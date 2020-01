Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 15 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 15 gennaio, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

10 giorni senza mamma, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film del 2019 diretto da Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Carlo è responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, marito e papà. Si ritrova improvvisamente a gestire i tre figli da solo quando la moglie, esausta e frustrata, parte per una vacanza in compagnia della sorella. Una commedia campione d’incassi.

Ubriaco d’amore, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film di Paul Thomas Anderson, con Adam Sandler ed Emily Watson. Qui Adam interpreta Barry, unico figlio maschio in mezzo a sette sorelle, depresso e portato agli scatti d'ira. E non solo: colleziona miglia aeree, acquistando enormi quantità di budino. Sulla sua strada si para una donna di nome Lena, interpretata da Emily Watson. Miglior regia a Cannes per questa commedia romantica di Paul Thomas Anderson.

Lo scroccone e il ladro, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Sam Weisman, con Danny DeVito, Martin Lawrence, John Leguizamo, Glenne Headly, Larry Miller. Un ladro viene derubato di un anello portafortuna da uno spietato uomo d’affari. Farà di tutto per tornarne in possesso. Una commedia “all’ultimo furto”.

Il viaggio di Yao, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Diretto da Philippe Godeau, con Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara, Germaine Acogny, Alibeta. Protagonista del film è Yao, un ragazzino di un villaggio senegalese che decide di partire per Dakar per conoscere il suo mito. L’attore di grande successo Seydou Tall, nato in Francia da famiglia senegalese, si esibisce in città e pur di stringergli la mano il giovane Yao percorrerà la bellezza di 400 chilometri. L’attore, colpito da tanta dedizione e coraggio, abbandona il tour promozionale per riaccompagnare a casa il piccolo Yao. Tra i due nascerà un’amicizia molto profonda e speciale. Un road movie per tutta la famiglia.

I pompieri, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Neri Parenti. Un film con Christian De Sica, Massimo Boldi, Paolo Villaggio, Lino Banfi, Moana Pozzi, Andrea Roncato. Le missioni della Squadra 17, della caserma dei pompieri “Settecamini”, sono flop totali. Una divertente commedia.

Film biografici da vedere stasera in TV

Il mistero di Donald C., ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di James Marsh, un’incredibile storia vera con Colin Firth e Rachel Weisz. Per risanare la sua azienda, Donald Crowhurts decide di provare il proprio valore nella Golden Globe Challenge, la prima competizione di vela solitaria intorno al mondo senza scalo. Sostenuto dalla moglie e dai tre figli, si lancia in questa avventura senza nessuna esperienza. Biopic sulla folle impresa di Donald Crowhurst.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Asso di cuori, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film di David Mackay, con Dean Cain, Anne Marie Loder, Nathan Clark, Philip Cabrita, Daniel Boileau. Un agente della squadra cinofila deve evitare la soppressione di Asso, accusato di aver morso e ferito un malvivente. Family movie su un poliziotto e il suo fedele pastore tedesco.

Still Alice, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film di Richard Glatzer e Wash Westmoreland, con Julianne Moore, Kristen Stewart, Alec Baldwin, Kate Bosworth, Hunter Parrish. Alice è una docente universitaria molto brillante, con una famiglia unita della quale va fiera. Poco dopo i 50 anni, le viene diagnosticato un Alzheimer presenile su base ereditaria e, in tempi stretti, si trova costretta a lottare per non perdere la memoria di ciò che è stata. Un’intensa interpretazione di Julianne Moore, premiata con l’Oscar come miglior attrice protagonista.

Il traditore, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film italiano del 2019 per la regia di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Luigi Lo Cascio, Fabrizio Ferracane. Vendette e tradimenti girano intorno a Tommaso Buscetta, il primo pentito della mafia, "boss dei due mondi". La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai "corleonesi" di Riina e passa attraverso l’amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l'organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia. Marco Bellocchio dirige Pierfrancesco Favino nella biografia del “boss dei due mondi”.

I giorni dell'abbandono, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Roberto Faenza, con Margherita Buy, Roberto Accornero, Luca Zingaretti, Goran Bregovic, Alessia Goria. Olga ha 35 anni e due figli. Un giorno, all’improvviso, il marito la lascia per una ragazza. Olga precipita nell’abisso della sofferenza profonda che rischia di farle perdere progressivamente il senso della realtà e del suo rapporto affettivo con i figli. Un film intenso, che scava nella complessità dei sentimenti e delle emozioni nei confronti di un evento traumatico come l’abbandono.

Film thriller da vedere stasera in TV

La figlia del generale, ore 21:15 John Travolta Collection

Film diretto da Simon West e interpretato dal grande John Travolta, Madeleine Stowe, Timothy Hutton, James Woods, James Cromwell. Paul Brenner è un militare che sta lavorando sotto copertura per smascherare un trafficante d’armi, proprio quando viene rinvenuto il corpo senza vita del capitano Elizabeth Campbell, figlia del generale Campbell ormai dimissionario perché intenzionato ad entrare in politica. La giovane donna viene trovata morta, nuda e legata a dei paletti da campeggio in un piazzale della caserma. Le indagini sull’omicidio vengono affidate allo stesso Brenner e alla collega e ex amante Sarah Sunhill, psicologa dell'esercito, che riusciranno a scoperchiare una torbida vicenda. Un thriller del 1997 che promette suspense e mistero.

La rivalsa di una madre – Breaking In, ore 21:15 Sky Cinema Suspense

Film americano del 2018 per la regia di James McTeigue, con Gabrielle Union, Billy Burke, Richard Cabral, Aijona Alexus. Una mamma non si fermerà di fronte a nulla pur di salvare i suoi due figli presi in ostaggio da una casa progettata per essere impenetrabile. Nessuna trappola, trucco o uomo potrà metterle i bastoni tra le ruote. Un film insuperabile.

In time, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Andrew Niccol. Un film con Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy, Vincent Kartheiser, Olivia Wilde. In un futuro in cui il processo d’invecchiamento di ferma a 25 anni, l’unico modo per restare vivi è guadagnare o rubare tempo. Un film adrenalinico, una vera corsa contro il tempo.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Spectre – 007, ore 21:00 Sky Cinema Action

Il secondo “Bond” per la regia di Sam Mendes. Un film con Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Dave Bautista. Un misterioso messaggio proveniente dal passato, mette James Bond sul sentiero per scoprire Spectre, una pericolosa organizzazione criminale. Un film spettacolare, vincitore di un Premio Oscar e un Golden Globe.

Doom, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Andrzej Bartkowiak. Un film con Karl Urban, Dwayne Johnson, Rosamund Pike, Razaak Adoti, Richard Brake, Ben Daniels. Un gruppo di marines deve salvare una base spaziale un Marte. Film basato sull’omonima serie di videogiochi.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

The great wall, ore 21:15 Premium Cinema

Un film di Zhang Yimou, con Matt Damon e Pedro Pascal. Dopo essere stato catturato, un mercenario è costretto a unirsi a un gruppo di guerrieri incaricati di difendere la Muraglia Cinese da un’inarrestabile orda di mostri assetati di sangue. Il più grande film della storia del cinema cinese (si tratta della prima produzione in lingua inglese del regista), girato interamente in Cina.

