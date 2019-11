Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 7 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 7 novembre, in TV su Sky. Commedie, azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Ted, ore 21:15 Sky Cinema Uno

“Ted” è un film del 2012 scritto, diretto e interpretato da Seth MacFarlane, con protagonisti Mark Wahlberg e Mila Kunis. Ted è un orso di peluche alto circa 60 centimetri (animato in motion capture), irascibile e divertente, che cammina, guida la macchina, dice parolacce a ripetizione, cerca di conquistare le ragazze a colpi di allusioni sessuali, si ubriaca, fuma marijuana e tira pugni quando si arrabbia. Una delle commedie più irriverenti e di maggiore successo degli ultimi anni, nonché primo lungometraggio di Seth MacFarlane, dissacrante e pluripremiato autore di serie tv animate come “I Griffin”, “American Dad” e “The Cleveland Show”.

Il tempo delle mele, ore 21:15 Sky Cinema Due

È il 1980 e troviamo Claude Pinoteau alla regia di un film che diventerà iconico per intere generazioni di teenager innamorati: “Il tempo delle mele”. Nel cast: Sophie Marceau, Brigitte Fossey, Claude Brasseur, Denise Grey, Alexandre Sterling. Quando hai 13 anni, l’amore non è soltanto una cosa seria: è tutto. Lo sa bene l’adolescente Vic (interpretata da una giovanissima Sophie Marceau), che incontra Mathieu e se ne innamora perdutamente. Baci, emozioni, litigi, gelosie: ogni cosa è una scoperta. Un film generazionale che inaugura gli anni ’80 col botto e riesce nell’intento di parlare anche ai teenager dei decenni successivi.

L’incredibile viaggio del fachiro, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

“L’incredibile viaggio del fachiro”, un viaggio rocambolesco diretto da Ken Scott e tratto dal best-seller francese di Romain Puértolas. Nel cast: Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad Abdi, Gérard Jugnot, Ben Miller. Dopo la morte della madre, l'indiano Aja parte per Parigi sulle tracce del padre mai conosciuto. Giunto a destinazione, si rifugia in un negozio Ikea e, non avendo un posto per dormire, si nasconde in un armadio. Peccato che l'armadio venga prelevato e trasportato, con Aja dentro, verso l'Inghilterra. Da qui inizia la sua avventura. La storia di come un semplice viaggio può diventare straordinario.

Ma cosa ci dice il cervello, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film di Riccardo Milani, con protagonista Paola Cortellesi. Nel cast: Carla Signoris, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia Pandolfi. Giovanna è una donna che si divide tra il lavoro al ministero, gli impegni scolastici della figlia e gli sfottò della sua esuberante mamma. Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolose missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi "Fantastici 5", tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell'assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene. Una commedia divertente e ben fatta.

Cafè Society, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Woody Allen. Un film del 2016 con Jeannie Berlin, Steve Carell, Jesse Eisenberg, Blake Lively, Parker Posey, Kristen Stewart. New York, anni ’30: Bobby Dorfman lascia la bottega del padre e la East Coast per la California, dove lo zio gestisce un'agenzia artistica e i capricci dei divi hollywoodiani. Seccato dall'irruzione del nipote e convinto della sua inettitudine, dopo averlo a lungo rinviato, lo riceve e lo assume come fattorino. Un film raffinato e ben confezionato, con cui Woody Allen ritorna alle atmosfere jazz del passato.

Ovosodo, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film del 1997 di Paolo Virzì, con Nicoletta Braschi, Edoardo Gabbriellini, Claudia Pandolfi, Regina Orioli, Marco Cocci. Cresciuto in un quartiere popolare di Livorno, detto Ovosodo, Piero arriva faticosamente al liceo classico, diventa amico del ricco Tommaso, sbanda per una cugina dell'amico, è bocciato alla maturità e, dopo il servizio militare, trova lavoro nella fabbrica del padre di Tommaso fino a conoscere la coinquilina Susy. E si trova sistemato: marito, padre e operaio. Pluripremiata commedia di Paolo Virzì.

Scusate se esisto! ore 21:00 Comedy Central

Film di Riccardo Milani, con Raul Bova e Paola Cortellesi. Serena Bruno proviene da un paesino abruzzese, è laureata in architettura con il massimo dei voti, ha un master e conosce molte lingue straniere. Lavora a Londra, dove il suo talento e la sua dedizione sono adeguatamente apprezzati. Ma la nostalgia di casa è tanta e Serena decide di tornare in Italia: naturalmente a Roma non trova un impiego paragonabile a quello che aveva in Inghilterra e si arrangia come può. In una serie di vicissitudini, la ragazza incontra il bellissimo Francesco, proprietario di un locale, che sembra l’uomo dei sogni, ma purtroppo per lei, è gay. Una divertente commedia italiana.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Agente 007 – Al servizio segreto di sua maestà, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un film di Peter Hunt, con Gabriele Ferzetti, George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas. James Bond è nuovamente sulle tracce dell'organizzazione criminale Spectre. Le indagini lo portano questa volta in una misteriosa villa sulle Alpi svizzere. Connery lascia (momentaneamente) la saga ed è sostituito da George Lazenby, che dona un tocco di romanticismo al personaggio.

S.W.A.T. Squadra speciale anticrimine, ore 21:00 Sky Cinema Action

“S.W.A.T. Squadra speciale anticrimine” è un action movie diretto da Clark Johnson, con Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Olivier Martinez, Michelle Rodriguez, LL Cool J. La squadra speciale S.W.A.T. di Los Angeles si ritrova a proteggere un criminale dopo che costui ha offerto cento milioni di dollari a dei potenziali soccorritori. Liberamente ispirato alla serie televisiva degli anni ‘70.

Warcraft – L’inizio, ore 21:15 Premium Cinema

Film ispirato alla leggendaria saga videoludica di Warcraft, uscito nel 2016 per la regia di Duncan Jones. Nel cast: Paula Patton, Travis Flammel, Ben Schnetzer, Ben Foster. Il pacifico regno di Azeroth viene sconquassato dall’invasione degli Orchi provenienti da un’altra dimensione. Ognuno dei due schieramenti è guidato da eroi e condottieri storici del videogioco, e il finale è tutt’altro che scontato. Un film dedicato agli appassionati di Warcraft e agli amanti del fantasy in generale.

La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Rob Cohen. Un film con Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Jet Li, Maria Bello, John Hannah, Luke Ford. Rick O'Connell, per combattere il resuscitato Imperatore Han, è impegnato in un'epica avventura che si svolge dalle catacombe dell'antica Cina alle ghiacciate cime dell'Himalaya. Questo terzo episodio della celebre saga si allontana dall’Egitto con ritmo incalzante e autoironia.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

A-X-L - Un’amicizia extraordinaria, ore 21:00 Sky Cinema Family

“A-X-L- Un’amicizia extraordinaria” è un film di Oliver Daly, con Alex Neustaedter, Becky G., Thomas Jane, Dominic Rains, Alex MacNicoll. Un ciclista adolescente, Miles, si imbatte in un cane militare robotizzato, chiamato A.X.L.. Dotato di intelligenza artificiale di nuova generazione ma con il cuore di un cane reale, A.X.L. crea un legame emotivo con Miles. Un film di fantascienza incentrato sui valori della vera amicizia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Millennium – Quello che non uccide, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

“Millennium – Quello che non uccide” è un film diretto da Fede Alvarez, con Claire Foy e Sverrir Gudnason, secondo capitolo dell’epopea cinematografica tratta dalla saga letteraria di Stieg Larsson. A tre anni di distanza dal loro ultimo incontro, le strade di Lisbeth Salander e Mikael Blomkvist si incrociano nuovamente quando Lisbeth viene incaricata di recuperare un software che potrebbe causare danni irreparabili se finisse nelle mani sbagliate. Tra adrenalina, colpi di scena e suspense, preparatevi a rimanere incollati allo schermo.

Film biografici da vedere stasera in TV

Becoming Jane - Il ritratto di una donna contro, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Julian Jarrold, con Anne Hathaway, James McAvoy, Julie Walters, Maggie Smith, James Cromwell, Anna Maxwell Martin. Film romantico del 2007, che racconta la storia della celebre scrittrice inglese Jane Austen negli anni della giovinezza. La ragazza, in età da marito e educata dal padre alla letteratura e alla musica, sogna un matrimonio con sentimento. Di tutt'altro parere sembra essere sua madre, ansiosa di accasarla con l'aristocratico e impacciato Sir Wisley, nipote della facoltosa Lady Gresham. L’arrivo in campagna di Tom Lefroy, irlandese sfacciato avviato dallo zio alla carriera giuridica, sconvolgerà gli equilibri della piccola comunità rurale. Invaghitosi e ricambiato dall'orgogliosa Jane, Tom ispirerà col suo amore il cuore e le pagine della celebre scrittrice. Anne Hathaway nel biopic su Jane Austen.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Piccolo, grande Aaron, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Steven Soderbergh, con Jesse Bradford, Jeroen Krabbé, Lisa Eichhorn, Karen Allen. Saint Louis, 1933: mentre l’America è ancora in piena depressione e papà Kurlander è in impaziente attesa di un impiego sicuro, il giovane Aaron non si abbatte. Costretto in un monolocale con i genitori e il fratello, il piccolo soffre di tubercolosi – ma sa di potercela fare anche da solo. Una deliziosa pellicola che strizza l’occhio al cinema d’autore europeo.

Share, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Un film di Pippa Bianco, prodotto da HBO, con Rhianne Barreto, Charlie Plummer, Poorna Jagannathan, J.C. MacKenzie. “Share” racconta la storia della sedicenne Mandy che si ritroverà a brancolare nel buio dopo una scoperta devastante: scopre online un video inquietante che la ritrae in una notte di cui lei non ricorda assolutamente niente. Osannato da pubblico e critica e basato sul pluripremiato corto diretto sempre da Pippa Bianco. La pellicola affronta il tema della violenza sessuale ai tempi dei social network, argomento purtroppo sempre più attuale.

Film horror da vedere stasera in TV

Grindhouse – A prova di morte, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Quentin Tarantino. Un film con Kurt Russell, Sydney Tamiia Poitier, Vanessa Ferlito, Jordan Ladd, Tracie Thoms. Mentre un gruppo di ragazze passa le serate nei locali di Austin, un killer psicopatico, Stuntman Mike, si diverte a uccidere le sue vittime a bordo di una Chevrolet Nova. Un omaggio cinefilo ai b-movie degli anni ’70, provocatorio, colto e geniale.

