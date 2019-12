Tutte le coppie di supereroi del Marvel Cinematic Universe

I comic movie targati Marvel lasciano spazio anche all’amore, da Steve e Peggy di Captain America: The First Avenger a Tony e Pepper di Iron Man . Intanto i fan del genere sognano di vedere sbocciare la passione fra altri personaggi

di Floriana Ferrando

Thor potrebbe innamorarsi di Captain Marvel. E, magari, Spider-Man di Shuri di Black Panther. Sono alcune delle coppie del Marvel Cinematic Universe immaginate dai fan, che - insieme ai super poteri - sarebbero curiosi di vedere nascere sul grande schermo anche la passione.

Tony e Pepper, i più amati

Avrà pure la corazza d’acciaio, ma il cuore è delicato e a conquistarlo è stata la bella Pepper Potts: lui è Iron Man e ha il volto di Robert Downey Jr, lei è la sua compagna ed è interpretata da Gwyneth Paltrow. Sono la coppia più amata dai fan del Marvel Cinematic Universe: perché funzionano? Innanzitutto Pepper conosce Tony meglio di chiunque altro, essendo stata a lungo il suo braccio destro, tanto che Tony Stark ha pensato di lasciarle in eredità le Stark Industries quando credeva di passare a miglior vita. Dopo anni come assistente esecutivo, Pepper conosce la mente e gli affari di Tony in ogni più piccolo aspetto e la loro sintonia è sempre stata evidente nei film. E così, grazie all’acuta biondina, Tony rinuncia alla fama di donnaiolo che lo ha seguito per molto tempo.

Steven e Peggy, l’altra coppia del MCU

Un’altra coppia di piccioncini dai super poteri è quella composta da Steven e Peggy Carter: in Captain America: The First Avenger, li accomuna un forte senso di giustizia, con la passione che sboccia mentre i due sono intenti a lottare per un obiettivo comune, la salvezza dell’umanità. Steven, il Captain America con il volto di Chris Evans, e Peggy, interpretata da Hayley Atwell, appaiono ben assortiti e sono in grado di completarsi: ognuno ha delle specifiche capacità - lui la forza sovrumana, lei un addestramento militare - che insieme rendono la coppia inarrestabile.

Le coppie Marvel che i fan vorrebbero vedere

La freccia di Cupido scocca inaspettatamente, così i fan del Marvel Cinematic Universe fantasticano sugli amori che potrebbero nascere fra i personaggi dei fumetti sul grande schermo. Prendiamo Thor e Captain Marvel: dopo il loro incontro all’inizio di Avengers: Endgame, il pubblico ha iniziato ad immaginarli insieme. E se, invece, Captain Marvel amasse un’altra eroina? Si era già parlato della sessualità del personaggio interpretato da Brie Larson, in riferimento al suo stretto rapporto con l’amica Maria Rambeau, ma dopo che Valkyrie è stata confermata come il primo personaggio bisessuale del MCU, i fan l’hanno immediatamente piazzata al fianco di Carol Danvers. Sono entrambe dei feroci guerrieri cosmici, darebbero dunque vita ad una coppia molto potente. Super potente, pardon.

Spiderman, che Dongiovanni!

Che dire, invece, di Spider-Man e Scarlet Witch? I fan della Marvel hanno già soprannominato la coppia con il nomignolo “Spider Witch”: gli interpreti Tom Holland e Elizabeth Olsen sono apparsi molto affiatati durante alcune interviste, così perché non provare la loro accoppiata anche sul grande schermo? Wanda Maximo aka Scarlet Witch sarà una presenza importante all’interno della Fase 4 del MCU, con una probabile apparizione nel prossimo capitolo sugli X-Men. D’altra parte, c’è chi al fianco dell’Uomo Ragno vedrebbe meglio la Shuri di Black Panther: entrambi incredibilmente intelligenti, capaci di dare vita ad invenzioni con qualsiasi risorsa trovino disponibile, dalla loro parte c’è anche il fatto che dovrebbero avere all’incirca la stessa età (Shuri aveva 16 anni ai tempi di Black Panther e Peter ne aveva 15 in Spider-Man: Homecoming, due film che si svolgono all'incirca nello stesso periodo all’interno della cronologia del MCU).

