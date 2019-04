Ant-Man and The Wasp: supereroe e supereroina all’attacco

Per l’appuntamento di Lunedì première, arriva su Sky Cinema Uno lunedì 8 aprile alle ore 21.15 Ant-Man and The Wasp , la pellicola con Paul Rudd ed Evangeline Lilly basata sui personaggi Scott Lang alias Ant-Man e Hope van Dyne aka Wasp della Marvel

Ant-Man and The Wasp sta arrivando! La pellicola del 2018 diretta da Peyton Reed e basata sui mitici personaggi di casa Marvel che vanno sotto i nomi messi a titolo (anzi, sotto gli pseudonimi dato che i nomi di battesimo sono rispettivamente Svott Lang e Hope van Dyne) arriva su Sky Cinema Uno lunedì 8 aprile alle ore 21.15, in prima visione per l’appuntamento di Lunedì première.

Attesissimo sequel di Ant-Man del 2015 e ventesimo film del Marvel Cinematic Universe, racconta di Scott Lang, alias Ant-Man, supereroe che veste la tuta capace di farlo rimpicciolire e donargli superpoteri.

Scott è agli arresti domiciliari ma, quando il professor Hank Pym e la figlia Hope lo chiamano in aiuto, troverà uno stratagemma per eludere la polizia e tornare in azione.

Tra colpi di scena, suspense e snodi narrativi che chi ha divorato fumetti della Marvel considera pane (succulento) per i propri denti ma che anche chiunque adori i film d’azione non potrà che apprezzare, Ant-Man and The Wasp è un appuntamento da non perdere.

Il film ha incassato più di 622 milioni di dollari in tutto il mondo ed è stato accolto positivamente dalla critica. Un successo doppio che conferma la qualità di una pellicola che si avvale di un cast d’eccezione, primi tra tutti Paul Rudd ed Evangeline Lilly nei panni di Ant-Man e The Wasp.

Ma anche altri mostri sacro del grande schermo come Michael Douglas e Michelle Pfeiffer non mancano all’appello.

Ant-Man and The Wasp vi aspetta su Sky Cinema Uno lunedì 8 aprile alle ore 21.15.

Il film è disponibile anche on demand nella collezione Heroes.