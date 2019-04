Aladdin: il nuovo esilarante trailer del film

Uno dei film più attesi del 2019? La risposta è sicuramente Aladdin. La pellicola cinematografica diretta da Guy Ritchie farà il suo debutto nelle sale italiane il 22 maggio, mentre per quanto riguarda gli Stati Uniti il pubblico dovrà attendere un paio di giorni in più, per la precisione fino al 24 maggio.

Pochissimi minuti fa è stato distribuito il trailer del film che nel giro di circa un'ora ha ottenuto oltre 200.000 visualizzazioni, simbolo di come il pubblico non veda l’ora di poter vivere le avventure incantate tra i paesaggi magici e immortali di Agrabah.

Il trailer di Aladdin

Il trailer si apre con una corsa del protagonista tra i palazzi della città, vediamo Aladdin inseguito da alcuni uomini ma il ragazzo riesce ad avere la meglio e a mettersi in salvo. Subito dopo la fuga, un incontro che cambierà per sempre il suo destino, davanti a lui appare la bellissima Jasmine.

Il filmato ci introduce poi un nuovo personaggio, il temibile Jafar che chiede al ragazzo di compiere una missione, ovvero recuperare una lampada magica. Aladdin entra nella celebre caverna, trova l'oggetto e lo sfrega, ecco quindi comparire il Genio. Inizia ora un turbinio di immagini spettacolari e adrenaliniche che anticipa le tante avventure che vivranno i protagonisti del film, tra balli da fiaba, voli su tappeti magici e molto divertimento. Il trailer si chiude ricordando l’appuntamento di uscita nelle sale americane.

Il cast

Dietro la macchina da presa troviamo Guy Ritchie, nel ruolo di Aladdin vedremo invece il talentuosissimo Mena Massoud, mentre Jasmine sarà interpretata da Naomi Scott, in questo periodo sul set del film "Charlie's Angels" con Kristen Stewart ed Ella Balinska per la regia di Elizabeth Banks.

Grande attesa anche per il Genio che verrà interpretato da una delle colonne portanti del mondo dorato di Hollywood, ovvero Will Smith.

Il successo del 1992

La pellicola prende ispirazione dal cartone animato Disney distribuito nel 1992 e diventato uno dei film di maggior popolarità nella storia della settima arte, infatti la pellicola ottenne un successo stratosferico diventando il film più visto dell'anno con oltre 500 milioni di dollari di incasso che gli permisero di superare titoli come “Guardia del corpo” con Kevin Costner e Whitney Houston, “Basic Instinct” con Sharon Stone e Michael Douglas e “Sister Act” con Whoopi Goldberg.