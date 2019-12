La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 18 dicembre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Benvenuti a casa mia, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 21:15, arriva in prima visione su Sky Cinema Uno “Benvenuti a casa mia”, diretto da Philippe de Chauveron, con Christian Clavier e Ary Abittan. Jean-Etienne Fougerole è un docente universitario, borghese e ricco, che si proclama di sinistra e si batte per l’uguaglianza delle persone. In TV, per promuovere il suo ultimo libro “Benvenuti a casa mia” in cui sostiene che i francesi benestanti dovrebbero ospitare in casa propria chi è meno fortunato di loro, si confronta con un politico di destra, suo avversario, che lo sfida a dimostrare quanto dice ospitando in casa propria dei rom. Una commedia che ironizza sui temi dell’uguaglianza e dell’integrazione. Dal regista di “Non sposate le mie figlie”.

Natale all’improvviso, ore 21:15 Sky Cinema Christmas

Un film del 2015 diretto da Jessie Nelson, con protagonisti John Goodman, Diane Keaton, Olivia Wilde, Ed Helms, Amanda Seyfried, Alan Arkin. “Natale all’improvviso” racconta dell’annuale incontro natalizio dei Cooper, che di solito raduna i numerosi membri della famiglia per una serata davvero speciale. La padrona di casa Charlotte (Diane Keaton) vuole che tutto vada per il verso giusto, ma una serie di inconvenienti rendono la serata molto più movimentata del previsto. Una commedia per famiglie con ambientazione natalizia e un cast stellare.

Moonlight & Valentino, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di David Anspaugh. Un film con Whoopi Goldberg, Kathleen Turner, Elizabeth Perkins, Gwyneth Paltrow, Jon Bon Jovi. La storia di una donna che dopo aver perso il marito in un tragico incidente, trova conforto nella migliora amica Silvie, nella sorella Lucy e nella matrigna Alberta. Da una commedia di Ellen Simon, figlia del grande Neil.

Shaolin soccer: arbitri, rigori e filosofia zen, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Stephen Chow. Un film con Stephen Chow, Man-Tat Ng, Zhao Wei, Yin Tse, Hui Li, Cecilia Cheung, Karen Mok. Un gruppo di monaci, cultori dell'antica disciplina kung fu detta shaolin, decidono di partecipare ad un torneo di calcio in cui è in palio un milione di dollari. Un’esilarante mix di calcio, arti marziali e comicità.

Il grande spirito, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Commedia italiana del 2019 per la regia di Sergio Rubini, con Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Bianca Guaccero, Ivana Lotito, Geno Diana, Alessandro Giallocosta, Ilaria Cangialosi. Durante una rapina nella periferia di Taranto, uno dei tre complici, un cinquantenne dall'aria malmessa, Tonino detto Barboncino, approfittando della distrazione degli altri due ruba tutto il malloppo e scappa. La sua corsa procede verso l'alto, di tetto in tetto fino a raggiungere la terrazza più elevata, per rifugiarsi in un vecchio lavatoio, dove trova uno strano individuo dall'aspetto eccentrico: sostiene di chiamarsi Cervo Nero e di appartenere alla tribù dei Sioux. Dal suo canto Tonino è sotto assedio: il quartiere è presidiato dai suoi inseguitori, gli angoli delle strade controllate. Un film esilarante.

Terapia di coppia per amanti, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Alessio Maria Federici, con Sergio Rubini, Franco Branciaroli, Alan Sorrenti, Antonio Pennarella, Ambra Angiolini. Viviana e Modesto sono amanti, entrambi sposati e con un figlio a testa. Il loro rapporto è talmente tormentato che decidono di sottoporsi ad una terapia di coppia: o meglio, Modesto si adegua alle richieste di Viviana, ma mantiene un laconico distacco nei confronti del terapista, il professor Malavolta, soprattutto quando scopre che lo psicologo ha a sua volta problemi di relazione. Una commedia italiana del 2017, ricca di momenti esilaranti, per una serata da trascorrere in famiglia o con gli amici.

Andiamo a quel paese, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2014 diretta e interpretata da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con Tiziana Lodato, Lily Tirinnanzi, Fatima Trotta. Due amici decidono di lasciare la città e ritornare al paese d’origine, dove la vita è meno cara ed è più facile tirare avanti. Tuttavia, l’arrivo nella nuova realtà riserverà ai protagonisti delle divertenti sorprese. Una divertente commedia con Ficarra e Picone.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Winged creatures – Il giorno del destino, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film di Rowan Woods, con Kate Beckinsale, Forest Whitaker, Dakota Fanning. Un giorno qualunque. Un gruppo di clienti in un caffè. Un uomo entra e comincia a sparare a caso per poi suicidarsi, lasciando nei sopravvissuti lo choc dell'esperienza vissuta. Un film complesso con un cast di tutto rispetto, basato romanzo “Creature alate” di Roy Freirich.

Per una vita migliore, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Chris Weitz. Un film con Demiàn Bichir, Nancy Lenehan, Rolando Molina, Tim Griffin, Tom Schanley, Olivia Presley. Un giardiniere messicano emigrato negli USA prova a tenere il figlio lontano dalle bande locali e dagli agenti dell'immigrazione. Un'emozionante storia di redenzione dal regista di “About a boy”.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ritorno al futuro – Parte III, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Robert Zemeckis. Un film con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Lea Thompson, Thomas F. Wilson. 1955: Marty è di ritorno da Doc con un messaggio che proviene dal Doc che si trova nel 1885 nel Far West e offre le coordinate per ritrovare la DeLorean. Una volta recuperata l'auto un'altra novità li attende. Terzo e ultimo capitolo dell’amatissima saga “Ritorno al futuro”.

World invasion (Battle: Los Angeles), ore 21:00 Sky Cinema Action

Fanta-action diretto da Jonathan Liebesman e interpretato da Aaron Eckhart e Michelle Rodriguez. Il sergente Michael Nantz ha alle sue spalle una lunga carriera nei Marines. Il suo ritorno allo stato civile è già stato decretato quando una pioggia di meteoriti, che si rivelano essere ordigni lanciati sulla Terra da alieni che la vogliono invadere, lo costringe a rimanere in servizio agli ordini del giovane tenente Martinez. La missione consiste nell’evacuare un gruppo di civili rimasti intrappolati dagli invasori e portarli in salvo. Un action movie fantascientifico con effetti speciali spettacolari, scenari apocalittici, brividi e combattimenti.

The Island, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film americano del 2005 per la regia di Michael Bay, con Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou, Sean Bean. Metà del XXI secolo: Lincoln Six-Echo risiede in un luogo apparentemente utopico e come tutti spera di essere inviato sull’isola, ultimo punto incontaminato del pianeta. Quando scopre che lui e gli altri abitanti non sono altro che cloni umani con lo scopo di fornire pezzi di ricambio alle loro controparti, intraprende una fuga rocambolesca in compagnia della bella Jordan Two-Delta. Un film fantascientifico da non perdere.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il sarto di Panama, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thirller del 2001 ambientato in Irlanda per la regia di Dylan Baker, con Jamie Lee Curtis, Brendan Gleeson, Catherine McCormack, Pierce Brosnan. 1999: Harry Pendel è un inglese che vive a Panama, dove ha aperto una sartoria che garantisce la confezione di abiti su misura. In quell’anno il Canale di Panama è stato da poco riconsegnato al governo locale, ma non tutti sono favorevoli a questa decisione. Un agente britannico, Andy Osnard, viene inviato sul posto per tenere sotto controllo la situazione. Costretto a lavorare per l'intelligence britannica, il sarto provoca una crisi internazionale. Un thriller basato sul romanzo di John Le Carré.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Bourne Ultimatum, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2007 per la regia di Paul Greengrass, con Matt Damon, Paddy Considine, Edgar Ramirez, Julia Stiles, David Strathairn. Jason Bourne si trova in Russia, in fuga dalle autorità. A Mosca, l’agente scopre un programma simile a quello in cui è stato addestrato, occasione perfetta per affrontare il proprio passato, ma come sempre per arrivare ai risultati sperati ci vorrà molta pazienza. Terzo capitolo della saga action.

Bastille day: il colpo del secolo, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film americano del 2016 per la regia di James Watkins, con Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly Reilly. Alla vigilia dell’anniversario della presa della Bastiglia, la giovane francese Zoe attraversa Parigi per far scoppiare una bomba. All’ultimo momento ci ripensa, ma viene borseggiata da un criminale. Quando Zoe denuncerà i fatti a un agente della CIA, inizieranno 24 ore da brivido per tutta la città. Un film che riesce ad alternare azione e suspense.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Hunger Games: Il canto della rivolta - parte 2, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Julianne Moore, Wes Chatham, Elden Henson. Tratto dal romanzo di Suzanne Collins, il film si concentra sul momento in cui Katniss diventa una vera e propria leader della ribellione. Capitolo conclusivo della saga “Hunger Games”, capace di ribaltare il rapporto tra sessi e rappresentare le contraddizioni moderne. Sempre fantastica l’interpretazione di Jennifer Lawrence.

