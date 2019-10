Programmi TV da non perdere stasera, domenica 20 ottobre

Programmi TV in onda stasera

Making It, ore 18.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455



Numerose persone partecipano a divertenti sfide, creando oggetti e utensili di ogni tipo. Conducono Amy Poehler e Nick Offerman

Mix & Match, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Torna, su Sky Uno, il programma condotto da Lodovica Comello con Simone Marchetti. 4 donne si sfidano in una gara a colpi di stile. Le concorrenti devono cercare un outfit a tema sul portale YOOX e poi affrontare delle prove a eliminazione.

Il mostro di Udine, ore 21:05 Crime investigation

Grazie al supporto di nuove tecnologie, la serie riapre le indagini su 11 omicidi irrisolti, tutti accaduti a Udine a partire dal 1971. Le vittime erano tutte donne.

David Gilmour - Live at Pompeii, ore 21:15 Sky Arte

David Gilmour è tornato a Pompei 45 anni dopo “Pink Floyd a Pompei” per un grandioso show con laser e pirotecnica e con i brani della sua intera carriera, sia da leggendaria voce e chitarra dei Pink Floyd che da solista.

Giochi da matti, ore 21:00 Blaze

Lancio delle uova, corsa con mogli sulle spalle, tuffi in acque putride, zucche che diventano canoe, lancio di sassi e tanto altro ancora. La nuova produzione originale firmata Blaze ti trasporterà in alcune delle più incredibili gare del pianeta. Attore, atleta e mattatore delle bizzarre Olimpiadi di Blaze è Matteo Nicoletta, che prenderà personalmente parte a ogni sfida.

Most ridiculous, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central “Most ridiculous”, lo show che passa in rassegna i video più demenziali che navigano indisturbati sul web. Ogni episodio è monografico e affronta gli argomenti più disparati e in voga in rete: dai cuccioli ai gattini, dai bambini ai matrimoni, dagli epic fail ai disastri nel campo della moda.

Un dottore a domicilio, ore 21:00 lei

In questa puntata di “Un dottore a domicilio”, il dott. Christian e la dott.ssa Sara sono a Southampton, dove tra i tanti pazienti visitano un parrucchiere afflitto da mal di schiena cronico e un uomo che soffre di psoriasi.

Come fanno gli animali, ore 21:00 Discovery Channel

Gli animali fanno cose incredibili, sono dotati di superpoteri. Ma come riescono a fare tutto ciò? E perché hanno sviluppato determinate capacità? La serie indaga su questi misteri.

Stupidi al quadrato - Casi speciali, ore 20:55 National Geographic

Grazie a divertenti immagini e riprese, osserviamo coraggiosi eroi che si sono cimentati in grandiose imprese sportive, ma che purtroppo non ce l'hanno fatta.

Universo ai raggi X, ore 21:05 Discovery Science

Gli enormi buchi neri sono grandi ammassi cosmici, ma gli scienziati non sanno come si siano formati. Un nuovo tipo di buco nero potrebbe contenere la risposta?

Coca Cola vs Pepsi: la guerra delle bollicine, ore 21:00 History

Negli ultimi anni, Coca-Cola e Pepsi si sono sfidate a colpi di campagne pubblicitarie e costose indagini sui gusti dei consumatori per conquistare il mercato.

Estremo Nord: Wild Artico, ore 21:10 Nat Geo Wild

Sulla cima del pianeta, si estende uno degli habitat più particolari della Terra: l'Artico. Questa terra selvaggia forma un ponte di ghiaccio tra l'Asia, l'Europa e l'America.

Serie TV in onda stasera

1994, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo due episodi di 1994, il capitolo finale della trilogia sugli anni che hanno cambiato il volto della politica e della società italiana. Il 1994 è l’anno della "discesa in campo" di Silvio Berlusconi e l’anno in cui spettacolo e politica iniziano a fondersi. 1994 è nata da un’idea di Stefano Accorsi, protagonista insieme a Miriam Leone, Guido Caprino e Antonio Gerardi.

Romolo+Giuly - La guerra mondiale, ore 21.00 Fox

Dalle 21.00, su Fox continuano i nuovi episodi della seconda stagione di “Romolo + Giuly - La guerra mondiale italiana”, la serie che mette a confronto Roma nord vs Roma sud. L'antica guerra tra le famiglie più potenti di Roma, i Copulati e i Montacchi, si riaccende improvvisamente.

800 words, ore 21:00 Fox life

Su Fox life HD alle 21:00 rivediamo la terza stagione di “800 words”, la serie australiano-neozelandese con protagonista George Turner, un popolare giornalista che scrive una rubrica settimanale sul più importante giornale di Sydney, composta esattamente da 800 parole.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Gone, ore 21:15 Premium crime

Su Premium rivediamo “Gone”, la serie creata da Matt Lopez e basata sul romanzo “One Kick” di Chelsea Cain. Kit “Kick” Lannigan è un’agente speciale che si dedica a risolvere casi di rapimenti e persone scomparse. A volerla nella sua squadra è Frank Novak, l’agente che l’aveva salvata da bambina, quando era sopravvissuta a un sequestro di minori.

Last man standing, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories alle 21:15, due episodi della settima stagione di “Last man standing”. La serie racconta la storia di Mike Baxter, padre di famiglia dalle idee molto conservatrici, che si trova alle prese con la sua famiglia composta esclusivamente da donne eccetto suo nipote Boyd di due anni.

Supergirl, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids vediamo la sit com per ragazzi incentrata sulle vicende di un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale in cui esiste un fantomatico WC. Si tratta di un gabinetto rotto in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Victorious, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon continuano gli episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Tom & Jerry: avventure giganti, ore 21:00 Boomerang

Tom e Jerry sono tra gli ultimi animali rimasti a Storybook Town, un parco dei divertimenti ispirato alle favole, dove i sogni si realizzano, se ci credi davvero.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:55 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

