Aladdin: Will Smith ricorda l'indimenticabile Robin Williams

Will Smith ha pubblicato su Instagram un toccante messaggio per ricordare Robin Williams, l'indimenticato e indimenticabile attore scomparso nell'agosto del 2014.

Un post commovente che ha immediatamente fatto il giro del web. Tra poco più di due mesi uscirà in tutto il mondo Aladdin, il live action che trae ispirazione dal celebre cartone animato del 1992; la distribuzione avverrà il 22 maggio nelle sale cinematografiche italiane, mentre per quanto riguarda il mercato a stelle e strisce il pubblico dovrà attendere un paio di giorni in più, per la precisione fino al 24 maggio 2019.

Pochi giorni fa è stato rilasciato il divertentissimo trailer della pellicola che porta gli spettatori nel magico mondo di Agrabah; il filmato ha riscosso un successo stratosferico ottenendo su YouTube oltre dodici milioni di visualizzazioni in circa quarantotto ore, simbolo di come la pellicola sia una delle più attese dell’anno.

Will Smith e Robin Williams legati da un personaggio

Nel film troveremo Mena Massoud nel ruolo del protagonista Aladdin, Naomi Scott in quello della bellissima principessa Jasmine e Will Smith che avrà il compito di rivestire i panni del Genio. Nonostante ci sia molta attesa per vedere tutti gli attori in azione, va anche detto che il pubblico è soprattutto curioso dell’interpretazione dell’ex Principe di Bel-Air che questa volta dovrà dare vita a un personaggio davvero originale. Dalle brevi immagini mostrate durante il trailer, possiamo notare come il Genio mescoli divertimento e ironia dando vita a un personaggio che ha tutte le carte in regola per entrare nella storia del cinema.

Poche ore fa Will Smith, all’anagrafe Willard Carroll Smith II, ha pubblicato un post che ha molto emozionato. Infatti nel cartone animato del 1992 l’indimenticato e indimenticabile Robin Williams prestò la voce al Genio facendo sognare milioni di ragazzi, per questo motivo l’attore americano ha voluto ricordare l’artista scomparso l’11 agosto 2014.

Il ricordo di Will Smith

Will ha postato sul suo profilo Instagram un disegno in cui sono raffigurati il Genio che ricevette la voce da Robin Williams e quello interpretato da Smith. L’attore ha anche voluto scrivere un messaggio a supporto della foto: “Lo so benissimo che i Geni non hanno i piedi… Ma tu hai lasciato un paio di scarpe davvero grandi da riempire”. A corredo del post, l’attore si è anche taggato presso Agrabah.

La foto ha subito ottenuto grandi apprezzamenti da parte del pubblico e al momento conta circa 2 milioni e mezzo di like e più di 13.000 commenti, tutti concordi nel ricordare la bravura e il talento indiscusso di Robin Williams.