Prima c'è stata la nomination all'Oscar di Black Panther, poi il successo di Captain Marvel e Spider-Man: Far From Home e, più di recente, l'incasso da record di Avengers: Endgame. Nel 2019 i personaggi dei fumetti Marvel l'hanno fatta da padroni sul grande schermo e la corsa al successo di Kevin Feige e compagni non intende arrestarsi.

In attesa dei prossimi progetti (e di scoprire se l'ultimo capitolo sugli Avengers otterrà una nomination ai prossimi Academy Awards), ricordiamo alcuni eventi chiave dei titoli del MCU.

*** ATTENZIONE SPOILER ***

Avengers: Endgame, la fine di un'era

Il sacrificio di Iron Man alla fine di Avengers: Endgame è un momento topico all'interno della timeline del MCU, perché indica la fine di un'era: dopo la morte di Tony Stark alias Iron Man, intepretato da Robert Downey Jr, niente nel Marvel Cinematic Universe sarà più come prima.

Avengers: Endgame, un Oscar per Robert Downey Jr: la petizione online

Il primo incontro dei Vendicatori

Sulla carta, i Vendicatori esistono dai tempi de L'Incredibile Hulk del 2008, quando Nick Fury informa Tony Stark che è diventato parte di un mondo più grande di lui. Ma solo in Avengers del 2012 assistiamo al primo incontro di Iron Man, Captain America e Thor. Le cose non vanno subito benissimo fra i supereroi dei fumetti Marvel, ma i colleghi - insieme a Hulk, Occhio di Falco e Vedova Nera - impareranno presto a collaborare per il bene comune, dando vita ad una squadra di eroi senza precedenti.

Le star Marvel già candidate all’Oscar

Civil War, è guerra fra i supereroi Marvel

In Captain America: Civil War del 2016 i Vendicatori Marvel sciolgono l'unione, per iniziare ad operare autonomamente. In particolare, il film mostra lo scontro fra Captain America e Iron Man: i due personaggi combattono su fronti opposti, mettendo al primo posto interessi individualistici, anziché il bene del mondo. Il risultato? Un vantaggio importante per il cattivo Thanos. Ma il gruppo di riunirà presto.

Marvel, i film sui fumetti annunciati al Comic-Con di San Diego

La prima vittoria dei Vendicatori

Il primo trionfo degli Avengers rappresenta la vittoria collaborativa del bene sul male, nonché l'inizio di qualcosa di speciale, in cui ogni membro della squadra svolge un ruolo chiave per proteggere la città e la sua popolazione dagli attacchi nemici. In Avengers, New York è sotto l’attacco della flotta Chitauri, guidata dal cattivo Loki per ordine di Thanos: Iron Man salva la situazione lanciando una bomba nucleare nella base del Chitauri, a rischio della sua stessa vita. Gli eroi, poi, vanno a cena ed è chiaro da questo momento in avanti opereranno in quella stessa maniera. Insieme.

Marvel, chi interpreterà Kate Bishop? Ecco la nuova Hawkeye

Ant-Man entra nel regno del Quantum

Ant-Man and the Wasp non è uno dei migliori film del MCU in termini di incassi, ma al suo interno avviene un evento molto importante: ricordate la scena in cui Hank Pym, con il volto di Michael Douglas, si avventura nel Regno Quantico, per salvare la moglie? Questo apre la strada ai viaggi nel tempo all'interno di un franchise dalla difficile timeline come quello Marvel. E anche in Avengers: Endgame Tony Stark trova un modo per viaggiare nel tempo.

RISPONDI AL QUIZ: Quante ne sai sui film del MCU? IL QUIZ

(se non visualizzi il contenuto interattivo CLICCA QUI)