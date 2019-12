Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 16 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 16 dicembre, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

The Vanishing – Il mistero del faro, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Thriller britannico del 2018 per la regia di Kristoffer Nyholm, con Peter Mullan, Gerard Butler, Connor Swindells e Gary Lewis. In un’isola disabitata a 20 miglia dalla costa scozzese arrivano tre custodi del faro per compiere il loro turno di sei settimane. Qualcosa di inaspettato, però, si verifica: trovano dell’oro. Ma da dove proviene? Di chi è? C’è una nave all’orizzonte che si sta avvicinando. Che cosa vuole? Una lotta tesa tra paranoia e avidità che vi lascerà col fiato sospeso.

Quasi nemici – L’importante è avere ragione, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Diretta dall’attore e regista Yvan Attal, questa deliziosa commedia francese ha per protagonisti Daniel Auteuil e Caélia Jordana, che per la sua interpretazione si è aggiudicata un premio César come miglior promessa femminile. Neilah è una giovane ragazza che desidera diventare un avvocato di prestigio. Sulla sua strada incontra Pierre Mazard, professore e provocatore nato. Tacciato di misoginia e razzismo, il docente si trova costretto a insegnare alla ragazza la nobile arte della retorica, usata sin dall’antichità per far valere le proprie ragioni. Da queste lezioni entrambi impareranno qualcosa di molto importante. L’arte della parola come forma di riscatto sociale.

Shout, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia del 1991 per la regia di Jeffrey Hornaday, con John Travolta, Linda Fiorentino e James Walters. Un fuggitivo, attivamente ricercato dalla polizia americana, viene ingaggiato come insegnante di musica in una scuola di turbolenti ragazzi nel Texas. E ci prende gusto!

Christmas Trade – Uno scambio per Natale, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Commedia americana del 2015 per la regia di Joel Souza, con William Baldwin, Michael Campion, Denise Richards e Jennifer Grant. Mancano pochi giorni a Natale quando Mitch, avvocato divorziato troppo impegnato per badare a suo figlio, si ritrova improvvisamente nel corpo dell’undicenne. Ognuno nei panni dell’altro, scopriranno il vero valore della famiglia. Un film perfetto per una serata davanti al camino insieme ai propri cari.

Fuga da Reuma Park, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Regia di Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Morgan Bertacca. Un film con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Silvana Fallisi, Salvatore Ficarra. Siamo alla vigilia di Natale del 2041. Aldo, partendo dalla Sicilia, viene accompagnato al Reuma Park, un vecchio Luna Park trasformato in una specie di carcere di massima sicurezza per anziani. Qui incontra Giovanni la cui memoria è ondivaga ma a cui è rimasto l'interesse per una procace infermiera dell'Est Europa e Giacomo, costretto su una sedia a rotelle e arrabbiato con il mondo. Commedia che riprende tutti gli sketch che hanno reso celebre il trio di comici. Per trascorrere una tranquilla serata in famiglia.

Babysitting, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia francese del 2014 per la regia di Philippe Lacheau, con Philippe Lacheau, Alice David, Enzo Tomasini, Gérard Jugnot, Clotilde Courau. A corto di baby sitter per il fine settimana, Marc Schaudel decide di lasciare il figlio Remy a Franck, suo impiegato modello e tipo all'apparenza serio. Franck è un giovane di trent'anni mentre Remy è un ragazzino un po' troppo capriccioso e la loro prima sera insieme termina con una telefonata al mattino a Marc e alla moglie Claire da parte della polizia. Franck e Remy sono scomparsi senza lasciare traccia e, mettendo a soqquadro l'abitazione dell'uomo, la polizia ha trovato una macchina fotografica le cui immagini allucinanti rivelano ai genitori cosa è successo durante la serata precedente.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Tracers, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film d’azione americano del 2014 per la regia di Daniel Benmayor, con Taylor Lautner, Marie Avgeropoulos, Rafi Gavron, Adam Rayner e Luciano Acuna Jr. Bike messenger di New York, Cam è il migliore nel suo mestiere. Purtroppo sulle sue spalle grava un pericoloso debito con criminali mafiosi. Quando si imbatte in Nikky, una avvenente sconosciuta, viene immediatamente sedotto dal mondo del parkour.

Fast & Furious 7, ore 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Regia di James Wan. Un film con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson. A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Ragion per cui Deckard Shaw, fratello dell'Owen ridotto in fin di vita da Dominic Toretto e dalla sua gang, è pronto a scatenare la sua sete di vendetta, avvalendosi delle tecniche di guerra e di guerriglia apprese lavorando per i servizi segreti britannici. Settimo capitolo della saga di “Fast and Furious”, un caposaldo della cultura giovanile contemporanea. Per gli appassionati del genere.

Pallottole cinesi, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Un film di Tom Dey, con Jackie Chan, Owen Wilson, Lucy Liu, Roger Yuan, Xander Berkeley. Uno dei primi film “wuxiapian”: pellicola in costume che rilegge in chiave avventurosa le leggende orientali. “Pallottole cinesi” racconta il viaggio in America di una guardia dell'Imperatore della Cina per recuperare la figlia rapita. Chan è un esperto in arti marziali e sfoggia un'incredibile gamma di acrobazie e giravolte mentre Wilson è il cow-boy che impersona i valori del vecchio west. Una divertente action comedy.

Film thriller da vedere stasera in TV

Obbligo o verità, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film thriller venato di horror del 2018, diretto da Jeff Wadlow e con Lucy Hale e Tyler Posey. Un'innocente sfida tra amici al gioco obbligo o verità si tramuta inspiegabilmente in una roulette russa mortale. Qualcuno o qualcosa di non razionalmente spiegabile, infatti, incomincia a punire pesantemente coloro che mentono così come chi rifiuta l’obbligo.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Colette, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film drammatico americano per la regia di Wash Westmoreland, con Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson e Denise Gough. Colette è l’autrice dietro gli scandalosi romanzi della serie di Claudine, libri che hanno conquistato la società francese nella prima metà del XX secolo. La sua esistenza è fortemente influenzata da quella del marito, critico che le fa da mentore e, alla fine, si impossesserà dei suoi lavori. Un film meraviglioso, da non perdere.

I fratelli Grimm e l’incantevole strega, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film fantasy del 2005 per la regia di Terry Gilliam, con Matt Damon, Heath Ledger, Monica Bellucci e Jonathan Pryce. Durante l’impero napoleonico, Will e Jack Grimm si guadagnano da vivere proteggendo i contadini dai mostri e demoni con l’aiuto di esorcismi e false formule magiche. Quando le autorità si rendono conto che sono dei millantatori, Will e Jack tentano la fuga e trovano rifugio in una foresta, dove incontrano una strega che mette alla prova il loro coraggio.

Film biografici da vedere stasera in TV

Boy Erased – Vite cancellate, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film americano del 2018 per la regia di Joel Edgerton, con Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton, Russell Crowe, Xavier Dolan e Troye Sivan. Jared, figlio di un predicatore battista, è costretto a prendere parte a un programma di conversione per gli omosessuali supportato dalla chiesa. Entrando in conflitto con il terapeuta, Jared impara ad accettare la sua natura e far valere il suo io. Un percorso drammatico che vi farà emozionare.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The place, ore 21:15 su Premium Cinema

Film drammatico del 2017 diretto da Paolo Genovese. Al bar The Place si susseguono una serie di avventori che vanno e vengono, e tutti si siedono con un uomo misterioso che, in cambio di qualcosa, può esaudire ogni loro desiderio. Un film con Alba Rohrwacher, Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Valerio Mastrandrea, Vittoria Puccini e Vinicio Marchioni. Da vedere per tutti coloro che amano riflettere sulle difficoltà che rendono la vita ancora più bella.

Mansfield Park, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico UK del 2000 per la regia di Patricia Rozema, con Embeth Davidtz, Jonny Lee Miller e Frances O’Connor. A dieci anni, Fanny viene mandata a vivere con i parenti nel Northamptonshire, lasciando la famiglia povera a Portsmouth. Pur essendo cresciuta a Mansfield Park con la famiglia Bertram, Fanny si è sempre sentita in debito della zia, lady Bertram, e dello zio, sir Thomas. Una storia drammatica.

Film per ragazzi da vedere stasera in TV

Superman returns, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Regia di Bryan Singer, con Brandon Routh, Kate Bosworth, James Marsden, Frank Langella, Eva Marie Saint. Dopo aver cercato invano di trovare altri superstiti del pianeta Krypton, Superman torna sulla terra. Il ritorno di uno dei supereroi più amati di sempre in un film ben fatto che non deluderà i fan.

