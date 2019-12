La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 11 dicembre, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Riddick, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film d’azione americano del 2013 per la regia di David Twohy, con Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff, Jordi Mollà e Nolan Gerard Funk. Dato per morto dai nemici, Riddick viene abbandonato su un pianeta deserto popolato da predatori alieni assai più pericolosi degli umani. L’unico modo per sopravvivere è quello di raggiungere un faro di emergenza e allertare le navicelle circostanti della sua presenza. Tuttavia, gli unici che arrivano a salvarlo sono dei mercenari che non vedono l’ora di prendere la taglia sulla sua testa. Un film a base di adrenalina pura.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

L’ultimo lupo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film d’avventura del 2015 e girato in Cina. Regia di Jean-Jacques Annaud, con Ba Sen Zha, Bu Shawn, Dou Feng, Shaofeng Baoyingexige e Shwaun Dou. Chen Zhen, giovane studente nella Cina della rivoluzione culturale, viene trasferito in Mongolia da Pechino per educare una comunità di pastori nomadi. In quella terra, piena di una bellezza selvaggia e vertiginosa, è tuttavia Chen Zhen ad apprendere qualcosa sugli uomini e sui lupi, che il governo comunista ha deciso di sterminare. Colpevoli di frenare l'avanzata del progresso della Cina di Mao, i lupi vengono abbattuti da cuccioli o dentro safari crudeli, che alterano l'equilibrio uomo-natura che le tribù mongole avevano conquistato nei secoli. Affascinato dai lupi, Chen ne alleva uno di nascosto, compromettendo a suo modo l'ordine naturale delle cose.

Hunger Games – Il canto della rivolta, ore 21:15 su Premium Cinema

Regia di Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks. Prima parte dell’ultimo capitolo della saga “Hunger games”. Sotto la guida della Presidente Coin, Katniss (simbolo della Resistenza) spiega le sue ali in una battaglia per salvare Peeta e un intero Paese incoraggiato dalla sua forza. Un film incentrato sulla dialettica tra l’essere e l’apparire. Il ruolo cruciale è quello della splendida Jennifer Lawrence.

Film commedia da vedere stasera in TV

The Party, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia britannica del 2017 per la regia di Sally Potter, con Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, Bruno Ganz e Emily Mortimer. Janet e il marito organizzano una festa per celebrare la di lei promozione a ministro ombra della Sanità. Le rivelazioni successive faranno però emergere sentimenti pericolosi e potenzialmente micidiali che porteranno alcuni degli ospiti a rivalutare il loro intero sistema di convinzioni.

Tutta colpa della musica, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Commedia italiana del 2011 per la regia di Ricky Tognazzi, con Stefania Sandrelli, Marco Messeri, Ricky Tognazzi, Elena Sofia Ricci e Monica Scattini. Giuseppe, un uomo di mezza età, scopre che la vita può riservargli ancora una seconda giovinezza grazie a Elisa, una sensuale e allegra donna che incontra nel coro in cui viene introdotto dall’amico Nappo. Giuseppe deve però tenere in conto di essere già sposato con una donna in crisi mistico-religiosa e di avere una figlia, con cui però il dialogo è quasi nullo.

Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Per la regia di Jon Lucas e Scott More, il seguito di “Bad Moms” è uscito in America nel 2017. Amy, Carla e Kiki sono tre mamme libere, almeno fino al giorno di Natale, quando devono tenere sotto controllo figli, genitori e l’organizzazione delle feste. Con Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christine Baranski, Susan Sarandon e Peter Gallagher. Un film leggero e un po’ dissacrante, perfetto per una serata con tutta la famiglia.

Tra le nuvole, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film commedia del 2009 diretto da Jason Reitman, con George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick, Jason Bateman e Melanie Lynskey. Ryan è un uomo d’affari specializzato in risorse umane. Il suo lavoro lo porta a viaggiare in continuazione in aereo e, mentre continua a macinare voli per accumulare abbastanza punti da diventare “passeggero dell’anno”, a bordo incontra la donna della sua vita.

Moglie e marito, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Regia di Simone Godano. Un film con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Valerio Aprea, Sebastian Dimulescu, Gaetano Bruno. Sposati da molti anni, Andrea è un neurochirurgo, Sofia lavora in televisione. Hanno due figli piccoli e, non potendone più l'uno dell'altra, decidono di andare in terapia di coppia. A causa di un esperimento scientifico, Andrea entrerà nel corpo di Sofia e Sofia nel corpo di Andrea, con esiti tragicomici. Una commedia gradevole con una sceneggiatura molto convincente, che costringe a interrogarsi sui ruoli all’interno della coppia.

Il bacio che aspettavo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Regia di Jon Kasdan. Un film con Adam Brody, Meg Ryan, Kristen Stewart, Olympia Dukakis, Makenzie Vega, Dustin Milligan. Un giovane aspirante scrittore, lasciato dalla sua storica fidanzata, va a trovare la nonna nel Michigan e ritrova la vita e l'amore dopo aver conosciuto la sua vicina di casa. Intrecci romantici in un film perfettamente sceneggiato e diretto.

Box Office 3D – Il film dei film, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film comico italiano per la regia di Ezio Greggio, con Ezio Greggio, Gigi Proietti, Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Giorgia Wurth e Anna Falchi. Il professor di simbologia Frank Strong, accompagnato da Liz Salamander, è sulle tracce della temibile setta Lacryma Christi. Una commedia un po’ paradossale per una serata davvero diversa dal solito.

Film fantastico da vedere stasera in TV

Ritorno al Futuro – Parte II, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Secondo episodio della saga “Ritorno al futuro”, diretto da Robert Zemeckis, con Michael J. Fox, Billy Zane, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Casey Siemaszko. Il film inizia nel 1985 Hill Valley in California. Qui 'Doc' Brown ritorna dal futuro con la sua macchina del tempo per portare nel futuro Marty McFly e la sua ragazza Jennifer. È fondamentale, infatti, che i due ragazzi raggiungano il 2015 per impedire che il figlio di Marty venga arrestato e sconti un lungo periodo di detenzione.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Southpaw – L’ultima sfida, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film USA del 2015 per la regia di Antoine Fuqua, con Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Harris, Forest Whitaker, Oona Laurence, 50 cent e Miguel Gòmez. Il pugile Billy “The Great” Hope è il campione in carica dei pesi medi. Noto per la particolare posizione che adotta durante i combattimenti, Billy è mosso da sentimenti di inadeguatezza e da un disperato bisogno di amore, soldi e fama. Con una bella famiglia, soldi e fama, è al massimo della forma quando un tragico incidente uccide la moglie e rovina per sempre i suoi sogni, costringendolo a una vita di abuso di alcol e farmaci. La spirale si interrompe quando conosce Tick, ex pugile che decide di allenarlo per riportarlo in vetta.

Film thriller da vedere stasera in TV

Senza via di scampo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Diretto da Roger Donaldson con Gene Hackman, Sean Young, Kevin Costner, Will Patton, George Dzundza. Un ufficiale di marina va a letto con l'amante di un uomo politico. Costui uccide la ragazza, conoscendo la sua infedeltà, ma non l'identità del partner. Poi monta un'inchiesta fasulla dando l'incarico delle indagini all'ufficiale. Un buon thriller con una sceneggiatura a tratti zoppicante. Buona la fotografia e la colonna sonora.

Film biografici da vedere stasera in TV

A Private War, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film tratto dalla vera storia della giornalista di guerra Marie Colvin, rimasta uccisa nel 2012 durante un attacco missilistico in Siria. La pellicola racconta la sua vita dal 1985 fino alla sua morte, quando fu reporter per il Sunday Times. Nella sua lunga e coraggiosa carriera, la Colvin convinse Arafat a raccontarle la sua vita, Gheddafi a farsi intervistare ben due volte, perse un occhio in Sri Lanka, vinse numerosi premi e strinse un sodalizio professionale con il fotografo Paul Conroy, che durò fino alla fine. Regia di Matthew Heineman, con Rosamund Pike, Jamie Dornan, Tom Hollander, Stanley Tucci, Greg Wise e Faye Marsay.

L’ultima parola – la vera storia di Dalton Trumbo, ore 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Film americano del 2015 per la regia di Jay Roach, con Bryan Cranston, Elle Fanning, Dean O’Gorman, John Goodman, Helen Mirren. All’apice della paranoia generata dalla Guerra Fredda, Dalton Trumbo, uno dei più grandi sceneggiatori di Hollywood, finisce nella famigerata lista nera e rifiuta di sacrificare i propri principi. Ha così inizio una battaglia per la salvaguardia dei suoi diritti. Un interessante biopic, da non perdere.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Flash Gordon, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film britannico del 1980 per la regia di Mike Hodges, con Sam Jones, Max Von Sydow, Ornella Muti e Mariangela Melato. Lo scienziato della NASA Zarro si accorge che la luna si sta spostando progressivamente fuori dal suo asse di rotazione. I sospetti di questa malefatta ricadono sul perfido professor Ming. Ecco perché il dottore chiede l’aiuto di Flash Gordon e della fidanzata Dale per salvare il pianeta.

