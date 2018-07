Ci sono pellicole che raccontano l’adolescenza in maniera così universale da resistere alla prova del tempo e rimanere validi per qualsiasi generazione: da Il tempo delle mele fino a Piuma, passando per Colpa delle stelle, ecco i migliori film per teenager.

di Camilla Sernagiotto

ADOLESCENZA, ISTRUZIONI PER L’USO

Molti registi, nel corso dei decenni, hanno provato a rivolgersi agli adolescenti, pubblico di solito vorace di film e di emozioni. In pochi, però, sono riusciti ad attirare la loro attenzione. Ancora meno sono quelli che non solo ce l’hanno fatta a raccontare questa età di passaggio in maniera efficace, ma che lo hanno fatto così bene da resistere alla prova del tempo e da piacere agli adolescenti ancora molti anni dopo, nonostante tutti i cambiamenti che ci sono tra una generazione e l’altra. Sono quei titoli che si meritano di rientrare nell’elenco dei migliori film per teenager: li abbiamo riportati di seguito, in ordine cronologico di uscita.

I MIGLIORI FILM PER TEENAGER

Il tempo delle mele

Quando hai 13 anni, l’amore non è soltanto una cosa seria: è TUTTO. Lo sa bene l’adolescente Vic (interpretata da una giovanissima Sophie Marceau), che incontra Mathieu e se ne innamora perdutamente. Baci, emozioni, litigi, gelosie: ogni cosa è una scoperta. Ma purtroppo, si renderà conto presto, niente è mai semplice come si potrebbe pensare. Un film generazionale che inaugura gli anni ’80 col botto e riesce nell’intento di parlare anche ai teenager dei decenni successivi.

Anno: 1980

Genere: sentimentale

Regia: Claude Pinoteau

Cast: Sophie Marceau, Brigitte Fossey, Claude Brasseur, Denise Grey, Alexandre Sterling

Breakfast Club

Metà anni ’80, per punizione cinque studenti delle superiori vengono obbligati a trascorrere un’intera giornata in biblioteca, con il compito di scrivere un tema intitolato Chi sono io? Inizialmente ostili tra loro, i ragazzi cominciano però presto ad aprirsi e si raccontano ai loro coetanei come mai avevano fatto prima.

Anno: 1985

Genere: commedia

Regia: John Hughes

Cast: Emilio Estevez, Anthony Michael, Judd Nelson, Molly Ringwald, Ally Sheedy

Stand by Me - Ricordo di un’estate

Tra i migliori film per teenager c’è anche questo adattamento di un racconto di Stephen King, che racconta alla perfezione i timori, le ansie e le emozioni di quell’età di passaggio che conduce all’adolescenza. Un gruppo di ragazzini parte alla ricerca del cadavere di un loro coetaneo scomparso da alcuni giorni. Il viaggio, però, sarà tutt’altro che facile.

Anno: 1986

Genere: drammatico/avventura

Regia: Bob Reiner

Cast: Joss Whedon, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O’Connel, Kiefer Sutherland

La vita è un sogno

Richard Linklater, che è in seguito tornerà più volte sul tema dell’infanzia, dell’adolescenza e del trascorrere del tempo, racconta delle vicende di un gruppo di adolescenti nel corso dell’ultima giornata di scuola. Tra filosofie adolescenziali, amore, inquietudini e aspettative sul futuro. Nel cast i giovani Matthew McConaughey, Ben Affleck e Milla Jovovich.

Anno: 1993

Genere: commedia

Regia: Richard Linklater

Cast: Jason London, Wiley Wiggins, Sasha Jenson, Milla Jovovich, Matthew McConaughey, Ben Affleck

Donnie Darko

L’adolescenza non è solo amori e scoperte. L’adolescenza è anche un posto buio, alle volte addirittura terrificante. Lo sa bene Donnie, teenager introverso e problematico, con una diagnosi di possibile schizofrenia. Una notte il motore di un aereo precipita sulla sua stanza, ma lui non si trova sul posto: colto da un episodio di sonnambulismo, si risveglia infatti in un campo da golf con delle cifre scritte sul braccio, che starebbero a indicare il numero di giorni, ore e minuti che mancano alla fine del mondo. Non sono uno dei migliori film per teenager, ma anche una pellicola di culto destinata a essere ricordata a lungo.

Anno: 2001

Genere: fantastico

Regia: Richard Kelly

Cast: Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore, Jena Malone, Patrick Swayze

Notte prima degli esami

Fausto Brizzi racconta con leggerezza di una tappa fondamentale nella vita di ogni studente adolescente: la notte prima degli esami di maturità. Fine anni ’80, Luca Molinari è innamorato della bella Claudia, ma deve anche fare i conti con suo padre, lo spietato professor Martinelli, che aveva riempito di insulti pensando di non rivederlo mai più, salvo poi scoprire che questi sostituirà un membro della commissione d’esame.

Anno: 2006

Genere: commedia

Regia: Fausto Brizzi

Cast: Nicolas Vaporidis, Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Eros Galbiati, Sarah Maestri

Noi siamo infinito

Dopo aver scritto il romanzo cult Ragazzo da parete, Stephen Chbosky ne trae questo film che racconta alla perfezione le inquietudini dell’adolescenza e dispiega un cast di giovani talenti capitanati dal trio formato da Emma Watson, Logan Lerman ed Ezra Miller. Charlie è un ragazzo timidissimo, che fatica anche solo a parlare con i suoi coetanei. Un giorno però conosce la spigliata Sam e il suo fratellastro Patrick: questa nuova amicizia gli cambierà per sempre la vita.

Anno: 2012

Genere: drammatico/sentimentale

Regia: Stephen Chbosky

Cast: Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller, Mae Whitman, Kate Walsh

Colpa delle stelle

Il dramma di essere giovani, pieni di vita, eppure afflitti da un male che potrebbe toglierti questa vita anzitempo. Hazel è una sedicenne malata di cancro che grazie a un gruppo di supporto conosce Augustus, un ex giocatore di basket a cui hanno amputato la gamba a causa di un tumore osseo. Diventati amici, i due decidono di recarsi ad Amsterdam per conoscere l’autore del loro libro preferito. Il film che rende Shailene Woodley una star.

Anno: 2014

Genere: drammatico

Regia: Josh Boone

Cast: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Laura Dern, Nat Wolfe, Sam Trammel

Quel fantastico peggior anno della mia vita

Greg, adolescente all’ultimo anno di superiori, ha trascorso gli anni scolastici attenendosi a una ben precisa strategia di sopravvivenza: cercare il più possibile di passare inosservato, evitando ogni rapporto sociale. Le cose però cambiano quando sua madre lo costringe a fare amicizia con Rachel, una sua compagna di classe affetta da leucemia.

Anno: 2015

Genere: drammatico

Regia: Alfonso Gomez-Rejon

Cast: Thomas Mann, Olivia Cooke, RJ Cyler, Nick Offerman, Connie Briton

Piuma

Chiude l’elenco dei migliori film per teenager Piuma, una produzione tutta italiana targata Palomar e Sky Cinema, che in qualche modo rimanda a un altro cult del cinema per adolescenti, ovvero Juno. Ferro e Cate sono due fidanzati diciottenni: quando lei rimane incinta, le loro vite, così come quelle delle loro famiglie, cambiano in maniera radicale.

Anno: 2016

Genere: commedia

Regia: Roan Johnson

Cast: Blu Yoshimi, Luigi Fedele, Michela Cescon, Sergio Pierattini, Francesco Colella

Pretty in Pink





Andie Walsh è una studentessa quasi diciottenne che per pagarsi gli studi lavora part-time in un negozio di dischi. Vive assieme al padre disoccupato e depresso dopo essere stato lasciato dalla moglie. Ad un tratto un evento inaspettato cambierà la sua vita: le arriva una borsa di studio che le permette di entrare in una facoltosa scuola. L’unico problema? I compagni: la scuola, infatti, è frequentata da ricchi figli di papà, molto snob, che non la accettano per via del suo basso ceto sociale. Ma Andie si innamorerà di uno di loro, ricambiata…



Anno: 1986



Genere: sentimentale



Regia: Howard Deutch



Cast: Molly Ringwald, Jon Cryer, Andrew McCarthy, Harry Dean Stanton







Quel pazzo venerdì





Anna Coleman è una teenager che va pazza per il rock. Suona in una band ed è innamorata del suo amico Jake.

Sua madre è vedova e fa la psicologa, sta per risposarsi e pensa solo al lavoro. Un giorno madre e figlia prendono due biscotti della fortuna cinesi e da quel momento le loro vite cambiano radicalmente: la mattina seguente si sveglieranno l’una nei panni dell’altra.



Anno: 2003



Genere: commedia



Regia: Mark Waters



Cast: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Mark Harmon









Rock ’n’ Roll High School





La Vince Lombardi High School è una scuola frequentata da fanatici di Rock ’n’ Roll che fanno esasperare i presidi, tanto da costringerli ad abbandonare il posto. La leader degli studenti è Riff Randall, la più grande fan dei Ramones della scuola. Quando arriva la terribile preside Togar, pronta a smorzare gli animi bollenti degli studenti, Riff avrà non pochi problemi, tra cui quello di vedere la preside buttare via i biglietti per il concerto dei suoi beniamini. Ma grazie a un contest alla radio riuscirà a conoscere di persona i mitici Ramones. Li trascinerà a scuola e la assedieranno a suon di rock!



Anno: 1979



Genere: commedia



Regia: Allan Arkush



Cast: P.J. Soles, Dey Young, Vince Van Patten:







Mean Girls





Cady Heron ha 16 anni e, dopo aver trascorso l’infanzia in Africa assieme ai genitori, torna a vivere nella cittadina americana natale, Evanston. Nella high school di North Shore che incomincia a frequentare avrà qualche problema a farsi accettare e inizialmente incomincerà a girare con gli studenti più reietti. Improvvisamente, però, il gruppo delle Barbie, le ragazze più popolari della scuola, la vorranno a tutti i costi con loro.



Anno: 2004



Genere: commedia



Regia: Mark Waters



Cast: Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Lacey Chabert, Amanda Seyfried







Juno





Juno MacGuff è una ragazza sedicenne del Minnesota che, dopo una prima e unica esperienza sessuale con il suo migliore amico, rimane incinta. Inizialmente decide di abortire ma poco prima dell’operazione ci ripensa e decide di portare a termine la gravidanza e dare in adozione il nascituro. Incomincia a cercare così i potenziali genitori di suo figlio, imbattendosi in una coppia benestante e perbene. Si tratta di Mark e Vanessa Loring, due giovani sposi che non riescono ad avere bambini che a Juno piaceranno subito. Diventerà molto amica di Mark, con cui condivide la passione per la musica.



Anno: 2007



Genere: commedia



Regia: Jason Reitman



Cast: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman