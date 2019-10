Doctor Sleep, la trama del film

Uno degli horror più attesi dai fan del genere sta per arrivare in sala. La data prevista per l’esordio sul grande schermo non poteva che essere il 31 ottobre. Chi vorrà potrà dunque festeggiare Halloween al cinema, apprezzando Ewan McGregor in Doctor Sleep, sequel di Shining, basato sull’omonimo libro di Stephen King, pubblicato nel 2013.

Doctor Sleep, la trama

Sono trascorsi svariati decenni dai fatti terrificanti accaduti all’Overlook Hotel, narrati da Kubrick nel suo Shining, con protagonista Jack Nicholson (pellicola mai realmente gradita da Stephen King). L’obiettivo viene ora puntato su Danny Torrence, il piccolo sopravvissuto a quella notte di orrori. È ormai divenuto un adulto e ha portato avanti la propria vita a fatica. Quei drammi non lo hanno mai abbandonato e dentro sé ritrova tracce di suo padre. Proprio come lui infatti si è dato all’alcool, al quale ha fatto ricorso principalmente per silenziare i fantasmi del suo passato. Dopo una fase di apparente pace nella sua vita e soprattutto nella sua mente, tutto viene sconvolto dall’incontro con Abra Stone, una giovane che vanta la sua stessa capacità, la luccicanza. Sapendo di avere questo particolare tratto in comune, la ragazza prova a mettersi in contatto con Danny per chiedergli aiuto, temendo che possa arrivare il punto in cui sia troppo tardi. C’è un particolare gruppo sulle tracce di persone come loro, noto come The True Knot. A guidarli è Rose the Hat, che sfrutta quel potere per riuscire a vivere per sempre. Sono sempre in viaggio, attraversando i vari Stati americani per individuare bambini dotati, torturandoli fino a ucciderli, per poi ringiovanire grazie al potere risucchiato. Danny non potrà tirarsi indietro, chiamato da Abra a far nuovamente i conti con quei demoni stipati in un angolo del suo animo. Per avere la meglio su questi folli assassini dovrà ricorrere al proprio potere come fai fatto prima.

Doctor Sleep, cosa sapere

Doctor Sleep è basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, pubblicato nel 2013, ad oggi unico sequel dei suoi romanzi. Si tratta del 48esimo adattamento cinematografico di un lavoro letterario del prolifico autore. Svariati gli attori presi in considerazione per il ruolo di Danny Torrence. Da Dan Stevens a Matt Smith, da Jeremy Renner a Chris Evans, fino a Ewan McGregor, infine selezionato con la benedizione di King. Il sequel letterario è giunto dopo molti anni e, come detto, rappresenta ad oggi un caso isolato. L’enorme successo di Shining portò i suoi fan a chiedere con insistenza cosa fosse accaduto al piccolo Danny. Nello specifico le richieste giunsero con una certa insistenza durante un firmacopie nel 1998. È da allora dunque che l’idea di Doctor Sleep ha iniziato a insidiarsi nella mente dell’autore. Una storia che però necessitava d’essere raccontata nel modo giusto. Ecco dunque spiegato il motivo degli ulteriori 15 anni d’attesa prima di poter sfogliare le pagine del libro stampato. I fan potranno ritrovare nel film anche Halloran, il cuoco dell’Overlook Hotel. Danny lo rivede spesso nei propri sogni e in Doctor Sleep il regista Mike Flanagan ha ricreato in digitale il volto di Scatman Crothers, deceduto nel 1986.