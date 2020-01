Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 14 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 14 gennaio, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Film commedia da vedere stasera in TV

Il viaggio di Yao, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Diretto da Philippe Godeau, con Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara, Germaine Acogny, Alibeta. Protagonista del film è Yao, un ragazzino di un villaggio senegalese che decide di partire per Dakar per conoscere il suo mito. L’attore di grande successo Seydou Tall, nato in Francia da famiglia senegalese, si esibisce in città e pur di stringergli la mano il giovane Yao percorrerà la bellezza di 400 chilometri. L’attore, colpito da tanta dedizione e coraggio, abbandona il tour promozionale per riaccompagnare a casa il piccolo Yao. Tra i due nascerà un’amicizia molto profonda e speciale. Un road movie per tutta la famiglia.

Sì, lo voglio, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia del 2018 diretta da Christie Will Wolf, con Jen Lilley, Marcus Rosner, Jessica Lowndes, Christie Laing, Beau Daniels. Charlotte e James sono una coppia molto innamorata. Tuttavia, lei non riesce a sposare l’uomo che ama e lo molla per due volte all’altare. Quando finalmente sembra decisa a fare il grande passo, deve però dimostrare a James di essere davvero intenzionata a convolare a nozze. Il sogno del matrimonio perfetto in una deliziosa commedia romantica.

Beverly Hills Cop II, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Regia di Tony Scott. Un film con Eddie Murphy, Judge Reinhold, Brigitte Nielsen, Chris Rock, Tom Bower, Ronny Cox. Eddie Murphy ancora nei panni di Alex Foley, lo scatenato piedipiatti di Detroit, di nuovo in visita a Beverly Hills per indagare sul misterioso ferimento di un poliziotto suo amico. Film ricco di scene divertenti e situazioni originali.

Buongiorno papà, ore 21:15 Premium Cinema +24

Commedia italiana del 2013 per la regia di Edoardo Leo, con Raoul Bova, Marco Giallini, Edoardo Leo, Nicole Grimaudo. Andrea ha 38 anni e vive la sua vita da single in maniera molto superficiale, dedicandosi soprattutto al lavoro in un’agenzia di product placement. Un giorno, un amico gli presenta Layla, stravagante ragazza di 17 anni che sostiene di essere sua figlia e non ha alcuna intenzione di lasciarlo stare. Una commedia piacevolissima, da gustare con tutta la famiglia.

Cornetti alla crema, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Sergio Martino, con Gianni Cavina, Lino Banfi, Edwige Fenech, Marisa Merlini. Il maldestro Lino Banfi, un sarto, si infatua di un’aspirante cantante lirica, Edwige Fenech. Essendo sposato, fingerà di essere il vicino di casa, in un gioco di scambi d’identità. Una commedia all’italiana.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il traditore, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film italiano del 2019 per la regia di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Luigi Lo Cascio, Fabrizio Ferracane. Vendette e tradimenti girano intorno a Tommaso Buscetta, il primo pentito della mafia, "boss dei due mondi". La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai "corleonesi" di Riina e passa attraverso l’amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l'organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia. Marco Bellocchio dirige Pierfrancesco Favino nella biografia del “boss dei due mondi”.

L’amante, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Jean-Jacques Annaud. Un film con Jane March, Tony Leung Ka Fai, Frédérique Meininger, Arnaud Giovaninetti, Melvil Poupaud. Indocina, anni ’20: una quindicenne di origini francesi incontra un cinese trentenne danaroso. Tratto dal romanzo di Marguerite Duras, una love story proibita.

The great debaters – Il potere della parola, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Un film diretto e interpretato da Denzel Washington, con Forest Whitaker, Kimberly Elise, Gina Ravera, Jurnee Smollett, Denzel Whitaker, Jermaine Williams. Basato sulla vera storia di Melvin B. Tolson, poeta e docente di piccolo college frequentato da studenti di colore, che nel 1935 fondò e guidò il primo team di discussione della scuola per lottare contro i pregiudizi razziali. L’emozionante opera prima di Denzel Washington.

Film thriller da vedere stasera in TV

Blow out, ore 21:15 John Travolta Collection

Thriller diretto da Brian de Palma, con protagonisti John Travolta, Nancy Allen, John Lithgow. Jerry è un tecnico del suono che, una notte, salva Sally da un incidente automobilistico avuto insieme al governatore, candidato alle presidenziali, il quale però perde la vita. Ascoltando l’audio dell’incidente, Jerry si rende conto di avere davanti un omicidio politico, ma all’inizio nessuno gli crederà. Ecco dunque che ha inizio un’investigazione privata, con l’aiuto di Sally. Verità inafferrabili per John Travolta in un thriller di Brian De Palma.

La verità su Emanuel, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Francesca Gregorini. Un film con Jessica Biel, Jimmi Simpson, Kaya Scodelario, Alfred Molina, Sam Jaeger, Frances O'Connor. La giovane Emanuel si propone come babysitter per il neonato della nuova vicina di casa, che somiglia alla madre della ragazza, morta qualche tempo prima. Thriller dalle atmosfere perturbanti.

In time, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Andrew Niccol. Un film con Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy, Vincent Kartheiser, Olivia Wilde. In un futuro in cui il processo d’invecchiamento di ferma a 25 anni, l’unico modo per restare vivi è guadagnare o rubare tempo. Un film adrenalinico, una vera corsa contro il tempo.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Dragon Ball Super: Broly - Il Film, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2018 diretto da Tatsuya Nagamine. Preoccupato dalla potenza del nascituro Broly, il re dei Saiyan Vegeta manda il nascituro su Vampa, un pianeta remoto e ostile. Qui, però, il bambino viene addestrato dal padre Paragus e diventa un formidabile guerriero. 41 anni dopo, i due torneranno sulla terra per vendicarsi dei Saiyan superstiti, dopo che Freezer ha distrutto il loro pianeta. Grande successo per il film d’animazione tratto dalla celebre serie TV anime.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Le miniere di re Salomone – parte prima, ore 21:00 Sky Cinema Action

Parte prima del film diretto da Steve Boyum, con Patrick Swayze e Alison Doody. Patrick Swayze nei panni dell’avventuriero Allan Quatermain accetta l’incarico di una donna: ritrovare il padre, scomparso nel cuore dell’Africa nera sulle tracce delle leggendarie miniere. Per gli amanti dell’avventura.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Drive angry, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2011 per la regia di Patrick Lussier, con Nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner, Billy Burke. Milton è un padre scappato dall’inferno che ha tre giorni di tempo e una missione: trovare e braccare gli uomini di una setta che hanno ucciso sua figlia e rapito la sua nipotina. Con lui c’è Piper, ma sulle sue tracce c’è il Diavolo. La corsa contro al tempo si anima della sete di vendetta in un film da non perdere.

Film biografici da vedere stasera in TV

42, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Brian Helgeland. Un film con Harrison Ford, Christopher Meloni, Chadwick Boseman, T.R. Knight, Lucas Black. Il film si basa sulla storia di Jackie Robinson, il primo giocatore di baseball di colore ad essere entrato a far parte della Major League. Dallo sceneggiatore di “L.A. Confidential” e “Robin Hood”.

