Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 18 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 18 ottobre, in TV su Sky. Drammatici, avventure e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Mississippi burning – Le radici dell’odio, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Alan Parker. Un film con Gene Hackman, Brad Dourif, Willem Dafoe, Frances McDormand, Stephen Tobolowsky. Alcuni giovani attivisti per i diritti sociali dei neri vengono brutalmente uccisi. Due agenti dell'FBI indagano sulla loro misteriosa scomparsa. Il film, vincitore dell’Oscar alla fotografia, racconta l’odio razziale nel Sud America. Nel cast la bravissima Frances McDormand.

Final portrait – L’arte di essere amici, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Racconto biografico per la regia di Stanley Tucci, ispirato alla vita di Alberto Giacometti. Con Geoffrey Rush, Armie Hammer, Tony Shalhoub, Sylvie Testud. Parigi, anno 1964: Giacometti si imbatte in un vecchio amico, James Lord, e gli chiede di posare per un ritratto. Quando i giorni diventano settimane, e poi mesi, Lord si rende conto che la sua vita è stata dirottata dallo sregolato genio di un artista di fama mondiale. Un film emozionante per approfondire la storia della vita di un maestro dei nostri tempi.

Casa Howard, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di James Ivory, con Emma Thompson e Anthony Hopkins. Il film, uscito nel 1992, si basa sull’omonimo romanzo di Edward Morgan Forster e narra l'incontro di tre differenti classi sociali nei primi anni del Novecento: la famiglia Wilcox, ricca e altolocata, la famiglia Schlegel, benestante e borghese ed infine la famiglia Bast, proletaria. Un raffinato dramma vincitore di tre Oscar e un Golden Globe.

Virus letale, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Wolfgang Petersen. Un film con Morgan Freeman, Donald Sutherland, Dustin Hoffman, Rene Russo, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr.. Liberamente ispirato alle ricerche epidemiologiche sui virus di provenienza africana, il film narra della improvvisa espansione di una mortale malattia. Film con cast stellare.

Riprendimi, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Anna Negri, con Alba Rohrwacher, Marco Foschi, Valentina Lodovini, Stefano Fresi, Alessandro Averone. Lucia e Giovanni vivono a Roma e lavorano nel mondo della creatività, lei come montatrice, lui come attore. Un mondo di precariato e senza certezze, che metterà in crisi anche la loro coppia. Alba Rohrwacher in un mockumentary che ha rappresentato l'Italia al Sundance Film Festival, e che racconta in maniera tragicomica la vita.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Black sea, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un film diretto da Kevin Macdonald, con Jude Law, Scoot McNairy, Tobias Menzies, Grigoriy Dobrygin, Ben Mendelsohn. Un ex ufficiale di sommergibili deve recuperare un carico d’oro che giace nel Mar Nero dal 1941. Una caccia al tesoro negli abissi per un’avventura da non perdere, con protagonista Jude Law in un ruolo duro e ruvido, fuori dalla comfort zone.

Lo schiaccianoci e i quattro regni, ore 21:00 Sky Cinema Family

Lasse Hallström e Joe Johnston dirigono a quattro mani un’avventura fantasy con un cast stellare composto da Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman, Mackenzie Foy. Alla Vigilia di Natale Clara riceve un misterioso scrigno chiuso a chiave, lasciatole in dono dalla madre. Cercando il modo per aprirlo, Clara si ritroverà in un paese magico, e con l'aiuto dello Schiaccianoci Phillip combatterà per riportare l'armonia tra i regni che lo compongono. “Lo schiaccianoci e i quattro regni” è l’adattamento cinematografico dell’omonimo racconto tedesco di E.T.A. Hoffmann e del balletto di Pëtr Il'ič Čajkovskij da esso tratto. Una storia intramontabile, perfetta per grandi e piccini, capace di incantare chiunque.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Cani sciolti, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film diretto da Baltasar Kormákur, con Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton, Bill Paxton, Fred Ward, James Marsden. Bobby Trench e Marcus Stigman fanno parte da un anno di una banda di narcotrafficanti con base in Messico. Bobby vi è stato infiltrato dalla DEA (squadra antinarcotici) mentre Marcus fa parte dell'Intelligence della Marina degli Stati Uniti. Nessuno dei due sa però quale sia il vero ruolo dell'altro. Un film da vedere per una serata all’insegna dell’azione, tra colpi di scena capaci di tenere incollato il telespettatore allo schermo.

Colombiana, ore 21:15 Premium Cinema +24

Diretto da Olivier Megaton, con Zoe Saldana, Cliff Curtis, Callum Blue, Michael Vartan, Lennie James. La piccola Cataleya vive a Bogotà con i genitori, Fabio e Alicia. Il padre intrattiene rapporti malavitosi con Don Luis. Al termine di un loro incontro, Don Luis manda il proprio scagnozzo Marco ad eliminare la famiglia Restrepo. Da quel momento Cataleya si trasforma in una fredda assassina pronta a vendicare la sua famiglia. Un action movie, per gli amanti del genere.

Film thriller da vedere stasera in TV

La rivalsa di una madre – Breaking In, ore 21:15 Sky Cinema Suspense

Film americano del 2018 per la regia di James McTeigue, con Gabrielle Union, Billy Burke, Richard Cabral, Aijona Alexus. Una mamma non si fermerà di fronte a nulla pur di salvare i suoi due figli presi in ostaggio da una casa progettata per essere impenetrabile. Nessuna trappola, trucco o uomo potrà metterle i bastoni tra le ruote. Un film insuperabile.

Film commedia da vedere stasera in TV

Come ti divento bella, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Marc Silverstein e Abby Kohn, con Amy Schumer, Michelle Williams e Naomi Campbell. Renée è una trentenne newyorkese che lavora al sito di un'azienda di cosmetici dal sottoscala di un appartamento a Chinatown. Il suo sogno è trasferirsi presso la sede principale dell'azienda, un sontuoso grattacielo nel centro di Manhattan, ma Renée non sente di essere all’altezza delle sue altissime, magrissime e bellissime colleghe. In seguito a un banale incidente, la paffuta Renée si convince di essere avvenente come una modella. Una brillante commedia sull’importanza di avere fiducia in se stessi.

Una settimana da Dio, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Tom Shadyac. Un film con Jim Carrey, Morgan Freeman, Sally Kirkland, Jennifer Aniston, Tony Bennett. A Bruce Nolan sembra andare tutto storto: perde il lavoro da giornalista, viene picchiato da una banda di teppisti per aver cercato di difendere un senzatetto, litiga con la sua fidanzata Grace. In preda alla collera per questa serie di incresciosi eventi, se la prende con Dio in persona, affermando che di sicuro ce l’ha con lui e aggiungendo che se fosse lui a fare il suo lavoro se la caverebbe molto meglio. È così che si ritroverà a sostituire Dio, che lo metterà alla prova concedendogli i suoi poteri per sette giorni. Un film divertentissimo, da guardare insieme a tutta la famiglia.

Ci vediamo domani, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Andrea Zaccariello. Un film con Enrico Brignano, Burt Young, Ricky Tognazzi, Francesca Inaudi, Giulia Salerno. Marcello Santilli decide di aprire l'unica agenzia di pompe funebri in uno sperduto paesino della Puglia, popolato solo da ultranovantenni. Ma il tempo passa e i vecchietti restano in salute... Una commedia a tratti malinconica, con Enrico Brignano.

Life of the party – Una mamma al college 1ª TV, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Ben Falcone. Un film con Melissa McCarthy, Chris Parnell, Matt Walsh, Jacki Weaver, Luke Benward, Shannon Purser. Lasciata dal marito, Deanna coglie l'occasione per rimettersi in gioco. Da dove ricominciare? Dal college, dove frequenta la stessa classe della figlia che non condivide la sua idea. La donna si lascerà andare ai divertimenti della vita del campus e scoprirà finalmente la sua vera identità. Una commedia sull’importanza di sapersi mettere sempre in gioco.

Italian fast food, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Lodovico Gasparini, con Gino Cogliandro, Edoardo Romano, Mirko Setaro, Clara Colosimo, Antonio Allocca. Milano, metà anni '80, un fast food è frequentato da personaggi tipici del periodo: manager rampanti, paninari e dark. Una commedia vivace e brillante, a tratti nostalgica per chi ha vissuto quegli anni.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV