di avere un fratellastro minorenne.

Tutti i numeri del sesso, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia del 2007 diretto da Daniel Waters, con Simon Baker, Winona Ryder, Leslie Bibb, Mindy Cohn e Robert Wisdom. Un manager riceve una misteriosa lista di donne con cui è destinato a fare sesso. Tra queste c'è anche una serial killer.

Beverly Hills Cop III, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 1994 diretto da John Landis, con Hector Elizondo, Eddie Murphy, Judge Reinhold e Stephen McHattie. L’agente di polizia dalla risata inconfondibile torna per la terza volta in una pellicola piacevole e divertente. Il poliziotto deve sgominare una banda di falsari responsabili della morte del suo capo a Los Angeles.

I Delitti Del Barlume - Ritorno A Pineta, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Il secondo e ultimo appuntamento con le nuove storie de I Delitti del BarLume, ti aspetta in prima TV, su Sky Cinema Uno e su Sky On Demand. A spezzare la tranquilla quotidianità della stagione estiva di Pineta questa volta è l’inaspettato ritorno di uno dei suoi cittadini più amati: il Viviani del BarLume. Avete capito bene, a fare Ritorno a Pineta è proprio lui, l’adorato il “barrista” interpretato da Filippo Timi, dopo due anni di assenza e migliaia di chilometri di distanza, è finalmente tornato. Regia di Eugenio Cappuccio, Roan Johnson, con Filippo Timi, Enrica Guidi, Massimo Paganelli, Marcello Marziali e Atos Davini.

Un boss in salotto, ore 21:00 Premium Cinema +24 HD

Film commedia diretto da Luca Miniero, con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Luca Argentero, Angela Finocchiaro e Alessandro Besentini. A Bolzano, in un cottage eco compatibile, vive una famiglia quasi perfetta che cela in cuor suo un terribile segreto: la madre, perfetta icona della bolzanina oltranzista, non si chiama Cristina ed è una “terrona” di nome Carmela. Carmela deve fare i conti con l’ingombrante figura di suo fratello camorrista.

Vacanze in America, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 1984 diretta da Carlo Vanzina, con Christian De Sica, Jerry Calà, Claudio Amendola, Enzo Liberti, Edwige Fenech e Antonella Interlenghi. Una scuola privata, gestita da sacerdoti, organizza per alunni ed ex alunni una gita di quindici giorni negli Stati Uniti. Una pellicola divertente con tante avventure divertenti, per una serata all’insegna del divertimento.

Ex, ore 21.00 Comedy Central

Commedia italiana diretta da Fausto Brizzi, con Claudio Bisio, Nancy Brilli, Cristiana Capotondi, Cécile Cassel e Fabio De Luigi. Il film presenta le storie amorose di sei coppie, che si intrecciano e sviluppano tra Natale e San Valentino.

Film fantasy da vedere stasera in TV

I fratelli Grimm e l’incantevole strega, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Film fantasy del 2005 diretto da Terry Gilliam, con Matt Damon, Heath Ledger, Monica Bellucci e Jonathan Pryce. Durante l’impero napoleonico, Will e Jack Grimm si guadagnano da vivere proteggendo i contadini dai mostri e demoni con l’aiuto di esorcismi e false formule magiche. Quando le autorità si rendono conto che sono dei millantatori, Will e Jack tentano la fuga e trovano rifugio in una foresta, dove incontrano una strega che mette alla prova il loro coraggio.

Film thriller da vedere stasera in TV

Blitz, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film thriller diretto da Elliott Lester, con Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gillen, David Morrissey e Richard Riddell. A Londra, un serial killer sta attaccando la polizia. Cosa succede quando coloro i quali, si suppone, dovrebbero proteggere diventano il bersaglio? Di fronte a un nemico astuto quanto perverso, Brant, un poliziotto dai metodi atipici, intraprende le indagini.

Film noir da vedere stasera in TV

In fondo al bosco, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film noir prodotto da Sky, diretto da Stefano Lodovichi, con Filippo Nigro, Camilla Filippi, Teo Achille Caprio, Giovanni Vettorazzo e Stefano Detassis. All’età di quattro anni Tommi scompare durante una festa. Anni dopo viene ritrovato un bambino con lo stesso DNA, ma sua madre non lo riconosce.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

L'ultimo lupo, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film d’avventura del 2015 e girato in Cina. Regia di Jean-Jacques Annaud, con Ba Sen Zha, Bu Shawn, Dou Feng, Shaofeng Baoyingexige e Shwaun Dou. Chen Zhen, giovane studente nella Cina della rivoluzione culturale, viene trasferito in Mongolia da Pechino per educare una comunità di pastori nomadi. In quella terra, piena di una bellezza selvaggia e vertiginosa, è tuttavia Chen Zhen ad apprendere qualcosa sugli uomini e sui lupi, che il governo comunista ha deciso di sterminare.

Film biografici da vedere stasera in TV

Il Casanova di Federico Fellini, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film biografico del 1976 diretto da Federico Fellini, con Donald Sutherland, Tina Aumont, Daniel Emilfork, Olimpia Carlisi e Margareth Clementi. La pellicola ripercorre la vita di Casanova secondo il punto di vista del celebre regista. Il film ha ottenuto 2 candidature e vinto un Oscar, ha ottenuto 3 Nastri d'Argento e un premio ai David di Donatello.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Lone Survivor, ore 21:00 Premium Cinema

Film d’azione del 2013 diretto da Peter Berg, con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster, Ali Suliman e Alexander Ludwig. Pellicola basata sull’autobiografia del Navy Seal Marcus Luttrell, che racconta l’incredibile missione di quattro Navy Seal in missione segreta in Afghanistan.

Next, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2007 diretto da Lee Tamahori, con Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann e Tory Kittles. Il mago Chris Johnson è capace di prevedere le azioni future pochi minuti prima che si accadano. L'agente Callie Ferris decide di ingaggiarlo per sventare un attentato terroristico che teme possa abbattersi su Los Angeles.

