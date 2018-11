Nemesi: una giustiziera che combatte per le donne

articolo di Camilla Sernagiotto

Se c’è un regista che ama le trame da chapeau, quelle che scacciano la banalità a colpi di colpi di scena, quello è Walter Hill.

Trattasi di niente po’ po’ di meno che il director di una pellicola cult come I guerrieri della notte, motivo per cui Hill non può davvero permettersi di sbagliare un colpo sulla collina di Hollywood.

E infatti ha firmato la regia di uno dei thriller più originali, interessanti e intriganti degli ultimi anni, per non dire di sempre: un giallo che mette al centro una tematica scottante dei giorni nostri, ossia la sessualità, la genderizzazione e la violenza sulle donne.

Nel film Nemesi, in onda giovedì 1 novembre su Sky Cinema Uno alle 21.15, tutti questi temi sono presenti ma si capovolgono in maniera inedita e sui generis: un killer si macchia del sangue del fratello di una chirurga plastica che, per vendetta, lo rapisce e gli cambia sesso, tramutandolo in donna. Con i nuovi connotati, il/la killer si tramuterà non solo nell’aspetto ma anche nell’interiorità e nella mission: diventerà una giustiziera di ragazze vittime di soprusi.

Una trama davvero strabiliante, intessuta in maniera top fin dalle prime fasi di sceneggiatura e poi interpretata mirabilmente da due nomi del panorama hollywoodiano da scrivere a caratteri più cubitali delle lettere di Hollywood: SIGOURNEY WEAVER e MICHELLE RODRIGUEZ.

La Weaver interpreta la chirurga che cambierà i connotati di Frank Kitchen, l’infallibile killer che diverrà infallibile nel vero senso anatomico del termine…

Evirato e trasformato in donna, sarà interpretata da una Michelle Rodriguez più tosta dei tempi di Analucia di Lost e diventerà la giustiziera delle donne abusate e vittime di soprusi.

Tutti i presupposti per un film al cardiopalma ci sono: non perdete per niente al mondo Nemesi, in onda giovedì 1 novembre su Sky Cinema Uno alle 21.15!