Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 20 ottobre

Film commedia da vedere stasera in TV

Alla ricerca di Teddy, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film commedia del 2018 diretto da Julien Hervé e Philippe Mechelen, con Kad Merad, Malik Bentalha, Romain Lancry e David Salles. Michel ha smarrito l’orsetto tanto adorato della figlia in un aeroporto. Difficile ritrovarlo. Per cui, l’uomo decide di elaborare una soluzione alternativa, offrendo una ricompensa a chi gli riporti il peluche. Una prima visione Sky adatta a tutta la famiglia.

Surfer, Dude, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2008 diretto da S.R. Bindler, con Matthew McConaughey, Alexie Gilmore, Jeffrey Nordling, Sarah Wright e Zachary Knighton. La pellicola porta sullo schermo l’avventura di un surfista in piena crisi esistenziale. Un film piacevole e rilassante, per una serata con Sky.

Sapori e dissapori, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film commedia diretto da Craig Gillespie, con Ryan Gosling, Emily Mortimer, Kelli Garner, Paul Schneider e Patricia Clarkson. Lars Lindstrom vive in un freddo paesino del Wisconsin. Sociofobico e patologicamente timido, un giorno si presenta a casa del fratello dichiarando di aver trovato una fidanzata via internet, Bianca. Tutto normale, non fosse che la ragazza è una bambola di dimensioni umane. La famiglia e a breve l’intero villaggio finiranno per assecondare Lars nella sua follia, trattando Bianca come una ragazza reale.

Going in style, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 2017 diretto da Zach Braff, con Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Ann-Margret, Joey King e Matt Dillon. Tre pensionati, amici di vecchia data, decidono di dare una scossa alle loro vite quando la banca usa il loro fondo pensione per pagare un’assicurazione aziendale. Disperati, i tre organizzano una rapina proprio nell’istituto bancario che li ha defraudati.

Film biografici da vedere stasera in TV

A Private War, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film tratto dalla vera storia della giornalista di guerra Marie Colvin, rimasta uccisa nel 2012 durante un attacco missilistico in Siria. La pellicola racconta la sua vita dal 1985 fino alla sua morte, quando fu reporter per il Sunday Times. Nella sua lunga e coraggiosa carriera, la Colvin convinse Arafat a raccontarle la sua vita, Gheddafi a farsi intervistare per ben due volte, perse un occhio in Sri Lanka, vinse numerosi premi e strinse un sodalizio professionale con il fotografo Paul Conroy, che durò fino alla fine. Regia di Matthew Heineman, con Rosamund Pike, Jamie Dornan, Tom Hollander, Stanley Tucci, Greg Wise e Faye Marsay.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Avengers: Infinity War, ore 21:15 Sky Cinema Ritorno al Futuro

Uno dei migliori film della serie Marvel, diretto da Joe Russo e Anthony Russo, con Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans e Scarlett Johansson. Thanos è il titano che ritiene se stesso come un correttivo alla sovrappopolazione universale e vuole arrivare, attraverso una serie di genocidi, a possedere le sei gemme elementari che rappresentano gli aspetti fondamentali del cosmo e che gli consentirebbero di avere l’onnipotenza. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia devono cercare di fermarlo.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Flipper, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’avventura del 1996 diretto da Alan Shapiro, con Elijah Wood, Paul Hogan, Isaac Hayes, Paola Pitagora e Alessandro Haber. La pellicola è tratta dall’omonima e famosa serie televisiva che porta davanti la macchina da presa le vicende del celebre delfino. In questa avventura, Flipper insieme ai sui amici contribuirà a proteggere le isole incontaminate in cui vive da malvagi antiecologisti.

Heart of the sea - le origini di Moby Dick, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film d’avventura del 2015 diretto da Ron Howard, con Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland e Ben Whishaw. Nell'inverno del 1820 la baleniera del New England “Essex”, comandata dal capitano Polard spesso in contrasto con il primo ufficiale Chase, viene attaccata da una balena dalle dimensioni enormi. Pochi marinai si salvano e tra di loro vi è Thomas Nickerson, che è poco più di un bambino. Costui trent'anni dopo e con un'iniziale riluttanza accetta di raccontare l'esperienza vissuta allo scrittore Herman Melville.

The Predator, ore 21:00 Sky Cinema Action

Shane Black dirige il nuovo capitolo della saga, con Boyd Holbrook, Jake Busey, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key e Olivia Munn. Predator, una terribile creatura aliena, fa la sua ricomparsa sulla Terra nei pressi di una piccola cittadina. La sua presenza spinge un ex soldato e una biologa a unire le loro forze a quelle di un gruppo di militari per combattere la minacciosa creatura. Gli alieni tornano a dare la caccia agli umani in questo imperdibile film di fantascienza.

Ready Player One, ore 21:15 Premium Cinema

Film di fantascienza del 2018 diretto da Steven Spielberg, con Tye Sheridan, Mark Rylance, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn e Simon Pegg. In un futuro prossimo, un giovane emarginato di nome Wade Watts fugge dalle sue fatiche quotidiane accendendo un gioco per computer in multigiocatore chiamato Oasis. Il fondatore del gioco, sul letto di morte, lascia la sua fortuna come premio per chi la trova nascosta nel videogame. Inizia così l’avventurosa ricerca di Wade.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il colore del crimine, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2006 diretto da Joe Roth, con Samuel L. Jackson, William Forsythe, Philip Bosco, Julianne Moore e Peter Friedman. A Dempsy, sede di una grande comunità afro-americana, una donna bianca, in stato confusionale, accusa un nero del rapimento di suo figlio. Il fatto scatena una grave controversia razziale e porta alla luce una verità diversa da quella raccontata dalla donna.

Amiche di sangue, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Thriller del 2017 diretto da Cory Finley, con Anya Taylor-Joy, Anton Yelchin, Olivia Cooke, Paul Sparks e Francie Swift. Amanda e Lily in passato sono state amiche. Ora sono tornate a frequentarsi dopo che Amanda ha compiuto un atto esecrato da tutti. Lily dovrebbe aiutarla a venirne fuori dalle conseguenze, ma neanche lei vive una situazione ottimale. Se sul versante economico non ha nulla che le manchi, sul piano affettivo si trova con un patrigno decisamente sprezzante nei suoi confronti e una madre totalmente dipendente dal compagno. Un giorno Amanda parla della possibilità di un omicidio e Lily inizia a pensarci.

Now you see me - I maghi del crimine, ore 21.15 Premium Cinema +24 HD

Film thriller del 2013 diretto da Louis Leterrier, con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Mélanie Laurent e Isla Fisher. Un gruppo tra i più abili illusionisti del mondo riesce a rapinare una banca di Parigi durante una trasmissione televisiva. Al caso iniziano a investigare gli agenti Dylan dell'FBI e Alma dell'Interpol.

Film romantici da vedere stasera in TV

Qualcuno da amare, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film sentimentale del 1993 diretta da Tony Bill, con Christian Slater, Marisa Tomei, Rosie Perez e Kyle Secor. Adam è un ragazzo orfano e introverso. Lavora in un fast food con Carolyne, dolce e romantica. Lui la salva da uno stupro e i due si innamorano perdutamente. Il ragazzo, però, soffre di una grave patologia al cuore.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Red Dawn - Alba rossa, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2012 diretto da Dan Bradley, con Chris Hemsworth, Connor Cruise, Josh Hutcherson, Isabel Lucas e Josh Peck. Una scuola viene invasa da soldati russi e cubani, per questo un gruppo di studenti è costretto a nascondersi. I ragazzi decidono tuttavia di combattere gli invasori sotto la bandiera della loro squadra di football, The Wolverine.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La melodie, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico francese del 2017 diretto da Rachid Hami, con Kad Merad, Samir Guesmi, Alfred Renely, Jean-Luc Vincent, Tatiana Rojo. Simon è un violinista disilluso, che non ha ingaggi e accetta di tenere un corso di musica a una classe di allievi di una scuola media. L’inizio non è semplice, almeno finché non entra a far parte del gruppo di studenti Arnold, uno studente di origine centroafricana che non ha mai conosciuto suo padre e che è particolarmente dotato per lo strumento. A contatto con l’entusiasmo del ragazzo, il maestro ritroverà la gioia della musica.

