Come sarà la principessa in live action presto in arrivo nella sale? Ecco una nuova immagine con protagonista l’attrice Naomi Scott nei panni della protagonista della fiaba Disney. In arrivo nelle sale il 24 maggio

Disney è pronta a conquistare i botteghini mondiali con il prossimo adattamento in live action del classico animato Aladdin. Il teaser trailer del film è stato rilasciato lo scorso ottobre e, nonostante l’uso della computer grafica che rischia spesso di restituire un effetto artefatto, il remake sembra rimanere fedele alla fiaba originale, rendendo giustizia ad Aladino, al Genio e alla Principessa Jasmine.









Aladdin, il remake in live action



Proprio alla bella protagonista si riferisce una nuova foto che mostra l’aspetto del personaggio interpretato da Naomi Scott. Ma, attenzione, non si tratta di un fotogramma del film: l’immagine apparirà sulla copertina di un libro intitolato "The Magic of Agrabah", incentrato sugli eventi della fiaba raccontati dal punto di vista della principessa Jasmine. A prestarle il volto è la stessa Scott, la Pink Rangers nel recente reboot sui Power Rangers, che troveremo sul grande schermo. Nel nuovo Aladdin, la principessa Jasmine avrà un ruolo più incisivo rispetto all’originale: "Nel primo film era come se non avesse un obiettivo sufficientemente importante, aspettava solo di incontrare un ragazzo. Ma qui vuole fare di più – spiega il produttore Dan Lin - vuole salvare il suo mondo, Agrabah, e vuole fare la sua parte alla guida del sultanato. Saranno protagoniste la sua forza e la sua indipendenza".



Aladdin: Naomi Scott è la nuova principessa Jasmine



Anche l’attrice Naomi Scott ha parlato del suo ruolo di principessa Disney, lodando la sceneggiatura e commentando alcuni importanti cambiamenti rispetto alla fiaba del 1992: "Ci sono così tante novità sul personaggio in questo adattamento che potrei letteralmente andare avanti per un'ora! Tutti coloro che sono coinvolti in questo progetto non hanno paura di rovinare l’originale e ricominciare da capo, specialmente in riferimento al personaggio della Principessa Jasmine, perché è così importante restituirlo al meglio sullo schermo". Quello che la star porterà nei cinema sarà un personaggio complesso: "Jasmine può essere forte e divertirsi, ma anche sbagliare ed essere emotiva. È una donna multidimensionale e non deve essere solo una cosa. Quindi – continua la Scott - in questo film, la si vedrà darsi da fare e non avrà come unico obiettivo quello di innamorarsi o sposarsi”.



Will Smith svela la locandina di Aladdin



Aladdin e il Genio (blu) di Will Smith



Ad accompagnare Naomi Scott alias Jasmine e Mena Massoud nel ruolo di Aladino ci sarà il Genio interpretato da Will Smith. Ricordate che il Genio della Lampada nel film di animazione aveva la pelle di colore blu? La prima immagine del personaggio ha messo in allarme i fan: a fine dicembre l’Entertainment Weekly ha dedicato la cover del magazine al film Disney, mostrando il first look dei protagonisti, con un Genio dall’incarnato naturale. Il panico si è diffuso in Rete, ma è stato presto lo stesso Will Smith a rassicurare il pubblico attraverso i social, spiegando che grazie alla CGI, nel film definitivo il genio sarà blu, proprio come quello di inizio anni Novanta. Per il ruolo l’attore ha tratto ispirazione da alcuni suoi successi, tra cui Independence Day, Bad Boys e Il Principe di Bel-Air: "Penso che risulterà unico per il mondo Disney. Non c'è molto sapore hip-hop nella storia della Disney", ha detto l’attore.



Il remake in live-action di Aladdin è atteso nelle sale cinematografiche il prossimo il 24 maggio.