Programmi TV da non perdere stasera, martedì 21 gennaio

Programmi TV in onda stasera

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua la nuova edizione di “Best Bakery - Pasticcerie d’Italia”, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno e su digitale terrestre al canale 455. A Firenze le prime tre pasticcerie in gara rappresentano tre dinastie fiorentine che si tramandano preziosi segreti. Chi trionferà tra le pasticcerie Gualtieri, Ballerini e il Caffè Neri?

Yara, ore 21:00 Crime investigation

La giornalista Fiorenza Sarzanini racconta il caso che ha sconvolto l'Italia: l'omicidio di Yara Gambirasio. Un caso unico. Un'investigazione senza precedenti. Una morte che ha toccato il cuore di tutti.

Tutankhamon e la tomba del tesoro segreto, ore 21:15 Sky Arte HD

Nel 1922 l'egittologo britannico Howard Carter scoprì la tomba di Tutankhamon: un tesoro straordinario che contiene migliaia di pezzi di gioielleria e oreficeria.

A caccia di tesori, ore 20:55 Blaze

Su Blaze tornano Mike Wolfe e Frank Fritz, che viaggiano attorno agli Stati Uniti a bordo di un Mercedes Sprinter in cerca di oggetti d'antiquariato e da collezione da acquistare.

La clinica del dottor Christian, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “La clinica del dottor Christian”. In questa puntata il dottor Christian e la sua squadra visitano Louise, affetta da Sindrome di Poland e Joseph, che chiede aiuto per combattere la fibromialgia.

Garage brothers, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Garage brothers”, il programma che vede i fratelli Scott e Todd Warmack alle prese con la loro passione: le muscle car più iconiche del mondo. La loro missione è quella di riportare a nuova vita automobili cult.

Sul filo della morte, ore 20:55 National Geographic

Il racconto di storie drammatiche da tutto il mondo di incidenti e situazioni al limite della morte, ricostruiti attraverso filmati realizzati dai soccorsi in tempo reale.

Contact, ore 21:05 Discovery Science

La squadra scopre il video di un UFO che si muove velocemente. Nello Utah, Nick e Sarah tentano di verificarne l'autenticità. Nick e Paul scoprono atti ostili degli UFO.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History riprende la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

L’incredibile Dr. Pol, ore 21:10 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild un’altra puntata del reality show con protagonista il dr. Jan Pol, che gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il lavoro quotidiano che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

Serie TV in onda stasera

Rome, ore 21.15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic rivediamo “Rome”, la serie creata da Bruno Heller, John Milius e William J. MacDonald ambientata a Roma nella seconda metà del I secolo a.C. Nella serie si alternano e si intrecciano le storie di personaggi storici realmente esistiti.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 continuano gli episodi della terza stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

911, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo la terza stagione di “911”, la serie incentrata sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, infatti, 911 è il numero per le emergenze.

Beck is back!, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime rivediamo invece la seconda stagione di “Beck is back!”, la divertente serie tv tedesca sulle vicende di un padre di quattro figli che, in seguito a una grande delusione, decide di cambiare vita e tornare a fare l’avvocato dopo numerosi anni di assenza.

Stalker, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la prima (e unica) stagione di “Stalker”, la serie tv sulla stalking. Protagonisti sono il tenente Beth Davis e il detective Jack Larsen, che indagano su vari casi di persecuzioni personali per la Threat Assessment Unit del dipartimento di polizia di Los Angeles.

God friended me, ore 21:15 Premium stories

Rivediamo su Premium stories “God friended me”, la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la dodicesima stagione di “Supernatural”, la serie tv che ha come protagonisti due ragazzi che sono stati educati dal padre alla ricerca di un demone che avrebbe ucciso la loro madre incendiando la casa.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:20 DeA kids

Su DeA kids vediamo la sit com per ragazzi incentrata sulle vicende di un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale in cui esiste un fantomatico WC. Si tratta di un gabinetto rotto in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon, vediamo “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, reboot della serie prodotta dalla Hanna-Barbera del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Puppy Dog Pals, ore 20:50 Disney Junior

Alle 20:50 su Disney Junior le avventure di Bingo e Rolly, due adorabili cuccioli di carlino, sono fratelli con la passione per l'avventura.

