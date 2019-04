Il magazineThe Hollywood Reporter ha lanciato una vera e propria bomba cinematografica: la divisione Paramount Players starebbe lavorando al prequel di "Grease".

“Grease”: la storia del cinema

È il 1978 quando il mondo conosce un fenomeno senza precedenti, Randal Kleiser dirige una delle pellicole più amate di sempre che lancia la popolarità dei due protagonisti: John Travolta e Olivia Newton-John. "Grease" diventa un successo planetario incassando circa 400 milioni di dollari al botteghino a fronte di un budget di produzione di circa 6 milioni. Gli adolescenti degli anni ’70 impazziscono per la storia d’amore di Danny Zuko e Sandy Olsson, la brillantina della fine degli anni ’50 torna a splendere nelle sale di tutto il mondo.

Il film diventa un cult e a distanza di più di quarant’anni le canzoni della pellicola riscuotono ancora un grandissimo successo, numerosi i musical o gli eventi ispirati a "Grease". La canzone “You're the One That I Want” si trasforma in uno dei più grandi successi discografici di sempre arrivando a vendere circa quindici milioni di copie in tutto il mondo e ottenendo numerose certificazioni in ogni angolo del pianeta.

“Summer Loving”: tutto quello che sappiamo sul prequel

Ora, dopo circa quarant’anni, la divisione Paramount Players sarebbe al lavoro su un prequel che si focalizzerebbe sul primo incontro tra Danny e Sandy prendendo ispirazione dal celebre brano “Summer Nights”. Il film dovrebbe raccontare lo scoccare della scintilla tra i due protagonisti che hanno fatto sognare generazioni di ragazzi

Stando a quando riportato dal magazine The Hollywood Reporter, la produzione avrebbe coinvolto nel progetto John August, spalla destra di Tim Burton e tra i più grandi sceneggiatori dell’Olimpo di Hollywood.

Infatti nel corso della sua carriera August ha lavorato per alcune delle pellicole più celebri del cinema, tra queste troviamo “Big Fish - Le storie di una vita incredibile”, “La fabbrica di cioccolato”, “La sposa cadavere” e “Frankenweenie” del regista di “Dumbo” e a breve arriverà nelle sale di tutto il mondo con l’attesissimo “Aladdin” di Guy Ritchie.

Nessuna indiscrezione per quanto riguarda la possibile data di uscita nelle sale e sugli attori che dovranno ricoprire il ruolo prendendo lo scottante testimone da due artisti che hanno fatto la storia del cinema con uno dei film più celebri di sempre.