Doctor Sleep, il trailer del sequel di Shining

Il primo trailer in italiano di Doctor Sleep, in uscita il 31 ottobre nelle sale italiane, mostra Ewan McGregor nei panni di Dan Torrance che, ormai adulto, fa ritorno all’Overlook Hotel per aiutare una bambina dotata dei suoi stessi poteri.

Doctor Sleep, il sequel di Shining

Da certi traumi non si fugge mai. Puoi accantonarli in un angolo buio della tua mente, ma prima o poi tornano a cercarti. È così per Dan Torrance, bambino ai tempi dei fatti narrati da Shining di Stanley Kubrick e ora, ormai adulto, protagonista del sequel in uscita il 31 ottobre nelle sale cinematografiche italiane: eccolo in azione nel primo trailer di Doctor Sleep.



Tratto, proprio come Shining, da un romanzo di Stephen King, che nel 2013 ha pensato di ritornare ai personaggi e alle atmosfere raccontati nel suo celebre romanzo, Doctor Sleep ha per protagonista l’attore scozzese Ewan McGregor, punta di diamante di un cast che comprende anche la svedese Rebecca Ferguson e la giovanissima Kyliegh Curran.

Il trailer di Doctor Sleep





Se in Shining Dan si salvava assieme alla madre Wendy dal folle padre Jack Torrance (interpretato da un magistrale Jack Nicholson), nel trailer di Doctor Sleep lo ritroviamo, decenni dopo, alle prese con i fantasmi del suo passato, affogati spesso e volentieri nell’alcol. Volontariamente accantonato il suo potere, la cosiddetta “luccicanza”, l’uomo è in qualche modo riuscito a trovare un suo equilibrio.



Questo equilibrio viene però presto spezzato quando Dan si imbatte in Abra (Kyliegh Curran), una ragazzina dotata anch’essa del medesimo potere. Lei, in pericolo, gli chiede il suo aiuto, perché sulle sue tracce c’è la spietata Rose (Rebecca Ferguson), che assieme ai suoi seguaci del Vero Nodo si nutre della luccicanza nella speranza di raggiungere l’immortalità. La lotta contro questi inaspettati nemici costringerà Dan a fare i conti con il proprio passato e a fare ritorno all’Overlook Hotel, dove sinistre (e in alcuni casi già note) presenze lo aspettano.



Doctor Sleep è diretto da Mike Flanagan, sceneggiatore e regista americano che già aveva portato su schermo un altro romanzo di King, Il gioco di Gerald. Come mostra il trailer di Doctor Sleep, nella nuova pellicola sono molti i rimandi al cult Shining, anche se il film con Ewan McGregor sembra proprio avere tutte le caratteristiche necessarie – a cominciare da una trama accattivante e da ottimi interpreti – per reggersi sulle proprie gambe senza bisogno di paragoni.