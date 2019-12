Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 27 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 27 dicembre, in TV su Sky. Azione, commedie e tanto altro

Film d’azione da vedere stasera in TV

From Paris with love, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Pierre Morel. Un film con John Travolta, Jonathan Rhys-Meyers, Kasia Smutniak, Richard Durden, Amber Rose Revah. A Parigi, un giovane impiegato dell'ufficio dell'ambasciatore degli Stati Uniti si unisce ad una spia americana che sta cercando di fermare un attacco terroristico nella città. Spari e inseguimenti tra le vie di Parigi in questo action movie.

Il giustiziere della notte, ore 21:00 Sky Cinema Action

Eli Roth dirige Bruce Willis ne “Il giustiziere della notte”, remake dell’omonimo film cult degli anni ‘70 con Charles Bronson, Elisabeth Shue, Vincent D'Onofrio. Paul Kersey è un chirurgo che vive coscienziosamente tenendo a bada la sua aggressività. Quando la sua famiglia viene colpita da un atto di violenza, Paul inizia a fare giustizia a modo suo per le strade di Chicago, diventando presto una celebrità del web. Film da vedere per tutti gli appassionati del cinema d’azione degli anni ‘70.

Film commedia da vedere stasera in TV

Old Man & The Gun, ore 21:15 Sky Cinema Due

Diretto da David Lowery, con Robert Redford, Casey Affleck, Tom Waits, Danny Glover, Sissy Spacek. Il film racconta l'epopea ribelle di Forrest Tucker, un incorreggibile rapinatore di banche. All'età di 77 anni e dopo 16 evasioni ha trovato due soci e con loro ha proseguito a organizzare dei colpi molto originali. È un ladro gentiluomo. Infatti utilizzando il suo fascino e la sua calma, senza mai ricorrere all'uso delle armi, entra in banca e ne esce carico di dollari. Una storia d'altri tempi.

Forever Young, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Fausto Brizzi, con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi, Pasquale Petrolo. Giorgio è un cinquantenne con una fidanzata che potrebbe essere sua figlia. Diego è un dj ultracinquantenne, dipendente di Giorgio, che deve fare largo ad un millennial forte dei suoi milioni di "mi piace". Angela è una quarantottenne divorziata che, un po' a sorpresa, si ritrova coinvolta in una relazione con un diciannovenne, prima di scoprire che il ragazzo è il figlio della sua amica cougar sempre a caccia di toy-boy. Franco infine è un ultrasessantenne che pratica tutti gli sport in maniera ossessiva, in perenne corsa contro il tempo che passa. Il tratto comune è evidentemente quello anagrafico e la caratteristica dominante di questi baby boomer intorno al mezzo secolo è il loro rifiuto di venire a patti con l'avanzare dell'età. Un’amara riflessione sulla vita nell’età di mezzo.

La prima pietra, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Rolando Ravello. Un film con Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Kasia Smutniak, Serra Yilmaz, Valerio Aprea. In prima TV va in onda su Premium Cinema “La prima pietra”. La recita natalizia di una scuola è messa in dubbio da un piccolo incidente. Un bambino musulmano lancia una pietra rompendo un vetro: tra i protagonisti del film si scatena un dibattito ricco di colpi di scena. Una commedia italiana, per una serata piacevole e in relax.

Sideways – Il viaggio con Jack, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Alexander Payne. Un film con Paul Giamatti, Virginia Madsen, Sandra Oh, Marylouise Burke, Jessica Hecht, Missy Doty. Uno scrittore e un attore intraprendono un viaggio tra i vigneti della California che cambierà le loro vite. Road movie vincitore di un premio Oscar.

Poveri ma ricchissimi, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film del 2017 di Fausto Brizzi, con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. Ormai ai Tucci il lusso non basta più: si sono resi conto che l’unica svolta possibile è il potere. Ecco perché indicono un referendum per chiedere l’indipendenza del loro paesino dall’Italia, dichiarandosi poi Principato indipendente così da poter promulgare nuove leggi. Con più gaffe di Donald Trump, i Tucci si riveleranno dei leader di stato semplicemente esilaranti. Grande ritorno della famiglia Tucci, sempre più ricca e cafona.

40 anni vergine, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Judd Apatow. Un film con Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd, Romany Malco, Seth Rogen, Leslie Mann. Andy Stitzer ha 40 anni ma non ha ancora fatto sesso. Quando i suoi amici lo scoprono, decidono di aiutarlo ad avere la sua "prima volta". Una commedia leggera e divertente.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Rocky, ore 21:15 Sky Cinema Rocky

Regia di John G. Avildsen. Un film con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Thayer David. Rocky, pugile dei bassifondi di Philadelphia, accetta la sfida del campione Apollo Creed. Tre Oscar e un Golden Globe per il primo capitolo della saga, scritto e interpretato da Sylvester Stallone.

Mangia, prega, ama, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film del 2010 diretto da Ryan Murphy, con Julia Roberts, James Franco, Richard Jenkins, Viola Davis, Billy Crudup, Javier Bardem. Liz Gilbert è convinta che la piena realizzazione nella vita non consista solo nell’avere un marito affettuoso, una bella casa e un lavoro appagante. Decisa a scoprire il vero significato dell’esistenza, intraprende un viaggio attraverso l’Italia, l’India e Bali per riscoprire il piacere del cibo e meditare, finendo per trovare l’amore autentico. Un film romantico sulla ricerca della felicità.

Scherzi del cuore, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Pellicola del 1998 diretta da Willard Carroll, con Sean Connery, Gena Rowlands, Jon Stewart, Madeleine Stowe, Gillian Anderson, Ryan Phillippe, Anthony Edwards, Angelina Jolie, Jay Mohr, Dennis Quaid, Ellen Burstyn. Il film è un affresco sentimentale su diversi aspetti dell'amore, che mette in scena la vita, i problemi e le inquietudini di diverse coppie nel cuore di Los Angeles. Un cast superlativo.

Creed II, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Steven Caple Jr.. Un film con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Wood Harris, Russell Hornsby. Adonis Creed ha tutto: il successo sul ring e l’amore di Bianca. Ma a un passo dalla felicità, il passato torna e lo sfida. Il suo fantasma ha il volto e i muscoli di Viktor, figlio di Ivan Drago, che trentaquattro anni prima ha ucciso suo padre sul ring. Il sequel del grande successo «Creed - Nato per combattere».

Il grande Gatsby, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

“Il grande Gatsby”, diretto da Baz Luhrmann, con Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton, Isla Fisher. Tratto dall’omonimo libro di Francis Scott Fitzgerald, il nuovo adattamento di Luhrmann, terzo remake cinematografico dopo quello del ’49 e quello del ’74, non delude. Film da vedere anche per la grande interpretazione di Leonardo DiCaprio, che non fa rimpiangere Robert Redford.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Dragon trainer – Il mondo nascosto, ore 21:00 Sky Cinema Family

“Dragon Trainer - Il mondo nascosto”, diretto da Dean DeBlois, è il terzo capitolo dell’epopea fantastica nata dalla penna di Cressida Cowell. Hiccup e Sdentato hanno fatto carriera e comandano rispettivamente uomini e draghi in maniera equilibrata per assicurare una convivenza serena. Ma tutto cambia quando lo spietato Grimmel il Grifagno decide di attuare un piano diabolico. Un appuntamento da non perdere, soprattutto se siete amanti di storie fantastiche, avventure mirabolanti, draghi e lotta estenuante tra bene e male.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

Replicas, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film americano del 2018 per la regia di Jeffrey Nachmanoff, con Alice Eve, Keanu Reeves, Emjay Anthony, Emily Alyn Lind, Thomas Middleditch. Dopo la morte dei suoi familiari in un tragico incidente stradale, uno scienziato matura l’ossessione di riportarli in vita. Un film che vi lascerà col fiato sospeso.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Gremlins, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film del 1984 per la regia di Joe Dante, con Zach Galligan, Phoebe Caets, Hoyt Axton, Don Steele. Bisogno di un regalo originale? Arrivano i Mogwai, simpatici animaletti che fanno capolino in una bottega di un rigattiere cinese. Uniche regole: non devono venire in contatto con la luce, con l’acqua e non devono mangiare dopo la mezzanotte. I nuovi proprietari, soprattutto bambini, sbagliano tutto e all’improvviso arrivano i Gremlins, creature spaventose che mettono a ferro e fuoco la città. Un cult degli anni ‘80.

