I migliori film con animali protagonisti

Dal 7 novembre 2019 giunge in sala Attraverso i miei occhi, commedia dai risvolti drammatici con un cast composto da Milo Ventimiglia, Kevin Costner e Amanda Seyfried, tra gli altri. La pellicola, tratta dal romanzo L’arte di correre sotto la pioggia, racconta del pilota da corsa Danny, la cui vita viene osservata attraverso lo sguardo del suo cane, il Golden Retriever Enzo. Un film che va a inserirsi in un’ampia lista di titoli con animali protagonisti, reali e riprodotti in digitale.

Zanna gialla, 1957

Trevis vive in una fattoria tra le colline, chiamato a prendersi cura della famiglia in assenza di suo padre. Il fratellino Erlys si affeziona a un cane trovato in strada, che decide di chiamare Zanna Gialla. Questi combina molti disastri ma un giorno salva la vita di Erlys dalla minaccia di un orso nero. Il cane diventa a tutti gli effetti un membro della famiglia. Tante le avventure vissute insieme, fino al terribile ostacolo della rabbia, malattia che va diffondendosi nei paraggi.

Lo squalo, 1975

Film capolavoro di Steven Spielberg, si svolge nella cittadina di Amity, nel New England, minacciata da un gigantesco squalo bianco, che fa delle coste locali il proprio terreno di caccia. Inizialmente ignorata dall’amministrazione, la minaccia diventa sempre maggiore fino a costringere il sindaco ad autorizzare una spedizione disperata. Una dura lotta tra vita e morte in mare, contro una creatura dall’insospettabile intelligenza.

Zanna bianca, 1991

Jack riceve una miniera d’oro in eredità dal padre e così si reca in Alaska per prenderne possesso. Inizia un lungo cammino verso un villaggio di cercatori, affiancato da Alex, che trasposta sulla sua slitta la bara di un suo amico. Raggiunta la meta, Jack incontra Zanna Bianca, cane-lupo salvato da Castoro Grigio, vecchio indiano, quando era solo un cucciolo. Ha così inizio un’emozionante avventura, che vede Zanna costretto a combattere contro altri cani, per poi ritrovare Jack, che tenta di ridargli fiducia negli uomini.

La carica dei 101, 1996

Trasposizione in live action del celebre film d’animazione Disney, con Glenn Close e Jeff Daniels tra i membri del cast. Rudy e Anita si incontrano per puro caso, data l’irruenza dei loro dalmata, Pongo e Peggy, dando inizio alla loro vita insieme. Lei lavora per Crudelia Demon, amante delle pellicce e pronta a sacrificare tutti i cuccioli della coppia per realizzarne una unica. I piccoli verranno dunque rapiti, dando il via a un’avventura incredibile, che coinvolge uomini e animali.

Io e Marley, 2008

Owen Wilson e Jennifer Aniston sono John e Jenny, decidono di adottare un cucciolo di Labrador, Marley, per vedere se sono pronti a creare una famiglia. Il cane si rivela però fin da subito una peste, incapace d’essere addestrato. La loro vita si tramuta in un pasticcio dietro l’altro, il che diventa il tema di una rubrica assegnata a John, che faticava al lavoro prima di Marley.

War Horse, 2011

Il film, diretto da Steven Spielberg, è ambientato nel mezzo della Prima Guerra Mondiale, quando una famiglia di agricoltori in serie difficoltà finanziarie ed economiche decide di acquistare un cavallo da caccia. Inizialmente una delusione, stringe un rapporto speciale con Albert, figlio dei proprietari, pronto a domarlo e addestrarlo. I due diventano inseparabili ma quando il giovane è costretto a partire per il fronte dovranno prendere strade diverse. Joey viene venduto e portato al fronte da un ufficiale inglese. I due vivono viaggi terribili, tentando di tornare a casa.

Vita di Pi, 2012

Ang Lee porta in sala un’esaltante pellicola basata sull’omonimo romanzo, Vita di Pi. La pellicola racconta di un 16enne costretto a lasciare la propria casa, partendo in mare con i suoi genitori e i tanti animali del loro zoo. Una tempesta distrugge il loro sogno, scaraventando il giovane in mare, costretto a lottare per la sua sopravvivenza, affiancato da svariati animali, tra i quali una temibile tigre del Bengala.

Mowgli – Il figlio della giungla, 2018

Andy Serkis propone la propria versione drammatica de Il libro della giungla, narrando le avventure del giovane Mowgli, cresciuto tra gli animali, tra profondi insegnamenti, enormi rischi e quel senso d’appartenenza diviso tra giungla e regno degli uomini. Con un cast spettacolare, che vanta Christian Bale, Benedict Cumberbatch e Cate Blanchett, tra gli altri, il regista offre uno sguardo intrigante a una storia ben nota.