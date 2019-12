Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 27 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Le Kardashian, ore 19:00 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

The Robbie Williams Christmas Show, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:15 su Sky Uno “The Robbie Williams Christmas Show”: dall'Alexandra Palace di Londra, Robbie Williams regala una serata di musica con le sue hit e le nuove canzoni tratte dal suo primo album natalizio “The Christmas Present”.

Delitti, ore 20:55 Crime investigation

Storie di delitti e suicidi si intrecciano con satanismo ed esoterismo. Un mix di ingredienti che ha contribuito a creare uno dei casi di cronaca nera più scioccanti e misteriosi d'Italia.

Io e lei, ore 21:15 Sky Arte

In un mix di fiction e documentario, tra camerino e palco, appunti e libri, un'attrice scoprirà una donna straordinaria. Nell'episodio: Valentina Lodovini è Maria Callas.

Lego Masters: Buon Lego Natale!, ore 21:00 Blaze

Per festeggiare il Natale all’insegna del gioco, 6 giovani costruttori di talento in coppia con 6 celebrità sono pronti a cimentarsi in nuove esilaranti sfide.

Palco, doppio palco, ore 20:50 Comedy Central

Per “Palco, doppio palco” su Comedy Central, gli spettacoli monografici dei migliori comici del momento registrati al Teatro Novelli di Rimini. Nella puntata di oggi, Peppe Iodice.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.05 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio ritroviamo alcuni dei pazienti più gravi, come Patience, che a un anno dalla visita deve subire un serio intervento. Scopriamo poi come se la cavano Mike e Sara dopo le drastiche procedure bariatriche.

L’uomo sulla Luna: vero o falso, ore 21:00 Discovery Channel

Sono in molti a volere dimostrare se la teoria del complotto lunare sia attendibile o meno. Un rapporto segreto potrebbe portare gli esperti a una svolta.

1969: primo piede sulla Luna, ore 20:55 National Geographic

Nel 2017, la missione Cassini ha mostrato dati interessanti per gli scienziati che studiano Saturno: gli anelli del pianeta sono relativamente “giovani” e stanno scomparendo.

Ufo: nuovi misteri, ore 21:05 Discovery Science

Nell'antichità, gli extraterrestri hanno visitato il nostro Pianeta? Nuove scoperte dimostrano come questi contatti potrebbero aver influenzato l'arte e la tecnologia.

Pompei: dopo il disastro, ore 21:00 History

Il racconto di cosa accadde dopo l'eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei. La città fu ricostruita con il massimo sforzo e con un grande impiego di risorse e mezzi.

Il regno del lupo bianco, ore 21:10 National Geographic Wild

L'inverno si avvicina e il branco ha bisogno di cibo e scorte. L'esploratore e fotografo Ronan Donovan percepisce che le creature si comportano in maniera diversa.

Serie TV in onda stasera

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox, un episodio della terza stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

Grey’s anatomy, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 rivediamo gli episodi della sedicesima stagione di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

In prima visione Fox Crime vediamo gli episodi della terza stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

The Following, ore 21:14 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la seconda stagione di “The Following”, con Kevin Bacon nei panni di Ryan Hardy, ex-agente dell'FBI specializzato nell'elaborazione di profili psicologici. Quando il diabolico assassino seriale che aveva arrestato nove anni prima, Joe Carroll, evade dalla prigione nella quale era rinchiuso, è costretto a tornare in attività.

Chicago Med, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo gli episodi della quarta stagione di “Chicago Med”, la serie tv spin-off di Chicago fire. Ambientata in un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center, racconta le vicende di medici e infermieri che lavorano in corsia.

Arrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action rivediamo la settima stagione di “Arrow”, la prima serie dell'Arrowverse, che ha avuto due spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow. La serie è incentrata su Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 21:10 DeA kids

Su DeA kids va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv in computer grafica basata sul film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 21:10 Nick jr

Alle 21:10 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 20:50 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, la sitcom creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

I Jetsons e il wrestling: viaggio nel tempo, ore 21:25 Boomerang

Big Show è rimasto congelato per 100 anni. La missione George Jetson è quella di far rivivere il wrestling a Orbit City dopo il suo scongelamento.

T.O.T.S., ore 20:50 Disney Junior

T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli è la serie animata per bambini dai 2 ai 5 anni, che racconta del tenace pinguino Pin e del fenicottero di buon cuore Freddy, piloti junior in prova presso la compagnia T.O.T.S.

