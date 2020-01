Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 20 gennaio

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la replica di un’altra puntata dell’ultima stagione di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”. Il famoso chef si trova a Torino. Qui alloggia, insieme a 3 collaboratori, negli hotel di Piergiorgio, Silvia, Federica e Ingrid, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel torinese?

Weinstein: sesso a Hollywood, ore 21:05 Crime investigation

Harvey Weinstein era il re di Hollywood. Ma nel 2017, un gruppo sempre più nutrito di donne ha iniziato a denunciare abusi e molestie subite proprio dall'uomo.

Fantastic Mister Fellini, ore 21:15 Sky Arte HD

Wes Anderson racconta il grande regista Federico Fellini grazie a un'intervista esclusiva che ci regala un dialogo ideale fra due grandi cineasti.

Battlebots: Botte da Robot, ore 20:50 Blaze

Su Blaze torna Battlebots, il torneo che prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Comedy Central presenta, ore 21:00 Comedy Central

Gli speciali esclusivi monografici di alcuni dei più grandi comici italiani. Questa sera, dal Teatro San Babila di Milano, lo spettacolo di Leonardo Manera.

Emozioni in sala parto con Emma Willis, ore 21.00 lei

Una serie affascinante ed emozionante con Emma Willis nei panni di un’assistente in un reparto di maternità. Un programma di training di 12 settimane con cui Emma impara sul campo ad assistere le ostetriche nel difficile ma straordinario compito di far nascere i bambini.

Cose di questo mondo, ore 21:00 Discovery channel

Uno strano lago in Transilvania ospita un terrificante segreto. Su un’isola greca viene scoperto un labirinto che un tempo ospitava un'antica civiltà.

Bear Grylls: Celebrity Edition, ore 20:55 National Geographic

L'avventuriero Bear Grylls, accompagnato da famose celebrità, parte per luoghi remoti per testare i propri limiti lontano dalla civiltà. Con lui stasera l’attrice Brie Larson.

A prova di scienza, ore 21:05 Discovery Science

Kevin Moore e Grant Reynolds trovano il modo per raffreddare una lattina di birra in meno di un minuto. Poi tentano di inviare una telecamera ai confini dello spazio... dal loro giardino!

Enigmi di guerra, ore 21:00 History

Analizziamo i presunti tentativi di un'organizzazione segreta giapponese, che tentò di uccidere Charlie Chaplin. Inoltre, come venivano addestrati i cani in guerra?

Gli animali più pericolosi: Botswana, ore 21:10 Nat Geo Wild

In Africa, la lotta per la sopravvivenza si scatena in alcuni degli habitat più estremi del pianeta. Qui, i grandi predatori hanno affinato le loro armi.

Serie TV in onda stasera

Le due verità, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, alle 21:15, la miniserie in due puntate “Le due verità”, tratta dall’omonimo romanzo di Agatha Christie. Siamo nel 1954 e un ragazzo viene arrestato con l’accusa di aver ucciso la madre adottiva. Ma come sono andate realmente le cose?

Emergence - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Continua su Fox “Emergence”, il mistery thriller targato Disney: il capo della Polizia di Long Island, Jo Evans, indaga su un incidente aereo la cui unica sopravvissuta è una bambina che non sa nemmeno chi è.

The Good doctor, ore 21:00 Fox life

Su Fox life, rivediamo gli episodi della seconda stagione di “The good doctor”, il medical drama con protagonista Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy, un giovane medico affetto da autismo. La serie è arrivata alla seconda stagione.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime vediamo la sedicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Prodigal son - 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, prende il via “Prodigal son”, la serie tv incentrata sulla vita di Malcolm Bright. Il padre dell’uomo, Martin Whitly, è il famigerato assassino seriale noto come "Il chirurgo". Malcolm è un consulente del Dipartimento di Polizia di New York ed è costretto a confrontarsi con suo padre.

Suits, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories vediamo la nona stagione di “Suits”, il legal drama con protagonista Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, cinico e spietato. I 5 personaggi principali dipendenti nella fiction della Pearson Specter Litt a Manhattan sono interpretati da Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, e Sarah Rafferty.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, rivediamo la quarta stagione di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. La puntata di stasera ha il titolo “Condizioni di utilizzo”.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:20 DeA kids

Su DeA kids vediamo la sit com per ragazzi incentrata sulle vicende di un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale in cui esiste un fantomatico WC. Si tratta di un gabinetto rotto in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 21:10 Nick jr

Alle 21:10 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Alle 21:10 su Nickelodeon, vediamo “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, reboot della serie prodotta dalla Hanna-Barbera del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Puppy Dog Pals, ore 20:50 Disney Junior

Alle 20:50 su Disney Junior le avventure di Bingo e Rolly, due adorabili cuccioli di carlino, sono fratelli con la passione per l'avventura.

