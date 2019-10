Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 9 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in TV

Momenti di trascurabile felicità, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2019 diretta da Daniele Luchetti, con Pierfrancesco Diliberto, Renato Carpentieri, Thony, Francesco Giammarco e Angelica Alleruzzo. A Paolo viene concesso, dopo la sua morte, di tornare a casa per un’ora e 32 minuti di bilanci. Avrà tempo di fare i conti con le cose importanti della propria vita, o gli torneranno in mente solo momenti di trascurabile felicità?

Pongo il cane milionario, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film commedia del 2014 diretto da Tom Fernández, con Ivan Massagué, Patricia Conde, Armando del Río, Alex O'Dogherty e Secun de la Rosa. La vita del cane Pongo cambia radicalmente quando vince un’ingente somma di denaro alla lotteria che gli permette di vivere nel lusso e senza pensieri. Un gruppo di criminali, però, ha intenzione di impossessarsi delle sue ricchezze e mette in atto quello che sembra un piano infallibile.

Beverly Hills Cop II, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia diretta da Tony Scott, con Eddie Murphy, Judge Reinhold, Brigitte Nielsen, Chris Rock, Tom Bower e Ronny Cox. Torna sullo schermo Alex Foley, lo scatenato piedipiatti di Detroit, di nuovo in visita a Beverly Hills. Ci va per indagare sul misterioso ferimento di un poliziotto suo amico.

The nice guys, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film diretto da Shane Black, con Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Matt Bomer e Margaret Qualley. Nella Los Angeles del 1977 da qualche tempo tira una brutta aria. A indagare ci pensano Jackson Healy e Holland March, due investigatori maldestri che si incontrano sul caso Amelia, una giovane attrice di film porno in fuga dai sicari, e Misty Mountains, amica e diva del genere precipitata con l’auto giù dalla collina. I due investigatori scoprono ben presto che niente è quello che sembra. Una commedia nera ricca di colpi di scena, gag, situazioni paradossali e battute da antologia dell'umorismo noir.

Il bambino e il poliziotto, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Film commedia del 1989 diretto e interpretato da Carlo Verdone, con Federico Rizzo, Adriana Franceschi, Barbara Cupisti e Salvatore Billa. Un commissario di polizia si ritrova a dover badare a un bambino la cui madre è stata arrestata per aver spacciato droga. Quando il ragazzino viene rapito da una banda di spacciatori, il commissario impiegherà tutte le sue energie per ritrovarlo, imbattendosi anche nella sua giovane madre.

Un Natale esplosivo, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Una divertente commedia natalizia del 1989 diretta da Jeremiah S. Chechik, con Beverly D'Angelo, Chevy Chase, Diane Lane e Randy Quaid. Nella casa della famiglia Griswold stanno per arrivare tutti i parenti in vista delle festività natalizie. I protagonisti accoglieranno gli ospiti in una maniera incredibile e assolutamente spassosa.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Front Runner - Il vizio del potere, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2018 diretto da Jason Reitman, con Hugh Jackman, Vera Farmiga, Molly Ephraim, Kaitlyn Dever, J.K. Simmons e Sara Paxton. Gary Hart è un senatore favorito dai sondaggi nella corsa alla presidenza, che presto sprofonda nel baratro del giudizio, poiché viene additato da tutti in seguito a un articolo sulla sua relazione extraconiugale. Un film che mostra come un episodio secondario della propria vita potrebbe all’improvviso mutare le sorti di tutto, specialmente quando si è sotto i riflettori.

Ustica, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2016 diretto da Renzo Martinelli, con Caterina Murino, Tomas Arana, Marco Leonardi, Lubna Azabal, Enrico Lo Verso e Yassine Fadel. La pellicola ripercorre le vicende della strage di Ustica mettendo in luce una nuova ipotesi dell'inchiesta mai risolta.

Ritorno in Borgogna, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2017 diretto da Cédric Klapisch, con Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot e María Valverde. Jean rientra in Borgogna dopo dieci anni, a causa ella malattia terminale del padre. Tornato a casa, si riunisce con la sorella Juliette e il fratello Jérémie. Intanto, la morte del genitore poco prima della vendemmia mette i tre fratelli di fronte a nuove responsabilità, come la necessità di raccogliere una grande somma di denaro per pagare la tassa di successione del vigneto.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Hunter Killer - Caccia negli abissi, ore 21:15 Sky Cinema Ritorno al Futuro

Film d’azione diretto da Donovan Marsh, con Gerard Butler e Gary Oldman protagonisti. Il capitano di un sottomarino americano, il Tampa Bay, deve scongiurare un colpo di stato in Russia che darebbe il via alla Terza guerra mondiale. Un action movie che fa dell’adrenalina il suo fil rouge, una pellicola che stregherà gli amanti del genere.

Bastardi senza gloria, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2009 diretto da Quentin Tarantino, con Brad Pitt, Christoph Waltz, Eli Roth, Mélanie Laurent, Diane Kruger e Daniel Brühl. Durante l’occupazione nazista della Francia, un gruppo di americani ebrei conosciuto come “Bastardi” viene reclutato per portare terrore all’interno del Terzo Reich e uccidere i nazisti.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Deja Vu - Corsa contro il tempo, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di fantascienza del 2006 diretto da Tony Scott, con Denzel Washington, Paula Patton, Val Kilmer e Jim Caviezel. Doug è un agente dell’FBI assegnato al caso di un attentato legato a un dispositivo che permette di viaggiare nel tempo. Un’indagine scottante che spingerà l’agente ad affrontare un pericolo mortale e tutte le difficoltà della sua vita personale.

Insurgent, ore 21.15 Premium Cinema

Film di fantascienza del 2015 diretto da Robert Schwentke, con Shailene Woodley, Theo James, Naomi Watts, Kate Winslet e Octavia Spencer. La pellicola è tratta dal secondo capitolo della trilogia della scrittrice Veronica Roth. Dopo la grande ribellione, Tris e Quattro cercano rifugio prima presso gli Esiliati, poi presso i Pacifici e i Candidi, cercando un modo per sconfiggere Jeanine, ora al comando della città di Chicago.

Film thriller da vedere stasera in TV

Dylan Dog - Il film, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2010 diretto da Kevin Munroe, con Brandon Routh, Sam Huntington, Anita Briem, Taye Diggs, David Jensen e Randal Reeder. Dylan Dog viene richiamato suo malgrado in servizio dalla bionda Elizabeth per indagare sulla misteriosa morte di suo padre. Film tratto dalle avventure firmate dalla penna di Tiziano Sclavi nel 1986.

Sicario, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film thriller del 2015 diretto da Denis Villeneuve, con Benicio Del Toro, Emily Blunt, Josh Brolin, Jon Bernthal, Jeffrey Donovan e Sarah Minnich. Tra gli Stati Uniti e il Messico, in una zona dove la legge non conta, l’agente dell’FBI Kate viene arruolata in una task force governativa per una missione speciale nella lotta contro la droga. Durante il viaggio, la donna è costretta a mettere in discussione tutto ciò in cui crede per cercare di sopravvivere.

Film romantici da vedere stasera in TV

L'estate all'improvviso, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film romantico diretto da Christopher Menaul, con Dominic Cooper ed Emily Browning. Nella Cornovaglia dell’inizio '900 una ragazza londinese si unisce a una comunità di artisti bohémien e conquista il cuore di due uomini, creando turbamenti amorosi e tanto romanticismo. Un film da non perdere per gli amanti del genere.

