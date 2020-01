Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 20 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 20 gennaio, in TV su Sky. Drammatici, commedie e tanto altro

Film commedia da vedere stasera in TV

I Delitti Del Barlume - Ritorno A Pineta, ore 21:15 Sky Cinema Uno e ore 21:45 Sky Cinema Comedy

Il secondo e ultimo appuntamento con le nuove storie de I Delitti del BarLume, ti aspetta in prima TV, su Sky Cinema Uno e su Sky On Demand. A spezzare la tranquilla quotidianità della stagione estiva di Pineta questa volta è l’inaspettato ritorno di uno dei suoi cittadini più amati: il Viviani del BarLume. Avete capito bene, a fare Ritorno a Pineta è proprio lui, l’adorato il “barrista” interpretato da Filippo Timi, dopo due anni di assenza e migliaia di chilometri di distanza, è finalmente tornato. Regia di Eugenio Cappuccio, Roan Johnson, con Filippo Timi, Enrica Guidi, Massimo Paganelli, Marcello Marziali e Atos Davini.

Un poliziotto alle elementari, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un’indimenticabile commedia per la regia di Ivan Reitman, con Arnold Schwarzenegger, Sarah Rose, Karr Penelope, Ann Miller, Linda Hunt, Carroll Baker. Kimble è un poliziotto che vuole scovare ad ogni costo un pericoloso pluriassassino e spacciatore di droga. Si mette dunque sulle sue tracce che portano nella città dove si trovano moglie e figlio. Lo spacciatore vuole portarsi via il bambino. Così alcuni piccoli di un asilo avranno temporaneamente uno strano maestro.

Vita da strega, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia diretto da Nora Ephron, con Nicole Kidman, Will Ferrell, Shirley MacLaine, Michael Caine, Jason Schwartzman. Versione cinematografica della celebre serie TV degli anni ’60. Isabel, una giovane strega pentita, desidera intraprendere una nuova esistenza con un marito e dei figli. Incontra Jack Wyatt, divo televisivo che sta appunto allestendo una nuova serie di "Vita da strega".

Un boss in salotto, ore 21:01 Premium Cinema

Film commedia diretto da Luca Miniero, con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Luca Argentero, Angela Finocchiaro e Alessandro Besentini. A Bolzano, in un cottage eco compatibile, vive una famiglia quasi perfetta che cela in cuor suo un terribile segreto: la madre, perfetta icona della bolzanina oltranzista, non si chiama Cristina ed è una “terrona” di nome Carmela. Carmela deve fare i conti con l’ingombrante figura di suo fratello camorrista.

Role models, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 2009 diretto da David Wain, con Seann William Scott, Paul Rudd, Christopher Mintz-Plasse, Bobb'e J. Thompson e Elizabeth Banks. A causa del loro comportamento, due rappresentanti di bibite energetiche, devono frequentare un programma di recupero particolarmente rigido.

Film biografici da vedere stasera in TV

Il Casanova di Federico Fellini, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico del 1976 diretto da Federico Fellini, con Donald Sutherland, Tina Aumont, Daniel Emilfork, Olimpia Carlisi e Margareth Clementi. La pellicola ripercorre la vita di Casanova secondo il punto di vista del celebre regista. Il film ha ottenuto 2 candidature e vinto un Oscar, ha ottenuto 3 Nastri d'Argento e un premio ai David di Donatello.

Parlami di te, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Alain Wapler è l’amministratore delegato di una nota azienda automobilistica. Cinico e sprezzante, non ha tempo per i perdenti e per la famiglia. Alla vigilia della presentazione di un nuovo modello di vettura ibrida, viene colpito da un ictus che gli causa un deficit cognitivo. Viene così aiutato da Jeanne, una giovane ortofonista che gli insegna quali sono le cose importanti della vita. Diretto da Hervé Mimran, con Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder, Igor Gotesman, Clémence Massart-Weit. Ispirato alla storia vera di Christian Streiff, ex CEO di Airbus e di PSA Peugeot Citroën.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film del 1998 diretto da Peter Jackson, con Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, James Nesbitt e Ken Stott. Sessant'anni prima che Frodo desse inizio al suo viaggio verso Gran Burrone e oltre, suo zio Bilbo Baggins si godeva la calma della Contea e l'assenza di avventure fino al giorno in cui Gandalf il Grigio non si presentò alla sua porta e lasciò su di essa un segno. Poco dopo, uno dopo l'altro 12 nani e il loro capo Thorin Scudodiquercia, prendevano possesso della casa dello hobbit Bilbo e della sua dispensa, per arruolarlo e partire con lui alla riconquista del vecchio regno dei nani, Erebor, da troppo tempo nelle grinfie del terribile drago Smaug.

Film thriller da vedere stasera n TV

Giustizia privata, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film thriller del 2009 diretto da F. Gary Gray, con Jamie Foxx, Gerard Butler, Leslie Bibb, Bruce McGill, Colm Meaney e Viola Davis. Un uomo rimane sconvolto quando scopre che i killer che hanno ucciso la sua famiglia sono nuovamente a piede libero. Decide di farsi giustizia da solo, puntando al procuratore che ha orchestrato l’accordo per rimettere in libertà gli assassini.

Perfect Stranger, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller diretto da James Foley, con Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi, Gary Dourdan, Nicki Aycox e Richard Portnow. Rowena Price è una giornalista in cerca di uno scoop. Quando scopre che l'omicidio di una sua amica potrebbe condurre a un famoso dirigente di un'agenzia di pubblicità, decide di indagare sotto copertura con l'aiuto del suo socio, Miles, esperto di computer.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La musica del cuore, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 1999 diretto da Wes Craven, con Meryl Streep, Angela Bassett, Kieran Culkin, Gloria Estefan, Josh Pais. Un'emozionante vicenda tratta da una storia vera. Lasciata dal marito, una donna si trasferisce ad Harlem per insegnare violino in una scuola e conquista i suoi alunni.

American History X, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film drammatico diretto da Tony Kaye, con Edward Norton, Edward Furlong, Beverly D'Angelo, Elliott Gould, Fairuza Balk, Ethan Suplee. Derek è un giovane ragazzo uscito di carcere dopo aver ucciso due ladri neri. Al tempo dell’arresto era il leader di un gruppo paranazista, al quale negli anni si è avvicinato anche il suo fratellino Danny. Questi però si rende rapidamente conto di come il carcere abbia cambiato Derek. In cella ha avuto modo di riflettere, comprendendo come l’odio e la violenza razzista non abbiano senso d’esistere.

Jack di cuori, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2015 diretto da Janet Grillo, con AnnaSophia Robb, Famke Janssen, Taylor Richardson, Scott Cohen e Israel Broussard. Jack è una ragazza in cerca di lavoro per guadagnarsi da vivere. Si finge fisioterapista per occuparsi di una bambina autistica: questa esperienza le cambierà la vita e lei non sarà più la stessa.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Babylon A.D., ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film di fantascienza del 2008 diretto da Mathieu Kassovitz, con Vin Diesel, Michelle Yeoh, Melanie Thierry, Gérard Depardieu e Charlotte Rampling. Toorop ha combattuto molte battaglie ed è sopravvissuto alle guerre che devastano il mondo dall’inizio del 21° secolo. La Mafia che controlla l’Europa dell’Est affida a questo mercenario un incarico ad alto rischio: scortare una misteriosa giovane donna di nome Aurora da un monastero in Mongolia fino al cuore di Manhattan. Toorop sa che la ragazza è “speciale”: già all’età di 2 anni sapeva parlare 19 lingue diverse e adesso ha iniziato a sviluppare capacità di preveggenza. Per assicurarsi che arrivi a destinazione sana e salva, Toorop dovrà far sì che abbia il minor numero di contatti possibili con il mondo esterno. Il compito si rivela più difficile del previsto.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Shark - Il primo squalo, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2018 per la regia di Jon Turteltaub, con Jason Statham, Bingbing Li, Winston Chao, Sophia Cai e Rainn Wilson. Cinque anni prima, l'esperto subacqueo e capitano della Marina Jonas Taylor ha incontrato un pericolo sconosciuto negli anfratti inesplorati della fossa delle Marianne ed è stato costretto ad abbandonare la sua missione e metà del suo equipaggio. Il tragico incidente gli è valso un congedo con disonore, la carriera e persino il suo matrimonio, e a nulla è servita la sua testimonianza, secondo cui era rimasto vittima di una creatura preistorica alta 70 piedi e creduta estinta da oltre un milione di anni. Qualche anno dopo un sottomarino si inabissa nello stesso punto, e l’incubo si riaccende.

