Sono otto, i film in uscita la sera di Halloween. Film che rimarranno nelle sale cinematografiche italiane per tutta la settimana (e oltre), e che accontentano i più diversi gusti: commedie, film horror, film d’azione.

Quali sono i titoli da scoprire? Eccoli tutti.

Film in uscita giovedì 31 ottobre

“Doctor Sleep”

Sequel di “Shining” con Rebecca Ferguson ed Ewan McGregor, “Doctor Sleep” segue le vicende di Danny Torrence. Ormai adulto, Danny crede di aver sconfitto i fantasmi del passato sino a quando nella sua vita compare Abra Stone, una giovane ragazza come lui dotata del potere della luccicanza, che gli chiede aiuto per fuggire dai The True Knot di Rose the Hat.

I due uniscono così le loro forze, con Dan costretto a scendere a patti coi suoi incubi e ad utilizzare i suoi poteri come mai prima.

“Il giorno più bello del mondo”

Diretto e interpretato da Alessandro Siani, “Il giorno più bello del mondo” segna un’evoluzione nella carriera dell’attore e regista napoletano. Che, ora, oltre a far ridere mira anche a scatenare riflessioni. Arturo Meraviglia è un piccolo impresario teatrale che, mentre è sull’orlo del fallimento, riceve un’inaspettata “eredità”: nessuna ricca ricompensa ma due bambini, Rebecca e Gioele.

Quando scopre che il maschietto è in grado di compiere magie, pensa di poterlo sfruttare per risolvere i suoi problemi. Ma si trova anche a doverlo proteggere, e riuscirà a vivere (inaspettatamente) il suo giorno più bello del mondo.

“Il segreto della miniera”

“Il segreto della miniera” racconta la storia di un minatore sloveno, Alija, chiamato a riaprire e ad ispezionare un vecchio tunnel per conto di un’azienda privata che vorrebbe chiuderlo per sempre.

Tuttavia, quella galleria rivelerà un segreto che l’uomo non avrebbe dovuto scoprire. E che ora si troverà costretto ad insabbiare.

“La famiglia Addams”

La famiglia Addams torna al cinema con un nuovo film d’animazione: trasferitosi nel New Jersey, il bizzarro nucleo familiare si trova a dover fronteggiare una minaccia, la conduttrice di reality televisivi Margaux Needler con la sua vita color pastello.

Tra i doppiatori italiani, Virginia Raffaele, Pino Insegno e Raoul Bova.

“L’età giovane”

Firmato dai fratelli Dardenne, “L’età giovane” segue le vicende del 13enne musulmano Ahmed, cresciuto in Belgio e plagiato dall’imam. Il suo obiettivo? Uccidere la sua insegnante, che intende insegnare il Corano ai bambini attraverso la canzone e che - per questo - meriterebbe il massimo castigo.

Chiuso in se stesso, Ahmed dovrà compiere una scelta: rimanere un adolescente puro e innocente, oppure macchiare per sempre la sua vita in nome della religione?

“Terminator: Destino Oscuro”

Sesto film della celebre saga, “Terminator: Destino Oscuro” è il sequel dei primi due film, ed è ambientato 27 anni dopo “Terminator 2”. Sarah Connor è ora chiamata a salvare Dani Ramos, una giovane ragazza inseguita da un nuovo modello di cyborg, il Rev-9.

Le donne si troveranno però costrette a chiedere aiuto al vecchio modello di Terminator (Arnold Schwarzenegger), il T-800, l’unico in grado di salvare Dani e con le il futuro.