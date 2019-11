Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 9 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Un'avventura, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia sentimentale del 2019 diretta da Marco Danieli, con Michele Riondino, Laura Chiatti, Valeria Bilello, Giulio Beranek e Alex Sparrow. Matteo e Francesca sono due ragazzi innamorati nella Puglia degli anni ’70. La ragazza, però, vuole abbandonare la vita di provincia e conoscere il mondo. Quando torna al paese d’origine, dopo quattro anni, Matteo è intenzionato a riconquistarla e a vivere con lei. Una storia d’amore dove ci si perde, ci si rincorre, ci si ritrova, sulle note intramontabili delle canzoni scritte da Lucio Battisti e Mogol.

Comic movie, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia del 2013 diretta da Elizabeth Banks, Steven Brill, Steve Carr, Rusty Cundieff, James Duffy, Griffin Dunne, Peter Farrelly, Patrik Forsberg, James Gunn, Bob Odenkirk e Brett Ratner. Un film con Chloë Grace Moretz, Elizabeth Banks, Hugh Jackman, Emma Stone e Naomi Watts. Una pellicola composta da una serie di divertenti sketch sul modello dei cult degli anni '70.

Nancy Drew e il passaggio segreto, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Un film di Katt Shea, con Sophia Lillis, Laura Wiggins, Andrea Anders, Sam Trammell, Linda Lavin. Nancy Drew è diversa da tutte le altre. Deve adattarsi al nuovo ambiente in cui è andata a vivere e ovviamente risolvere un nuovo mistero. Un comedy crime tratto da uno dei romanzi gialli per ragazzi su Nancy Drew.

Il genio della truffa, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film commedia del 2003 diretto da Ridley Scott, con Sam Rockwell, Nicolas Cage, Bruce Altman e Alison Lohman. Roy, un artista del raggiro, e il suo socio Frank hanno in mente un piano che consentirà loro di appropriarsi di un’ingente somma di denaro. L’arrivo inaspettato della sua figlioletta adolescente sconquasserà però tutti i piani.

Amici come noi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia diretto da Enrico Lando, con Pio D'Antini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi, Maria Di Biase, Alessandra Sarno. Pio e Amedeo sono due grandi amici che gestiscono a Foggia un negozio di pompe funebri high tech dal nome Hai l'Under (spelling foggiano di Highlander). Pio sta per sposare Rosa, una maestrina locale, ma tramite Amedeo scopre che in rete circola un video hard in cui appare la ragazza. Pio e Amedeo decidono allora di lasciare la cittadina pugliese dirigendosi prima a Roma e poi a Milano.

Film thriller da vedere staseta in TV

Il segreto dei suoi occhi, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film thriller del 2015 diretto da Billy Ray, con Julia Roberts, Nicole Kidman, Michael Kelly, Chiwetel Ejiofor, Dean Norris e Lyndon Smith. L’agente dell’FBI Ray passa tredici anni della sua vita a indagare sul misterioso e brutale omicidio della figlia della sua collega Jess. Dopo un duro lavoro, il detective riesce finalmente a trovare degli indizi cruciali, che lo conducono a scoprire una terribile verità a cui nessuno è disposto a credere.

Radio Silence - Morte in onda, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller diretto da Philippe Gagnon, con Georgina Haig, John Ralston, Carrie-Lynn Neales, Marc Senior e Allison Hossack. La storia angosciante della dottoressa Jill Peterman, una terapista di coppia che conduce un programma radio. Un giorno crollerà totalmente e vedrà tutto il suo equilibrio andare in frantumi quando un'ascoltatrice si suiciderà durante una chiamata in diretta.

La legge del crimine, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un suggestivo noir francese diretto da Laurent Tuel, con Jean Reno, Gaspard Ulliel, Vahina Giocante, Sami Bouajila, Isaac Sharry e Alberto Gimignani. Milo Malakian, spietato boss della malavita, è riuscito a garantire a sé e alla propria famiglia una vita agiata. Ha tutto quello che una persona potrebbe desiderare, ma quello che più conta per lui è la famiglia, quella che chiama "Prima Cerchia".

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Dalla Russia con amore, ore 21:15 Sky Cinema 007

Film d’avventura del 1963 diretto da Terence Young, con Sean Connery, Daniela Bianchi, Pedro Armendáiz, Lotte Lenya e Robert Shaw. I servizi segreti inglesi inviano l’agente 007 James Bond a Istanbul per sottrarre ai russi il lector, un decifratore universale conteso anche da una pericolosissima organizzazione criminale. Sulle tracce di Bond viene messa la segretaria dell’ambasciata russa, Tatiana, che inconsapevolmente lavora per la società criminale.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Le avventure di Fiocco di Neve, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2011 diretto da Andrés G. Schaer. Sul piccolo schermo arriva la storia vera di Fiocco di neve, unico gorilla bianco al mondo, cresciuto in uno zoo in compagnia di un procione rosso. Una pellicola ideale per tutta la famiglia per una serata di divertimento e relax da trascorrere con Sky.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Jurassic World - Il regno distrutto, ore 21:00

Film di fantascienza diretto da J.A. Bayona, con Geraldine Chaplin, Ted Levine, James Cromwell, Jeff Goldblum e Rafe Spall. A tre anni di distanza dai fatti di Jurassic World, Isla Nublar sta per essere sommersa da lava vulcanica. Il governo deve decidere se salvare i dinosauri superstiti che la popolano o se lasciare che la natura faccia il suo corso. Eli Mills propone a Claire di coinvolgere Owen per una missione di salvataggio, che recuperi anche il Raptor super-intelligente Blue.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La donna del tenente francese, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film drammatico diretto da Karel Reisz, con Jeremy Irons, Meryl Streep, Leo McKern e Lynsey Baxter. La vicenda dell'infelice Sarah, messa al bando nell'Inghilterra vittoriana per la sua fugace relazione con un tenente francese, si intreccia con la storia d'amore dell'attrice che, dallo stesso romanzo, sta girando un film.

Un sacchetto di biglie, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico diretto dai Christian Duguay, con Christian Clavier, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Bernard Campan, Lucas Prisor. Joseph e Maurice Joffo sono due bambini e fratelli ebrei che vivono nella Francia occupata dai nazisti. Un giorno il padre dice loro che devono iniziare un lungo viaggio attraverso la Francia per sfuggire alla cattura. Non dovranno mai ammettere, per nessun motivo, di essere ebrei.

Film horror da vedere stasera in TV

Escape Room, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film horror diretto da Adam Robitel, con Taylor Russell, Logan Miller e Deborah Ann Woll. Sei sconosciuti vengono invitati alle escape room della Minos, una serie di stanze chiuse da cui si può uscire solo risolvendo enigmi. La posta in palio è di diecimila dollari, una bella vincita per un gioco che dovrebbe essere divertente, ma che in realtà si rivela una trappola diabolica e letale.

Film biografici da vedere stasera in TV

The Program, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film biografico del 2015, biopic sul ciclista Lance Armstrong, diretto da Stephen Frears, con Ben Foster, Chris O’Dowd, Guillaume Canet e Jesse Plemons. Un giornalista irlandese si convince che le performance del ciclista Lance Armstrong durante il tour de France siano state facilitate dall’uso di sostanze vietate. Fermo nella sua idea, inizia a cercare le prove per incastrare il campione.

Invictus - L'invincibile, ore 21:15 Premium Cinema

Film biografico del 2009 diretto da Clint Eastwood, con Matt Damon, Morgan Freeman, Scott Eastwood e Robert Hobbs. Nelson Mandela guida il Sudafrica, da poco uscito dal terrore dell’apartheid. Un evento sportivo di portata globale potrebbe portare il Paese a una svolta abbastanza grande da aiutarlo a dimenticare, almeno in piccola parte, le sofferenze del passato e riunire sul campo persone dal colore della pelle diverso. Queste le premesse della coppa del mondo di rugby che Pienaar dovrà portare a casa non solo per il suo Paese o per se stesso, ma per un ideale assai più alto.

