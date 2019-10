E’ il film più atteso d’autunno. Torna sui grandi schermi il sequel dell’adattamento live-action de “ La Bella Addormentata nel Bosco ”. Maleficent: Signora del Male uscirà prima in Italia e il giorno dopo negli Stati Uniti.

Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer sono atterrate nella Città Eterna per l’anteprima europea del sequel del fortunato film del 2014, targato Disney. Lunedì le due attrici hollywoodiane hanno illuminato e incantato tutti con il loro fascino, dapprima al photocall pomeridiano, durante il quale hanno rilasciato diverse interviste, e nella serata alla premiere di Maleficent: Signora del Male, alla quale hanno partecipato anche numerosi volti del mondo dello spettacolo italiano. Per l’occasione Angelina Jolie sul black carpet dell'Auditorium di Via della Conciliazione si è fatta immortalare con le due figlie più grandi: la tredicenne Shiloh e la quattordicenne Zahara.

Maleficent 2: la data d’uscita

Arrivate a Roma per l’anteprima del prossimo film che le vedrà scontrarsi, Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer si sono mostrate sorridenti e disponibili sia con i giornalisti e sia fan, rilasciando interviste e trattenendosi posando per qualche scatto. Il secondo capitolo del film diretto da Joachim Ronning sarà possibile vederlo nei cinema italiani a partire dal 17 ottobre, mentre il giorno dopo è prevista l’uscita negli Stati Uniti. Solo alcuni fortunati spettatori hanno avuto la possibilità di assistere a uno speciale evento di anteprima, che si è tenuto lunedì 7 ottobre a Roma. La Disney, infatti, ha organizzato la prima europea di Maleficent: Signora del Male proprio nel nostro Paese. Inizialmente la data d’uscita era prevista per maggio 2020, ma fortunatamente l’attesa sta finendo e dopo cinque anni dal successo di Maleficent - Il segreto della bella addormentata potremo assistere al secondo capitolo dello spin-off di uno dei classici Disney.

Qualche notizia sulla film

Ambientato diversi anni dopo, Angelina Jolie indosserà nuovamente i panni della strega Malefica, mentre Michelle Pfeiffer interpreterà la regina Ingrith di Ulstead, madre del principe Filippo e suocera di Aurora, che progetta di dividere in modo definitivo umani e fate. Basata sulla sceneggiatura firmata da Linda Woolverton e Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster, l’arrivo della regina Ingrith inclinerà nuovamente i rapporti da poco ristabiliti tra Malefica e la giovane Aurora.

Maleficent: Signora del Male, il cast

Sono state confermate le due attrici protagoniste, Angelina Jolie nei panni di Maleficent e Elle Fanning nelle vesti di sua figlia Aurora. Insieme a loro nel cast ci sono Harris Dickinson, interprete de il principe Filippo. Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville, sono le fate Fiorina, Giuggiola e Verdelia. L’ingresso più gradito e inaspettato è quello della meravigliosa Michelle Pfeiffer, che interpreterà la regina Ingrith. Altri nuovi nomi aggiunti al cast sono Chiwetel Ejiofor e Robert Lindsay.