Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 18 ottobre

Programmi TV in onda stasera

X Factor Daily, ore 19:35 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Torna la striscia giornaliera dedicata ai concorrenti di X Factor. A condurre il Daily quest’anno Luna Melis, concorrente e finalista della scorsa edizione del talent. La rapper sarda si è classificata terza e ha conquistato il disco d’oro con il suo inedito “Los Angeles”. Da oggi, fino alla fine di X Factor, Luna ci accompagnerà dietro le quinte del programma.

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo un’altra puntata della nuova stagione di “4 ristoranti”, lo show on the road condotto dallo chef Alessandro Borghese. La sfida è tra 4 ristoranti, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, menu, servizio e conto. Stasera lo chef è lungo la costa da San Felice Circeo al Golfo di Gaeta. Chi tra Rossella, Silvia, Andrea e Massimo si aggiudicherà il titolo di miglior ristorante gestito da marito e moglie?

Negli occhi del detective, ore 21:00 Crime investigation

La serie segue passo dopo passo le indagini di omicidi intricatissimi attraverso racconti mozzafiato, ricostruzioni intense, interviste, testimonianze e false piste.

Valorose, ore 21:15 Sky Arte

Serena Dandini racconta donne valorose che con il loro contributo intellettuale e artistico hanno fertilizzato il loro tempo e la nostra storia.

Lego Masters, ore 20:30 Blaze

Continua su Blaze “Lego Masters”, la prima competizione da incastro: 8 team di legolisti incalliti costruiranno l’impossibile sotto la guida di 2 giudici cresciuti a pane e mattoncini. Un solo obiettivo: vincere il titolo di LEGO Masters e un montepremi da urlo!

Battistology, ore 21:00 Comedy Central

Oggi 7 italiani su 10 hanno l'ossessione del telefonino. Maurizio attraverso i suoi monologhi e le sue indagini in giro per l'Italia cerca di capire perché gli italiani sono il popolo con più telefonini in Europa, ripercorrendo le tappe del nostro rapporto con la tecnologia, dagli anni della sua infanzia a oggi.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio, mentre il dr. Christian si occupa di un uomo che ha perso e riacquistato ogni volta oltre 80 kg, la dr. Pixie accorre da una paziente in sovrappeso con una grave ernia.

Contact Project, ore 21:00 Discovery Science

Sei esperti usano i software analitici della CIA, delle tecniche di intelligence e ulteriori ricerche per capire se gli alieni sono davvero arrivati sulla Terra.

L’Eldorado della droga: Perù, ore 20:55 National Geographic

Gli agenti arrestano due trafficanti di droga, che avevano escogitato dei modi ingegnosi per trasportare cocaina. Inoltre, alcuni immigrati rifiutano di collaborare.

La città fantasma, ore 21:05 Discovery Science

Una donna afferma di aver visto un fantasma galleggiare nel fiume Potomac. Gli esperti del paranormale entrano in azione e avviano un'indagine notturna nel bosco.

Monte dei Paschi: suicidio imperfetto, ore 21:00 History

Nel marzo 2013, David Rossi, direttore della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, muore cadendo da una finestra. Si è davvero trattato di un suicidio?

Scandinavia selvaggia, ore 21:10 National Geographic Wild

I territori dell'estremo nord della Finlandia e i fiumi leggendari dei vichinghi attirano avventurosi turisti e appassionati di sport in cerca di emozioni forti.

Serie TV in onda stasera

1994 - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic e Sky Cinema Uno

In contemporanea su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, in prima visione tv, vediamo 1994, il capitolo finale della trilogia sugli anni che hanno cambiato il volto della politica e della società italiana. Il 1994 è l’anno della "discesa in campo" di Silvio Berlusconi e l’anno in cui spettacolo e politica iniziano a fondersi. 1994 è nata da un’idea di Stefano Accorsi, protagonista insieme a Miriam Leone, Guido Caprino e Antonio Gerardi.

S.W.A.T., ore 21.00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo gli episodi della prima stagione di “S.W.A.T.”, il remake dell’omonima serie tv degli anni ‘70. Il protagonista è l’ex Marine Daniel Harrelson, che viene incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata che rappresenta l’ultima tappa delle forze dell’ordine di Los Angeles.

911, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo la prima stagione di “911”, la serie incentrata sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, infatti, 911 è il numero per le emergenze.

Private Eyes, 1^ TV, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05 vediamo la terza stagione di “Private Eyes”, la serie con Jason Priestley nei panni di un ex-giocatore di hockey su ghiaccio diventato investigatore privato. Vive con il padre e la figlia adolescente con deficit visivo ed è divorziato da dieci anni.

Law & Order - Unità speciale, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime vediamo la ventesima stagione di “Law & Order - Unità speciale”, il primo spin-off della fortunata serie “Law & Order”. La trama segue le vicende dell'Unità Vittime Speciali della polizia di New York, che si occupa esclusivamente delle vittime colpite da crimini sessuali.

Roswell, New Mexico - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories continua la nuova serie ideata da Carina Adly Mackenzie ispirata alla serie di romanzi per ragazzi “Roswell High” di Melinda Metz. Dopo essere tornata nella sua città natale di Roswell (Nuovo Messico), la figlia di due persone immigrate e senza documenti scopre che la sua cotta adolescenziale è un alieno che ha sempre tenuto nascoste le sue capacità soprannaturali.

The last kingdom, ore 21:15 Premium stories

Un altro episodio della serie televisiva britannica ambientata alla fine del IX secolo e basata sulla serie di romanzi “Le storie dei re sassoni” scritta da Bernard Cornwell. Il protagonista è Uhtred di Bebbanburg, figlio di un aldermanno sassone, rapito dai vichinghi danesi e addestrato come uno di loro.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Mr Magoo, ore 20:55 DeA kids

Quincy Magoo è un ricco pensionato, basso, calvo e molto miope. Talmente miope che non si rende mai conto dei pericoli che corre e dai quali scampa ogni volta incolume grazie a eventi fortuiti. Ha un nipote di nome Waldo e un cane di nome Ciccio.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

SpongeBob, ore 20:45 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo: Paura al campo estivo, ore 21:00 Boomerang

A Campo Little Moose le storie di fantasmi prendono vita. Ma i ragazzi della Mystery Inc. non si spaventano facilmente, quindi raccoglietevi intorno al fuoco per arrostire un po' di cattivoni.

Puppy Dog Pals, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Bingo e Rolly, due adorabili cuccioli di carlino, sono fratelli con la passione per l'avventura.

