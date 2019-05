Christian Bale: le incredibili trasformazioni dell'attore nei suoi film

Un Oscar come miglior attore protagonista e altre 3 candidature per la prestigiosa statuetta fanno di Christian Bale uno degli attori più bravi attualmente in circolazione. Bale ha cominciato la carriera a soli 13 anni nel film “L’impero del sole” die da allora non ha smesso di stupire il pubblico. La straordinaria capacità di interpretare ruoli estremamente diversi tra loro e, soprattutto, la disponibilità a trasformarsi fisicamente per entrare in maniera ancora più efficace nella parte, lo rendono un cavallo di razza. Christian Bale non esita a ingrassare o dimagrire per dare credibilità ai personaggi e questa sua disponibilità a modellare il proprio fisico per esigenze di copione gli è valso numerosi riconoscimenti. Nel 2004, l’attore è dimagrito in maniera impressionante per interpretare Trevor Reznik ne “”, con tutte le conseguenze che una perdita di peso così consistente comporta. Nelladi Christopher Nolan, invece, Christian Bale ha dovuto sottoporsi a una dieta ricca di proteine per scolpire il fisico da supereroe di Batman. Quindi, è tornato a dimagrire per interpretare il pugile Dicky Eklund in “”, che gli è valso l’Oscar. E poi ancora una bella trasformazione con baffi e basette per “”. Per interpretare Dick Cheney in “ Vice - L’uomo nell’ombra ”, Christian Bale è invece ingrassato di 20 chili, diventando irriconoscibile e guadagnandosi un’altra nomination agli Oscar.