Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 16 ottobre

Kitchen Duel, ore 19:40 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno continua il programma “Alessandro Borghese Kitchen Duel”, il cooking show di Sky che vede, in ogni puntata, una coppia di rivali in cucina sfidarsi ai fornelli, per decretare chi è il migliore. Alessandro Borghese Kitchen Duel è in onda dal lunedì al giovedì alle 19.40 su Sky Uno.

MasterChef USA, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno, un’altra puntata di MasterChef USA, la versione americana del cooking show più famoso al mondo. Gordon insegna agli aspiranti chef come aprire un granchio: i concorrenti dovranno ripetere quello che ha fatto lo chef. Chi non riuscirà a superare la prova affronterà l'Elimination Test.

Quei cattivi ragazzi, ore 21:05 Crime investigation

Il programma racconta la storia di pericolosi gangster e protagonisti del crimine internazionale. Storie di sangue, potere, soldi, tra malavita ed efferatezze. Un punto di vista unico sulle dinamiche spietate delle organizzazioni criminali più temibili e famose di sempre.

L’ultimo giorno da rockstar, ore 21:15 Sky Arte HD

Le vite leggendarie e le tragiche morti di alcune delle più grandi stelle delle musica rock. Nell'episodio esploreremo l'eredità artistica di Janis Joplin.

Lego Masters, ore 20:20 Blaze

Su Blaze vediamo “Lego Masters”, la prima competizione da incastro: 8 team di legolisti incalliti costruiranno l’impossibile sotto la guida di 2 giudici cresciuti a pane e mattoncini. Un solo obiettivo: vincere il titolo di LEGO Masters e un montepremi da urlo!

Maurizio Battista: Cavalli di razza e vari puledri, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista presenta uno spettacolo intitolato “Cavalli di razza e vari puledri”, dove i Cavalli di Razza sono gli artisti che ha incontrato agli inizi della sua carriera e i Puledri i nuovi comici.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questa puntata, mentre il dott. Christian si occupa di un uomo i cui testicoli sono troppo al caldo per le pieghe di grasso che li ricoprono, la dott.ssa Dawn visita una donna la cui obesità ha provocato uno squilibrio ormonale.

Una famiglia fuori dal mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel vediamo il reality che segue la vita di una famiglia di nove persone che vive nella parte più selvaggia dell’Alaska. Billy e Ami Brown sono i genitori di Matt, Bam, Bear, Gabe, Noah, Snowbird e Rain.

Mega fabbriche, ore 20:55 National Geographic

Le Ferrari sono leggendarie ed uniche. Una miscela di lusso, prestazioni e alta tecnologia che non ha pari al mondo. Persino la fabbrica dove sono costruite è un capolavoro dell'architettura!

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

Dodici team di modellisti appassionati partecipano a una competizione, realizzando camion, elicotteri e molto altro ancora. Tutto per partecipare alla fiera Intermodellbau, a Dortmund.

Italia nascosta: Venezia, ore 21:00 History

Grazie all'utilizzo della tecnologia 3D, Alexander Armstrong e il dottor Michael Scott esplorano le meraviglie acquatiche di una delle città più affascinanti del mondo: Venezia.

Wild Nuova Zelanda, ore 21:10 Nat Geo wild

Grazie a immagini straordinarie e al supporto della tecnologia, scopriamo il lato più selvaggio della Nuova Zelanda. Nelle acque attorno al Paese, vivono alcuni dei delfini più atletici e meravigliosi del pianeta. I legami tra le creature del branco sono fondamentali per la sopravvivenza.

Succession - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic vediamo la nuova stagione di “Succession”, la serie creata da Jesse Armstrong (“Black Mirror”, “Veep”). La storia di una famiglia disfunzionale, tra ambizione e corruzione. La serie segue le vicende di Logan Roy, anziano proprietario di un impero delle telecomunicazioni insieme a sua moglie Marcia e ai loro quattro figli.

Extravergine - 1^ TV, ore 21:00 Fox life e ore 21:15 Fox

Su Fox life parte “Extravergine”, una nuova serie comica con protagonista la simpatica Lodovica Comello. La serie racconta la vita di Dafne, una ventinovenne che scrive per una rivista on line ma non è per niente soddisfatta della sua vita. In più, alla sua età è ancora vergine.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

The sinner - 1^ TV, ore 21:14 Premium Crime

Su Premium Crime vediamo la seconda stagione di “The sinner”, la serie tv con protagonista Jessica Biel. Cora è una moglie e mamma serena che, colta da un improvviso impeto di rabbia, uccide ferocemente, e senza motivo, uno sconosciuto. Il detective Harry Ambrose indaga su cosa può aver scatenato il gesto della donna.

Claws, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories, vediamo la seconda stagione di “Claws”, la serie tv incentrata sulle vicende di cinque estetiste della Florida che entrano a far parte del mondo della criminalità organizzata, solitamente riservato agli uomini.

Krypton, ore 21:14 Premium Action

Su Premium Action, alle 21:14 rivediamo la prima stagione di “Krypton”, la serie basata sui fumetti e i personaggi pubblicati dalla DC Comics. Ambientata su Krypton 200 anni prima della nascita di Kal-El, vale a dire Clark Kent (Superman), segue le vicende di Seg-El, nonno di Kal-El/Superman.

Mr Magoo, ore 20:50 DeA kids

Quincy Magoo è un ricco pensionato, basso, calvo e molto miope. Talmente miope che non si rende mai conto dei pericoli che corre e dai quali scampa ogni volta incolume grazie a eventi fortuiti. Ha un nipote di nome Waldo e un cane di nome Ciccio.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

SpongeBob, ore 21:05 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e il fantasma del ranch, ore 21:00 Boomerang

Scooby-Doo e i suoi vivono una fantastica avventura in un ranch. Ancora una volta un mistero da svelare e tanti brividi da vivere!

Puppy Dog Pals, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Bingo e Rolly, due adorabili cuccioli di carlino, sono fratelli con la passione per l'avventura.

