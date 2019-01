Per sempre la mia ragazza: il primo amore non si scorda mai!

Mercoledì 30 gennaio alle 21.15 arriva su Sky Cinema Uno Per sempre la mia ragazza , la storia d’amore di un cantante country che torna finalmente nella sua città d’origine per riconquistare il suo vecchio grande amore

Preparatevi al batticuore. Ma niente horror, thriller o film d’azione: Per sempre la mia ragazza è la pellicola fatta di romanticismo puro che promette di fare palpitare al ritmo dell'amore i cuori di chiunque.

Anche del country-man, solitamente rude, duro e abituato a ben altri ritmi...

Proprio lui, infatti, è il protagonista della love story raccontata da questo film da non perdere, in onda mercoledì 30 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno.

Un cantante country decide di tornare nella propria città d’origine dopo essersi allentanato per anni in cerca di successo. Il motivo del suo rientro è il suo chiodo fisso: un vecchio amore per cui ancora gli arde il cuore. Una vecchia fiamma che mai si è spenta, anzi: continua a bruciargli l’anima.

Questa pellicola romantica è tratta dal best-seller di Heidi McLaughlin, un capolavoro che ha fatto innamorare delle sue pagine piene di passione tantissimi lettori.

E la trasposizione cinematografica non è da meno: Per sempre la mia ragazza fa battere il cuore a ogni frame e a ogni battuta!



