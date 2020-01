Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 13 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 13 gennaio, in TV su Sky. Drammatici, musical e tanto altro

Film drammatici da vedere stasera in TV

The great debaters – Il potere della parola, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un film diretto e interpretato da Denzel Washington, con Forest Whitaker, Kimberly Elise, Gina Ravera, Jurnee Smollett, Denzel Whitaker, Jermaine Williams. Basato sulla vera storia di Melvin B. Tolson, poeta e docente di piccolo college frequentato da studenti di colore, che nel 1935 fondò e guidò il primo team di discussione della scuola per lottare contro i pregiudizi razziali. L’emozionante opera prima di Denzel Washington.

The water diviner, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Russel Crowe dirige ed interpreta “The Water Diviner”, film drammatico del 2014. 1919: l'agricoltore australiano Joshua Connor, solo dopo la morte della moglie, decide di partire per la Turchia. Da lì, e più precisamente da Gallipoli, non hanno fatto mai ritorno i suoi tre figli partiti anni prima per combattere nell'ANZAC. Scenari e paesaggi suggestivi, colori e luci mozzafiato per un film ben diretto e interpretato. Esordio alla regia di Russel Crowe.

Sobibor, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film russo del 2018 diretto e interpretato da Konstantin Khabenskiy, con Christopher Lambert, Mariya Kozhevnikova, Michalina Olszanska, Philippe Reinhardt. Durante la Seconda guerra mondiale, l'ufficiale sovietico Alexander Pechersky è recluso nel campo di sterminio di Sobibor in Polonia. Ha pianificato una fuga di massa ma, al momento di mettere in atto il piano, le cose vanno diversamente. Tuttavia, un gruppo di prigionieri guidati da Pechersky riesce a scappare. Una drammatica rivolta.

Quei bravi ragazzi, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Martin Scorsese, con Ray Liotta, Robert De Niro, Samuel L. Jackson, Joe Pesci, Paul Sorvino. Henry Hill è un ragazzino affascinato dalla vita avventurosa di alcuni personaggi che vivono nel suo stesso quartiere. L’ambiente in cui riesce a entrare lo porterà via via al furto, all’omicidio, al traffico di droga e per uscirne dovrà rivolgersi all’FBI. Una storia di mafia vista in un’ottica diversa e originale. “Quei bravi ragazzi” è stato premiato al Festival di Venezia con il Leone d'Argento e nominato a sei premi Oscar, di cui uno vinto dal grande Joe Pesci come miglior attore non protagonista.

Film musical da vedere stasera in TV

Grease, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Commedia musicale americana del 1978 per la regia di Randal Kleiser, con John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing. Nel corso delle vacanze estive scolastiche, Danny fa amicizia con Sandy, una ragazza australiana. Con grande sorpresa se la ritrova allo stesso college, ma finge indifferenza perché lui è un duro. Dopo una gara di ballo che Danny vince con un’altra donna, i due finalmente si mettono insieme. Un cult dei musical.

Film commedia da vedere stasera in TV

L’apprendista mago, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film olandese del 2010 per la regia di Joram Lursen, con Daan Schuurmans, Chantal Janzen, Theo Maassen, Caroline de Bruijn. Ben Stikker e suo padre hanno messo in piedi un duo che si esibisce portando in scena trucchi magici e giochi di prestigio nel segno del grande illusionista Hans Smid. Non sempre però le cose vanno bene e, durante un’esibizione di Ben in coppia con l’assistente Sylvie, la ragazza scompare sul serio, generando il panico. Per giorni il mago si interroga sui suoi presunti poteri sovrannaturali mentre iniziano le ricerche. Una commedia da vedere insieme a tutta la famiglia.

Per sempre la mia ragazza, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Diretto da Bethany Ashton Wolf, con Alex Roe, Jessica Rothe, John Benjamin Hickey, Abby Ryder Fortson, Tyler Riggs. Un cantante country decide di tornare nella propria città d’origine dopo essersi allontanato per anni in cerca di successo. Il motivo del suo rientro è il suo chiodo fisso: un vecchio amore per cui ancora gli arde il cuore. “Per sempre la mia ragazza” è tratto dal best-seller di Heidi McLaughlin, che pagina dopo pagina ha fatto battere il cuore a tantissimi lettori. Per chi ama emozionarsi davanti al piccolo schermo.

Amici come prima, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia diretta da Neri Parenti, con protagonisti Christian De Sica e Massimo Boldi. Cesare Proietti è il direttore di un prestigioso hotel di proprietà del facoltoso imprenditore Massimo Colombo e di sua figlia Luciana. In seguito alla cessione a un altro gruppo aziendale, Cesare perde il lavoro, ma moglie e figlio pressano con le loro richieste economiche, per cui l'uomo si vede costretto a inventarsi qualcosa. Ecco quindi che Cesare, saputo che Luciana sta cercando una badante per il padre Massimo, decide di proporsi in prima persona per l’incarico travestendosi da donna. Commedia all’italiana che riunisce il mitico duo formato da Massimo Boldi e Christian De Sica.

Buongiorno papà, ore 21:15 Premium Cinema

Commedia italiana del 2013 per la regia di Edoardo Leo, con Raoul Bova, Marco Giallini, Edoardo Leo, Nicole Grimaudo. Andrea ha 38 anni e vive la sua vita da single in maniera molto superficiale, dedicandosi soprattutto al lavoro in un’agenzia di product placement. Un giorno, un amico gli presenta Layla, stravagante ragazza di 17 anni che sostiene di essere sua figlia e non ha alcuna intenzione di lasciarlo stare. Una commedia piacevolissima, da gustare con tutta la famiglia.

Hazzard, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film di Jay Chandrasekhar, con Johnny Knoxville, Burt Reynolds, Seann William Scott, Jessica Simpson, Willie Nelson. Commedia tratta dall’omonima serie televisiva, narra le gesta demenziali di due cugini, Bo e Luke, interpretati da Johnny Knoxville e Seann William Scott. Per una serata all’insegna del relax e del divertimento.

Film d’azione da vedere stasera in TV

I mercenari 2, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Simon West. Un film con Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Terry Crews, Jet Li, John Travolta. Dopo che Tool è stato brutalmente ucciso nel corso di una missione, i suoi compagni giurano di vendicarlo, ma qualcosa va storto. A distanza di due anni dal primo capitolo, tornano gli eroi capitanati da Sylvester Stallone. Nonostante una sceneggiatura un po’ prevedibile, il film ha sequenze esplosive e momenti ironici.

Film thriller da vedere stasera in TV

Out of blue - Indagine pericolosa, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Carol Morley, con Patricia Clarkson e Toby Jones. La detective della omicidi Mike Hoolihan è chiamata ad investigare sull'assassinio della rinomata astrofisica ed esperta di buchi neri Jennifer Rockwell. Più si addentra nelle indagini e più la sua visione del mondo subirà un drastico cambiamento. Un thriller ipnotico.

Evil nanny – Una famiglia in pericolo, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film diretto da Jared Cohn e interpretato da Lindsay Elston, Nicole Sterling, Matthew Pohlkamp, Cooper Fontaine. Quando la tata inizia trascurare i propri doveri, i coniugi Tripp decidono di licenziarla. Ma Fay e Tim scoprono che Jen ha spostato la propria residenza in casa loro e che l'unico modo per sbarazzarsi di lei è uno sfratto. Il terribile lato oscuro di una giovane tata.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

La mummia, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film diretto da Alex Kurtzman, con Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Jake Johnson. Ahmanet è una principessa egiziana sepolta nel deserto che viene risvegliata accidentalmente da una battaglia nel Medio Oriente. Un soldato e una scienziata sono chiamati a fermare la pericolosa creatura prima che sia troppo tardi. Lo spettacolare reboot dell’omonima pellicola del 1932.

