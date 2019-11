Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 8 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 8 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film horror da vedere stasera in TV

Escape room, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Diretto da Adam Robitel, regista di “Insidious – L'ultima chiave”, “Escape room” intrappola come il videogioco più ipnotico che esista. Nel cast: Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll. Sei sconosciuti vengono invitati alle escape room della Minos, una serie di stanze chiuse da cui si può uscire solo risolvendo enigmi. La posta in palio è di diecimila dollari, una bella vincita per un gioco che dovrebbe essere divertente, ma in realtà si rivela una trappola diabolica e letale. Un action horror che vi terrà col fiato sospeso.

Film biografici da vedere stasera in TV

The Program, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico del 2015 per la regia di Stephen Frears, con Ben Foster, Chris O’Dowd, Guillaume Canet, Jesse Plemons. Un giornalista irlandese si convince che le performance del ciclista Lance Armstrong durante il tour de France siano state facilitate dall’uso di sostanze vietate. Fermo nella sua idea, inizia a cercare le prove per incastrare il campione. Biopic sul ciclista Lance Armstrong.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Casino Royale, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film diretto da Martin Campbell, con Daniel Craig per la prima volta nel ruolo di James Bond. Dopo aver ricevuto la licenza d'uccidere, l'agente segreto britannico si reca in Madagascar dove spera di ritrovare Le Chiffre, uno dei maggiori finanziatori di alcune organizzazioni terroristiche. L'uomo insegue il criminale dalle Bahamas fino a Miami, passando per i tavoli da gioco del Montenegro. Su Sky Cinema Collection continua la saga degli 007.

Warcraft – L’inizio, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film ispirato alla leggendaria saga videoludica di Warcraft, uscito nel 2016 per la regia di Duncan Jones. Nel cast: Paula Patton, Travis Flammel, Ben Schnetzer, Ben Foster. Il pacifico regno di Azeroth viene sconquassato dall’invasione degli Orchi provenienti da un’altra dimensione. Ognuno dei due schieramenti è guidato da eroi e condottieri storici del videogioco, e il finale è tutt’altro che scontato. Un film dedicato agli appassionati di Warcraft e agli amanti del fantasy in generale.

Jarhead, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Sam Mendes. Un film con Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx, Peter Sarsgaard, Chris Cooper, Lucas Black, Katherine Randolph, Dennis Haysbert. Tratto dal romanzo autobiografico di Anthony Swofford, “Jarhead” racconta la storia dell'addestramento e successiva discesa sul campo di battaglia di un gruppo di marines degli Stati Uniti, impegnati nella prima guerra del golfo. Tra i migliori film con protagonista Jake Gyllenhaal.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Ferdinand, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff McGrath. Ferdinando è un magnifico toro che adora i fiori e odia combattere. È cresciuto in un allevamento di tori da corrida ma è l'unico degli ospiti a non morire dalla voglia di andare a morire nell'arena, forse perché ha visto suo padre partire e non tornare più, e qualcosa gli suggerisce che non siano sempre i tori a trionfare contro il matador. Ferdinand è la versione cinematografica del corto disneyano “Ferdinando il toro”, vincitore nel 1938 di un Oscar per il soggetto. La storia di un toro che insegna a seguire la propria natura indipendentemente da cosa ne pensino gli altri.

Film western da vedere stasera in TV

Deadwood – Il film, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film diretto da Daniel Minahan, con Timothy Olyphant, Ian McShane, Molly Parker, Paula Malcomson, John Hawkes, Anna Gunn, Dayton Callie. La pellicola è ispirata alla pluripremiata serie tv, ambientata nel 1889, circa 10 anni dopo la fine della serie originaria, quando il Sud Dakota diventa parte degli Stati Uniti. Vecchie rivalità vengono riaccese, solide alleanze sono messe alla prova e antiche ferite vengono riaperte, mentre tutti devono affrontare gli inevitabili cambiamenti apportati dalla modernità e dal tempo. “Deadwood – Il film” rappresenta la possibilità per lo show di portare in scena quel gran finale tanto atteso dai fan.

Film thriller da vedere stasera in TV

Le due verità – Forever mine, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

La regia di Paul Schrader in un avvincete thriller con Joseph Fiennes e Ray Liotta. Il film racconta la relazione amorosa tra Alan Riply ed Ella Brice, quest'ultima moglie del potente Mark Brice. Questi, venuto a sapere del tradimento di Ella, ordisce un piano per uccidere Alan, ma non tutto va come previsto. Quando l’amore diventa ossessione, un bel thriller del 1999 firmato Schrader.

Film commedia da vedere stasera in TV

Vincere insieme, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Paul Michael Glaser, con Roy Dotrice, Moira Kelly, D.B. Sweeney. Una stella del pattinaggio artistico, che ha abbandonato la carriera, si riavvicina al suo mondo dopo aver conosciuto un giovane velocista dal carattere ribelle. Una romantica commedia sul ghiaccio.

La legge è uguale per tutti… forse, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film diretto e interpretato da Ciro Ceruti e Ciro Villano, con Gianluca Di Gennaro, Carolina Marconi, Marzio Honorato. L'avvocato Damiano e il truffatore Cosimo dovranno affrontare scelte difficili in un caso che li coinvolge entrambi da vicino. Un’allegra commedia “gialla”.

Ted, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

“Ted” è un film del 2012 scritto, diretto e interpretato da Seth MacFarlane, con protagonisti Mark Wahlberg e Mila Kunis. Ted è un orso di peluche alto circa 60 centimetri (animato in motion capture), irascibile e divertente, che cammina, guida la macchina, dice parolacce a ripetizione, cerca di conquistare le ragazze a colpi di allusioni sessuali, si ubriaca, fuma marijuana e tira pugni quando si arrabbia. Una delle commedie più irriverenti e di maggiore successo degli ultimi anni, nonché primo lungometraggio di Seth MacFarlane, dissacrante e pluripremiato autore di serie tv animate come “I Griffin”, “American Dad” e “The Cleveland Show”.

Il tempo delle mele, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

È il 1980 e troviamo Claude Pinoteau alla regia di un film che diventerà iconico per intere generazioni di teenager innamorati: “Il tempo delle mele”. Nel cast: Sophie Marceau, Brigitte Fossey, Claude Brasseur, Denise Grey, Alexandre Sterling. Quando hai 13 anni, l’amore non è soltanto una cosa seria: è tutto. Lo sa bene l’adolescente Vic (interpretata da una giovanissima Sophie Marceau), che incontra Mathieu e se ne innamora perdutamente. Baci, emozioni, litigi, gelosie: ogni cosa è una scoperta. Un film generazionale che inaugura gli anni ’80 col botto e riesce nell’intento di parlare anche ai teenager dei decenni successivi.

Nancy Drew e il passaggio segreto – 1ª TV, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Katt Shea. Un film con Sophia Lillis, Laura Wiggins, Andrea Anders, Sam Trammell, Linda Lavin. Nancy Drew è diversa da tutte le altre. Deve adattarsi al nuovo ambiente in cui è andata a vivere... e ovviamente risolvere un nuovo mistero. Un comedy crime tratto da uno dei romanzi gialli per ragazzi su Nancy Drew.

Un’ottima annata – A good year, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Commedia americana del 2006 per la regia di Ridley Scott, con Russell Crowe, Marion Cotillard, Abbie Cornish, Albert Finney, Didier Bourdon. Max Skinner, uomo d’affari inglese, torna in Provenza per assistere ai funerali dello zio Henry che lo ha cresciuto. Nel Sud della Francia lo attendono però i ricordi, un passato ingombrante e una splendida locandiera, figlia illegittima dello zio, che potrebbe avanzare pretese sui vigneti. Una commedia esistenziale che affronta il tema della rinascita ideale e spirituale.

Tre uomini e una gamba, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Il film che ha visto il debutto al cinema del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Giacomo deve sposare la figlia del padrone e i suoi due amici lo accompagnano al sud. Devono recapitare una gamba, opera d'arte moderna, al futuro suocero. Durante il viaggio, incontrano Marina, di cui il futuro sposo si innamora. Film campione d’incassi dove tutto funziona alla perfezione: trama, battute, tempi comici.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Crossed Over – Oltre il dolore, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film canadese del 2002 per la regia di Bobby Roth, con Diane Keaton, Maury Chaykin, Jennifer Jason Leigh, Connor Price. La famosa scrittrice Beverly Lowry ha perso un figlio dopo un incidente, ed è così entrata nel tunnel della depressione da cui esce solo parlando con Karla, omicida nel braccio della morte. Un’amicizia impensabile che diventa ragione di vita.

