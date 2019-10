Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 14 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film biografici da vedere stasera in TV

Bohemian Rhapsody, ore 21:15 su Sky Cinema Uno e ore 21:45 Sky Cinema Drama

Film biografico del 2018 di Bryant Singer, con Rami Malek, Lucy Boyton, Gwilym Lee, Ben Hardy e Joseph Mazzello. I Queen con la loro musica e il loro grandissimo frontman, Freddie Mercury, hanno mandato in frantumi ogni stereotipo e convenzione. L’ascesa della band raccontata in un film che descrive il percorso musicale del gruppo fino alla reunion alla vigilia del Live Aid, nel 1985. Da non perdere.

The Program, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film biografico del 2015 per la regia di Stephen Frears, con Ben Foster, Chris O’Dowd, Guillaume Canet, Jesse Plemons. Un giornalista irlandese si convince che le performance del ciclista Lance Armstrong durante il tour de France siano state facilitate dall’uso di sostanze vietate. Fermo nella sua idea, inizia a cercare le prove per incastrare il campione.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Una sola verità, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film americano del 2008 per la regia di Rod Lurie, con Kate Beckinsale, David Schwimmer, Matt Dillon e Vera Farmiga. La giornalista Rachel Armstring ha tra le mani uno scoop esplosivo: uno scandalo in cui è coinvolto il governo, insieme alla CIA, in cui un agente sotto copertura viene svelato. La pubblicazione dell’articolo getta Washington nel caos, e invia un funzionario dalla giornalista per scoprire quali sono le sue fonti. Lei si rifiuta di darle: ha inizio una storia che la porterà dritta dietro le sbarre.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Platoon, ore 21:15 su Sky Cinema Ritorno al Futuro

Un film di Oliver Stone, con Willem Dafoe, Tom Berenger, Charlie Sheen, Johnny Depp. Oliver Stone, il regista, racconta la sua reale esperienza in Vietnam, l'abbruttimento disumano dei combattenti. Chris, un soldato volontario, affronta l'inferno della sporca guerra. Quattro Premi Oscar e tre Golden Globe per questo capolavoro di Oliver Stone. Da non perdere.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il campeggio dei papà, ore 21 su Sky Cinema Family

Un film di Fred Savage, con Cuba Gooding Jr., Lochlyn Munro, Richard Gant, Tamala Jones, Paul Rae, Brian Doyle-Murray. Charlie Hinton e Phil Ryerson sono i due papà già protagonisti del divertente “L’asilo dei papà”, questa volta alle prese con la gestione di un campeggio estivo per ragazzi. La situazione, però, risulta più complicata del previsto e Charlie è costretto a chiedere l'aiuto a suo padre, il colonnello Buck Hinton. Vacanze spensierate in una commedia con Cuba Gooding Jr.

#scrivimiancora, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film commedia diretta da Christian Ditter, con Lily Collins, Sam Claflin, Christian Cooke, Tamsin Egerton e Suki Waterhouse. Rosie e Alex sono amici del cuore sin da quando erano bambini: si sono sempre raccontati tutto, compresi i sogni bizzarri in cui Alex immagina di essere un oggetto. La loro amicizia è già amore, ma nessuno dei due riesce ad ammetterlo. Una commedia romantica e sentimentale che piacerà agli amanti del genere.

C’è tempo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana per la regia di Walter Veltroni, con Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari, Francesca Zezza e Jean-Pierre Léaud. Stefano, quarantenne precario irrisolto, di lavoro fa l’osservatore di arcobaleni. Lui, che di suo padre non ha mai voluto sapere nulla, deve lasciare il suo paesino nel Piemonte per andare a Roma. Improvvisamente orfano e con un fratellastro tredicenne di cui non era nemmeno al corrente dell’esistenza, Stefano accetta la tutela del ragazzo beneficiando così di un lascito a suo favore. L’idea è quella di prendere i soldi e lasciarlo in un collegio da qualche parte, ma nel viaggio d’andata i due fratelli scopriranno il significato della parola famiglia.

La vita è una cosa meravigliosa, ore 21:10 su Premium Cinema

Questa sera, non perderti questa commedia italiana del 2010, con Vincenzo Crocitti, Vincenzo Salemme, Armando De Razza, Gigi Proietti, Nancy Brilli e la magistrale regia di Carlo Vanzina. In una Roma dai colori estivi si muovono un poliziotto addetto alle intercettazioni (che ascoltando le vite degli altri scopre che la fidanzata fa la escort), uno stimato chirurgo con un figlio svogliato che più che studiare (anche lui medicina) preferisce scommettere e un pezzo grosso del mondo bancario che casualmente finisce in un gruppo di piccolo borghesi e per curiosità si finge magazziniere. Ognuno di questi, suo malgrado, si trova ad aggiustare i propri problemi tramite scorciatoie: il poliziotto che ascolta le conversazioni di una ragazza di cui si è invaghito, il chirurgo che raccomanda il figlio presso gli amici professori per non farlo bocciare (e che a sua volta assume o licenzia le loro amanti per sdebitarsi) e il bancario che finanzia fondi poco puliti. Ma tutti alla fine troveranno un modo di cambiare vita.

Ted, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Regia di Seth MacFarlane. Un film con Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Seth MacFarlane, Liam Neeson, Morgan Freeman. In crisi con sua moglie Tami-Lynn, Ted pensa bene di avere un figlio con lei, sperando che un nuovo nato possa riavvicinarli. Per farlo dovrà ricorrere all'inseminazione artificiale, dopo diverse richieste e tentativi di aggiudicarsi del seme "famoso", la scelta del donatore ricadrà sull'amico di una vita: John. Sequel molto divertente del fortunatissimo Ted. Un film dissacrante e politicamente scorretto. Per una serata di divertimento assoluto.

Film d’azione da vedere stasera in TV

La vendetta di Carter, ore 21 su Sky Cinema Action

Sylvester Stallone è al fianco di Mickey Rourke nell’action “La vendetta di Carter”, remake di un cult degli anni 70 con Michael Caine, qui nella parte del cattivo. Il film ruota intorno all'indagine personale che il protagonista, Jack Carter, conduce intorno alla morte del fratello, avvenuta ufficialmente a causa di un incidente stradale. Questo lo condurrà in un vortice adrenalinico tra loschi personaggi, giri di prostituzione e pornografia. Jack si convincerà così sempre di più che non si sia trattato di un incidente.

Film drammatico da vedere stasera in TV

L’ultima discesa, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Un film con Josh Hartnett e Mira Sorvino per la regia di Scott Waugh. Un ex giocatore di hockey si appresta ad un fuoripista sullo snowboard alla ricerca di adrenalina, ma resterà in balia di una grande tempesta invernale tra le montagne della Sierra Nevada. Tratto dall’autobiografia “Crystal Clear”, basata sulla storia vera di Eric LeMarque. Consigliato agli amanti dei film incentrati sulla lotta tra uomo e natura. Buone le prove di Hartnett e della Sorvino.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Poliziotto a quattro zampe, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Film d’avventura del 1989 con Jesse Collins, Cali Timmins e Andrew Bednarski. La pellicola mette in scena le brillanti operazioni anticrimine della coppia di poliziotti composta dall’agente Hank Katts e dal suo partner canino Rinnie. Il poliziotto cane è un bellissimo pastore tedesco, discendente dal famoso Rin Tin Tin.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Animali fantastici e dove trovarli, ore 20:55 su Premium Cinema +24 HD

Regia di David Yates. Un film con Ezra Miller, Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman, Jon Voight, Samantha Morton. Il giovane magizoologo Newt Scamander arriva a New York dall'Inghilterra con una valigia piena delle creature fantastiche che ha raccolto e salvato in molti anni di viaggi e ricerche. Senza volere, scambia però il prezioso carico con quello di Jacob Kowalski, pasticcere e No-Mag (è il nome americano dei Babbani), il quale libera inavvertitamente le creature, violando lo Statuto di Segretezza e mettendo Newt nei guai. La sceneggiatura è stata scritta da J. K. Rowling, l'autrice dei best seller dedicati ad Harry Potter, di cui il film è il primo dei cinque spin-off. Per tutti coloro che hanno amato la saga del maghetto inglese.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Departed, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2006 per la regia di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg e Vera Farmiga. Boston: la recluta Billy viene infiltrata in una pericolosa gang capitanata da Frank Costello con l’obiettivo di sgominarla dall’interno. Purtroppo, però, anche Costello ha infiltrato un suo uomo nella polizia. Un film adrenalinico per una serata incollati allo schermo.

Film sentimentale da vedere stasera in TV

Un’estate perfetta, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film sentimentale del 2016 per la regia di Rick Bota, con Lindsay Shaw, Derek Theler, Emily Rose, Lucas Bryant, Rachel Ticotin. Rachel, perito, riceve la notizia che uno dei suoi migliori clienti vuole acquistare l’amata biblioteca di una piccola cittadina per costruire un resort e una spa su quel terreno. Completamente contraria all’idea di lasciare New York, è costretta dal suo capo a fare le valigie e volare in California. Durante la sua prima visita conosce Jake, che sta studiando la storia dei tesori nascosti del capitano Black Bart per il suo nuovo romanzo. Nella speranza di salvare la biblioteca, la bibliotecaria Archer spinge lo scrittore, alle prese di suo con i due nipoti, a mostrare a Rachel cosa il posto significhi per gli abitanti…

