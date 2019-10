Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 5 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in TV

Non si ruba a casa dei ladri, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film commedia del 2016 diretto da Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca, Manuela Arcuri e Maurizio Mattioli. Antonio Russo è un piccolo imprenditore napoletano, rovinato dalla perdita di una gara d’appalto truccata. Venendo a mancare un grosso lavoro, la famiglia si ritrova in condizioni economiche difficili: occorre trovare una soluzione. I coniugi Russo riescono, così, a farsi assumere come domestici nella villa di un famoso politico romano, Simone Santoro che vive con la fidanzata Lori e tiene le redini di loschi affari, i cui proventi sono messi al sicuro in Svizzera. Ben presto Antonio scopre che è proprio il suo capo ad aver truccato l’appalto che gli ha cambiato la vita e decide di vendicarsi.

Colazione da Tiffany (Versione Restaurata), ore 21 su Sky Cinema Romance

Torna, in versione restaurata, il film del 1961 “Colazione da Tiffany”, alle ore 21:00 su Sky Cinema Romance. Regia di Blake Edwards. Un film con Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Buddy Ebsen, Martin Balsam, Mickey Rooney. Holly è una provinciale sofisticata che vive a New York. Paul è un giovane scrittore protetto da un'amante più anziana di lui. Si conoscono, diventano amici, e poi qualcosa di più. Un intramontabile capolavoro della commedia americana che ha consacrato il mito di Audrey Hepburn come icona di stile.

The Weather Man – L’uomo delle previsioni, ore 21 su Sky Cinema Drama

Un film di Gore Verbinski, con Nicolas Cage, Michael Caine, Hope Davis, Michael Rispoli, Gil Bellows, Judith McConnell. David Spritz sta consumando la propria vita sotto un metaforico diluvio. Separato dalla moglie con la quale ha un rapporto conflittuale, due figli che hanno problemi ad entrare nella società, un padre importante. David è famoso, perché il suo programma sulle previsioni del tempo ha successo, al punto di ricevere un'allettante offerta da un canale televisivo newyorkese. Un film dove si ride anche, con scene ai limiti del grottesco, ma che alterna momenti alti e bassi. Grande interpretazione di Michael Caine, buona prova di Nicholas Cage.

Tutti gli uomini del deficiente, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 1999 per la regia di Paolo Costella, con Claudia Gerini, Paolo Hendel, Gigio Alberti, Arnoldo Foà, Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. Leone Stella ha settant’anni e ha avuto una vita di eccessi e genialità. Ora che si è stufato di lavorare, ha progettato un videogioco sulla sua vita indicendo un concorso per lasciare tutti i suoi averi a una persona che si chiama come lui. Inizia dunque una caccia al tesoro per un gruppo di persone che si chiamano “Leone Stella”, oppure “Stella Leone”.

Lady Bird, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Un film di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein, Lois Smith. La storia di Christine McPherson, un'ambiziosa liceale di Sacramento che sogna un'esistenza diversa in una città dell’East Coast. Per accumulare i crediti extracurriculari ed essere accettata al college, decide di entrare a far parte di un club di teatro. Questa esperienza cambierà la sua vita sociale e privata. Un film generazionale e universale, senza retorica o sentimentalismi consolatori. “Lady Bird” ha vinto due Golden Globe e ricevuto cinque candidature ai premi Oscar.

Terapia di coppia per amanti, ore 21:10 su Premium Cinema

Una commedia del 2017 tutta italiana, ricca di momenti esilaranti, per una serata da trascorrere in famiglia o con gli amici. Viviana e Modesto sono amanti, entrambi sposati e con un figlio a testa. Il loro rapporto è talmente tormentato che decidono di sottoporsi ad una terapia di coppia: o meglio, Modesto si adegua alle richieste di Viviana, ma mantiene un laconico distacco nei confronti del terapista, il professor Malavolta, soprattutto quando scopre che lo psicologo ha a sua volta problemi di relazione. Regia di Alessio Maria Federici, con Sergio Rubini, Franco Branciaroli, Alan Sorrenti, Antonio Pennarella e Ambra Angiolini.

Mi presenti i tuoi?, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Una commedia del 2004 interpretata da Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbara Streisand, Blythe Danner, Teri Polo e diretta da Jay Roach. Il film è il sequel di “Ti presento i miei” e, tra gag divertenti e battute esilaranti, ne mantiene lo spirito e l’atmosfera. Jack Byrnes e sua moglie, in compagnia della figlia e del futuro genero Greg, si recano a Miami per conoscere i genitori del ragazzo. Bernie e Roz Fotter sono quanto di più distante dai Byrnes: avvocato in pensione lui e terapista sessuale lei, si rivelano immediatamente troppo eccentrici per i gusti dell’ex agente CIA Byrnes.

The disaster artist, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film americano del 2017 per la regia di James Franco, con Dave Franco, Ari Graynor, Seth Rogen e Alison Brie. La strana ma vera storia dell’amicizia tra gli attori Greg Sestero e Tommy Wiseau, che insieme realizzano “The Room”, considerato uno dei peggiori della storia del cinema.

Bibi, la piccola strega, ore 21 su Sky Cinema Family

Commedia tedesca del 2002 per la regia di Hermine Huntgeburth, con Sidonie von Krosigk, Maximillian Befort e Katja Riemann. Grandi festeggiamenti nella città di Neustadt: Bibi è riuscita a salvare due bambini dalla morte facendo piovere per spegnere un incendio. Sua madre Barbara, una strega, è molto orgogliosa della piccola. Papà, però, non apprezza molto queste doti sovrannaturali.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Ritorno al futuro II, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Secondo episodio della saga “Ritorno al futuro”, diretto da Robert Zemeckis, con Michael J. Fox, Billy Zane, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Casey Siemaszko. Il film inizia nel 1985 Hill Valley in California. Qui 'Doc' Brown ritorna dal futuro con la sua macchina del tempo per portare nel futuro Marty McFly e la sua ragazza Jennifer. È fondamentale, infatti, che i due ragazzi raggiungano il 2015 per impedire che il figlio di Marty venga arrestato e sconti un lungo periodo di detenzione.

Film drammatico da vedere stasera in TV

Confirmation, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico di Bob Nelson con Clive Owen, Maria Bello, Patton Oswalt, Stephen Tobolowsky, Spencer Drever. Walt è un falegname che stenta a trovar lavoro, e cerca di uscire dall'alcolismo. Anthony è suo figlio che è stato affidato alla madre dopo la separazione. La madre, che ormai convive con un nuovo compagno ed è prossima al matrimonio, cerca di crescerlo obbligandolo ad osservare i precetti cristiani. Si scopre che Walt, durante una confessione, non ha peccati da rivelare al sacerdote. Non ha bugie da rivelare, né bestemmie, né fantasie di atti impuri. Almeno fino a quando non trascorrerà il fine settimana col padre. Una sceneggiatura intelligente e profonda, che con delicatezza si eleva a parabola morale e laica.

Film thriller da vedere stasera in TV

Nemesi, ore 21 su Sky Cinema Action

Film thriller diretto da Walter Hill, conSigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Tony Shalhoub, Anthony LaPaglia e Terry Chen. Frank Kitchen è un killer infallibile, ma la scia di cadaveri che ha lasciato alle spalle ha in serbo per lui un doloroso contrappasso. La chirurga plastica Rachel Jane, infatti, lo fa rapire per vendicare la morte del fratello, ma anziché uccidere Frank, lo opera, a sua insaputa, per cambiargli sesso.

Extortion, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film thriller diretto da Phil Volken, con Frank Grillo, Eion Bailey, Bethany Joy Lenz, Barkhad Abdi e Jorge Navarro. Un dottore in vacanza con la sua famiglia nei Caraibi si trova in una situazione vulnerabile e sotto ricatto di un pescatore opportunista. L'accordo raggiunto tra i due spingerà il medico a intraprendere un viaggio terribile e straziante per potersi riunire con la sua famiglia.

Film biografici da vedere stasera in TV

Frankie & Alice, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film biografico canadese del 2010 per la regia di Geoffrey Sax, con Halle Berry, Stellan Skarsgard, Phylicia Rashad e Chandra Wilson. Frankie è una go-go dancer afro-americana che soffre di disturbo dissociativo dell’identità, lotta per conservare la propria personalità mentre ha a che fare con due alter ego molto particolari: un bambino di sette anni di nome Genius e una donna bianca razzista del nome Alice. Con lo scopo di risolvere i suoi problemi, Frankie si rivolge ad Oz, noto psicoterapeuta, per trovare l’origine dei suoi fantasmi.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Sin City – Una donna per cui uccidere, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Regia di Robert Rodriguez, nel cast: Bruce Willis, Jessica Alba, Mickey Rourke e Rosario Dawson, con la partecipazione di Lady Gaga. Nei bassifondi di Sin City, Dwight medita vendetta contro Ava Lord e Nancy è in lutto per la morte del Detective Hartigan. Trasposizione cinematografica della graphic novel di Frank Miller, secondo episodio dell’epica saga, sequel del film del 2005. Un viaggio noir nella città del peccato, con un ricco cast hollywoodiano.

