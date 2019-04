Obbligo o verità: quando il gioco diventa pericoloso

Tenetevi pronti a boccheggiare dalla paura e a sudare freddo per la suspense: giovedì 2 maggio in prima serata su Sky Cinema Suspense arriva Obbligo o verità, il thriller-horror che terrà qualsiasi amante dei gialli a tinte rosso sangue incollato letteralmente allo schermo.

Uscito nel 2018, diretto da Jeff Wadlow e con Lucy Hale e Tyler Posey come protagonisti, questo gioiellino del genere giallo-orrore ve ne farà vedere delle belle.

Anzi: delle brutte, parole dei protagonisti…

Un'innocente sfida tra amici al tipico gioco a cui tutti abbiamo giocato, ossia obbligo o verità, si tramuta inspiegabilmente in una roulette russa mortale.

Qualcuno o qualcosa di non razionalmente spiegabile, infatti, incomincia a punire pesantemente coloro che mentono così come chi rifiuta l’obbligo, facendoli finire male…



Fanno parte del cast anche Violett Beane, Hayden Szeto, Landon Liboiron, Sophia Taylor Ali e Nolan Gerard Funk.

Un appuntamento da non perdere per chi si nutre di ossigeno e suspense: segnatevi a caratteri cubitali in agenda Obbligo o verità, in onda giovedì 2 maggio in prima serata su Sky Cinema Suspense.