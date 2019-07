Mercoledì 24 luglio alle 21.15 Sky Cinema Uno trasmette Replicas , un film di Jeffrey Nachmanoff con Keanu Reeves e Alice Eve. Uno scienziato, dopo aver perso la famiglia in un incidente, decide di sperimentare un sistema per riportarli in vita.

Thriller fantascientifico con Keanu Reeves e Alice Eve (Lei è troppo per me). Dopo un incidente automobilistico in cui è morta la sua famiglia, un neuro scienziato non si ferma davanti a niente e decide di riportarli in vita, anche se questo significherà mettersi contro un laboratorio controllato dal governo e una task force della polizia, oltre a sfidare le leggi stesse della natura.

Appuntamento con Replicas mercoledì 24 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno.

Con una storia drammatica dai risvolti inaspettati, Replicas riscrive le leggi di Asimov e della robotica fondendo insieme gli slanci della mente umana con gli iperrealistici fantocci robotici.

Terrorizzato all'idea di perdere moglie e figli, morti durante un terribile incidente stradale, il neuro scienziato William Foster (Keanu Reeves) impiega i mezzi a disposizione per instillare la coscienza e la sensibilità dei suoi cari dentro alcuni androidi all'avanguardia. La fedele riproduzione, non solo della moglie Mona (Alice Eve) e dei figli, ma della vita familiare precedente alla tragedia, insospettisce quelli che lo circondano e attira addosso al nucleo l'attenzione di uomini potenti e senza scrupoli. Per riavere indietro la sua famiglia Foster è pronto a sfidare il laboratorio controllato dal governo, una task force della polizia e le leggi stesse della scienza.