Omaggio a Federico Fellini su Sky Cinema Due

Chi non ricorda la Tabaccaia di ''Amarcord'', il sofferto libertino del ''Casanova'', il regista in crisi di ''Otto e mezzo'', i vitelloni capeggiati da Alberto Sordi del film omonimo e l'erculeo Zampano' della ''Strada''? Nessun autore italiano è riuscito - ed è forse questa una delle ragioni del genio di Federico Fellini - a scolpire i suoi protagonisti nell'immaginario collettivo come lui. Il dato acquista ancora più rilevanza se si pensa che, ad ogni arrivo sul set, lo svagato Fellini recava con sé pochi fogli con appunti scarabocchiati in disordine e tantissimi disegni popolati di facce, macchiette appena schizzate, impressioni solo suggerite. Insomma l'esatto contrario di quelle ''sceneggiature di ferro'' che si insegnano nelle scuole di cinema e che il mestiere all'americana ha eretto a sistema. Eppure nulla era casuale nel cinema del Genio di Rimini; come per magia, secondo una leggenda poetica che Fellini amava accreditare, tutto trovava il suo giusto posto, ogni immagine, ogni faccia si tramutava di colpo in un'intuizione felice.

Per questo e per altri validissimi motivi vale la pena rivedere il cinema di Fellini, alla luce anche dell’importante anniversario dei 100 anni dalla nascita (era nato 20 gennaio del 1920). Sky Cinema Due, per l’occasione, propone il film collettivo suddiviso in 3 episodi, liberamente ispirati a racconti di Edgar Allan Poe, TRE PASSI NEL DELIRIO diretto da Fellini, Louis Malle e Roger Vadim; alle 21.15 IL CASANOVA DI FEDERICO FELLINI con Donald Sutherland, per cui Fellini ottenne la candidatura agli Oscar® per la migliore sceneggiatura non originale; e FELLINI – SATYRICON per cui ottenne invece la nomination agli Oscar® per la migliore regia nel 1971.

Questi titoli sono disponibili on demand nella collezione FELLINI 100 insieme a LA DOLCE VITA (Premium), OTTO E MEZZO (Premium), GIULIETTA DEGLI SPIRITI (Premium), I VITELLONI (Premium), SATYRICON, BOCCACCIO ’70 (Premium), IL CASANOVA, LO SCEICCO BIANCO (Premium)