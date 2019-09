Doctor Sleep, cosa sappiamo del sequel di Shining

Arriverà nelle sale il prossimo 31 ottobre il film ispirato all’omonimo romanzo di Stephen King, sequel di Shining, portato sugli schermi da Stanley Kubrick nel 1980.

Doctor Sleep, il TRAILER del film

Un film spettrale e provocatorio: è ciò che si aspettano i fan di Shining da Doctor Sleep, dopo avere visto il trailer definitivo della pellicola. Nel promo si ritrovano alcuni degli elementi distintivi di Shining, nonché la suspense tagliente che caratterizza la storia fin dalle prime scene. Il video in lingua originale ha conquistato più di 2 milioni e 300 mila visualizzazioni in due giorni: GUARDA la versione italiana

Stanley Kubrick, 20 anni fa la scomparsa del regista

Doctor Sleep, dal romanzo al film

Pubblicato nel 2013, Doctor Sleep è il sequel di Shining, l'iconico romanzo di King del 1977, che Stanley Kubrick ha adattato in un film altrettanto iconico nel 1980. Allora il protagonista era Jack Torrance, aspirante scrittore ormai alcolizzato, spinto sull'orlo della follia dagli eventi soprannaturali che avvengono all'Overlook Hotel, dove lavora come custode. In Doctor Sleep troviamo al centro della storia il figlio di Jack, Danny, diventato ormai adulto, afflitto dallo stesso alcolismo del padre, nonché dai ricordi traumatici del suo soggiorno nell’albergo maledetto. Danny sarà interpretato da Ewan McGregor.

Ewan McGregor sarà il protagonista di Doctor Sleep

Doctor Sleep Vs. Shining

Il film si propone come il sequel del capolavoro dell’orrore Shining, ma il regista Mike Flanagan - conosciuto per Il gioco di Gerald e Il terrore del silenzio - ci tiene a sottolineare che sebbene riconosca l’enorme eredità che deve gestire, Doctor Sleep vuole essere un film indipendente: "Il cuore e l'anima della pellicola, e il motivo per cui volevo assolutamente realizzarla, riguarda questa nuova storia tra Dan e Abra", la ragazzina che vediamo nel trailer. Tuttavia, anche se Flanagan aspira a creare un film autonomo, condivide la visione di Kubrick secondo cui generare tensione e terrore crescenti, anziché un unico grosso spavento, regali una scarica impareggiabile di brividi e adrenalina allo spettatore.

Doctor Sleep e l’omaggio a Stanley Kubrick

Ascensori insanguinati e spaventose gemelline: sono alcuni degli elementi cult di Shining, che ritroveremo in Doctor Sleep. Flanagan promette di rendere omaggio alla pellicola del maestro dell’horror: il regista, dicono i rumors, ha trascorso giornate intere dedicandosi alla fedele ricostruzione del corridoio dell’Overlook Hotel, a partire dal film originale. Il risultato? Si può verificare al minuto 1.02 del trailer.

Doctor Sleep, nelle sale italiane dal 31 ottobre.

