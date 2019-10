Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 16 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 16 ottobre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Che cosa aspettarsi quando si aspetta, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Kirk Jones. Un film con Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Chace Crawford, Brooklyn Decker. Intreccio di storie di cinque coppie in dolce attesa alle prese con le difficoltà e le emozioni tipiche della gravidanza. Il film, una romantica commedia corale, è tratto dall'omonimo libro scritto da Heidi Murkoff.

Beverly Hills Cop III, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Diretto da John Landis, con Hector Elizondo, Eddie Murphy, Judge Reinhold, Stephen McHattie. Torna l’agente Alex Foley, con la sua inconfondibile risata. “Beverly Hills Cop III” è un film dalle battute ormai ripetitive, che perde smalto rispetto al primo episodio della saga ma resta piacevole per una serata in relax.

Perdiamoci di vista, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film diretto e interpretato da Carlo Verdone, con Asia Argento, Aldo Maccione, Angelo Bernabucci, Mariangela Giordano. Servire in televisione determinate realtà, con sguardo pietoso, è quanto fatto a lungo da Gepy, conduttore televisivo che perde il posto a causa di un polemico intervento di Arianna, che vive su una sedia a rotelle. I due imparano a conoscersi e l’uomo dovrà infine accettare che la sedia a rotelle è parte di lei. Un film che, senza stereotipi, analizza la vita dei portatori di handicap. Dalla quotidianità al confronto con gli altri, puntando il dito contro quel genere di programmi che si cibano di storie drammatiche.

Ma guarda un po’ ‘sti americani, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 1985 diretto da Amy Heckerling, con Beverly D'Angelo, Chevy Chase, John Astin, Robbie Coltrane, Massimo Sarchielli. Grazie ad un concorso, una famiglia americana vince un viaggio in Europa, dove ne combinerà di tutti i colori tra Londra, Parigi e Roma. Un film divertente, per una serata all’insegna del relax.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il primo re, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film di Matteo Rovere, in cui Alessio Lapice e Alessandro Borghi interpretano i fratelli protagonisti della leggenda sulla fondazione dell’antica Roma. “Il primo re” rivisita le vicissitudini attraversate da Romolo e Remo, arricchendo e ampliando la leggenda fino a trasformarla in un vero e proprio racconto epico. Il film è recitato in un protolatino ricreato con l’aiuto di studiosi, in modo da rendere in maniera ancora più realistica le atmosfere dell’epoca. Un film epico in cui tutto il cast si immerge letteralmente nei ruoli e negli ambienti ostili messi in scena.

Tuo, Simon, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film americano del 2018 per la regia di Greg Berlanti, con Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Katherine Langford. Simon Spier è un adolescente omosessuale che non ha ancora fatto outing. Un’email mandata a un ragazzo misterioso finisce nelle mani sbagliate e Simon si trova in una situazione complessa fatta di soprusi e bullismo. “Tuo, Simon” riesce ad affrontare con relativa leggerezza e senza scivoloni di stile un tema spinoso come la scoperta dell’omosessualità e il conseguente timore di non essere accettati dal mondo.

Donne, regole... e tanti guai!, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film diretto da Garry Marshall, con Jane Fonda, Lindsay Lohan, Felicity Huffman, Dermot Mulroney, Cary Elwes, Garrett Hedlund. Tre generazioni di donne, nonna, madre e figlia, vengono messe insieme in un film sulla famiglia e sui suoi segreti. Rachel è un’adolescente che dopo aver combinato una serie di disastri viene mandata a trascorrere l’estate a casa della nonna nell’Idaho. La ragazza finisce con lo sconvolgere la routine della tranquilla cittadina, ma è costretta comunque a rispettare le regole della nonna. Dal regista di “Pretty Woman”, una pellicola sui segreti di famiglia e la ribellione adolescenziale.

Third Person, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film di Paul Haggis, con Liam Neeson, Maria Bello, Mila Kunis, Kim Basinger, Adrien Brody, Olivia Wilde. Michael è uno scrittore che vive a Parigi, reduce del divorzio dalla moglie. Un giorno riceve visita dall’amante, ambiziosa giornalista che sogna di esordire nella narrativa. A New York un’ex attrice vuole la custodia di suo figlio mentre a Roma Sean, uomo d’affari, si innamora di una nomade. Tre storie d’amore, passione e tradimento ambientate in tre parti del mondo molti diverse, con tutte le analogie del caso.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Soldato Jane, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un intramontabile film del 1997 diretto da Ridley Scott, con Demi Moore, Viggo Mortensen, Anne Bancroft, Scott Wilson, Morris Chestnut, Jason Beghe. Una donna, determinata a entrare nel corpo speciale dei Navy Seals formato da soli uomini, si sottopone a un addestramento massacrante agli ordini di un crudele e sadico istruttore. Un action movie con Demi Moore e Viggo Mortensen.

Blitz, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Elliott Lester, con Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gillen, David Morrissey, Richard Riddell. A Londra un serial killer sta attaccando la polizia. Cosa succede quando coloro che ci dovrebbero proteggere diventano i bersagli? Di fronte a un nemico astuto quanto perverso, Brant, un poliziotto dai metodi atipici, porta avanti le indagini. Un action thriller adrenalinico che vi terrà incollati alla poltrona.

Danni collaterali, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di Andrew Davis, con Arnold Schwarzenegger, Elias Koteas, John Turturro, Francesca Neri, Jane Lynch. Arnold Schwarzenegger è un pompiere di New York che vede moglie e figlio morire in un attentato terroristico al consolato della Colombia. Si affida pazientemente alle indagini, che vanno però a rilento e portano a poche soluzioni. Così decide di fare sa solo: parte per il Sud America. Un film d’azione e vendetta, di impressionante analogia con i tragici fatti dell'11 settembre a New York e a Washington.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Ritorno all’isola di Nim, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film australiano per la regia di Brendan Maher, con Bindi Irwin, Toby Wallace, Matthew Lillard, Nathan Derrick. Un giorno Nim e suo padre ricevono la notizia che un gruppo di persone acquisterà la loro isola con l’intenzione di costruirvi un’attrazione turistica. Nim, però, non starà a guardare: farà di tutto per salvare ciò che rimane di casa sua. Un avventuroso fantasy da guardare con tutta la famiglia.

Film thriller da vedere stasera in TV

7 sconosciuti a El Royale, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller diretto da Drew Goddard e interpretato da talenti come Jeff Bridges, Dakota Johnson, Jon Hamm, Chris Hemsworth. Ambientato sul finire degli anni ‘60, il film si svolge all’hotel El Royale, situato sull’esatto confine fra lo stato del Nevada e quello della California. Un gruppo di sconosciuti si incrocia all’interno dell’hotel, ma nessuno di loro è quello che sembra. Un puzzle a base di intrighi e colpi di scena, i cui pezzi si ricompongono uno a uno fino al pirotecnico finale. Per una notte di suspense.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film del 2001 per la regia di Tim Burton, con Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter, Tim Roth, Michael Clarke Duncan. 2029, nello spazio: l’astronauta Leo Davidson dovrebbe lasciare ai soli scimpanzé il compito di sondare i misteri del cosmo. Invece, in piena tempesta galattica, segue le sorti di un primate gettandosi nell’ignoto e, sprofondando nel tempo fino a un futuro lontano, su un pianeta sconosciuto, circondato da scimmie intelligente e uomini resi schiavi. Sarà lui, con l’aiuto di una scimpanzé illuminata, Ari, a realizzare la resistenza del genere umano. Un remake firmato da Tim Burton.

The Divergent Series: Allegiant, ore 21:15 Premium Cinema

Diretto da Robert Schwentke, con Shailene Woodley, Theo James, Jeff Daniels, Miles Teller, Ansel Elgort. Distrutto il regime che li opprimeva Tris e Quattro si trovano a dover affrontare un nuovo ordine, non meno disumano del precedente, che li spinge ad andare al di là delle barriere. Il mondo che trovano, ancora una volta non è dei migliori. Scoprono infatti di aver vissuto in una bolla, un esperimento costantemente tenuto d'occhio. Sequel di “The Divergent Series: Insurgent”, “Allegiant” è il terzo capitolo della saga cinematografica iniziata nel 2014 con "Divergent". Adattamento sul grande schermo del distopico romanzo firmato Veronica Roth, ultimo della trilogia.

Film biografici da vedere stasera in TV

Race: il colore della vittoria, ore 21:00 Premium Cinema +24

Film di Stephen Hopkins, con Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons, Carice van Houten, Eli Goree. La pellicola racconta l’esaltante storia dell’atleta afroamericano Jesse Owens, che trionfa alle controverse Olimpiade di Berlino del 1936. L’uomo, con già quattro medaglie d’oro, diventa il simbolo della lotta contro le folli ideologie di Hitler e del nazismo. Un bel film biografico.

