Programmi TV da non perdere stasera, sabato 5 ottobre

Programmi TV in onda stasera

X Factor 2019: Le audizioni, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la puntata di X Factor 2019 dedicata ai Bootcamp. I giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta dovranno scegliere i 20 migliori talenti che prenderanno poi parte agli Home Visit.

House rules, ore 21:00 Foxlife

Su Fox life vediamo la quinta edizione del gaming show australiano dove sei coppie mettono in gioco la propria casa: ogni coppia affida la ristrutturazione della propria casa agli altri concorrenti. Ai vincenti l'estinzione del mutuo.

La mia vita in una setta, ore 21:05 Crime investigation

Su Crime investigation, alle 21:05, va in onda uno speciale dedicato alla nuova stagione di “La mia vita in una setta”. Le storie raccontate alla giornalista Elizabeth Vargas da persone che sono riuscite ad uscire da pericolose sette e gruppi religiosi.

Dr Jack Mister Nicholson, ore 21:15 Sky Arte

Da “Shining” a “The Departed”: Jack Nicholson è un interprete dalla personalità dirompente. Dietro le sue molte facce si celano frammenti della sua identità, scopriamoli assieme.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:00 Blaze

Su Blaze riprendono le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. I protagonisti sono Tom Oar, Rich Lewis, Marty Meierotto e Kyle Bell, con le rispettive famiglie.

Lillo & Greg: il mistero dell’assassino misterioso, ore 21:00 Comedy Central

Un castello nella campagna londinese, un misterioso maggiordomo, l'omicidio di un'anziana contessa, un investigatore e gli stravaganti sospettati: un perfetto giallo di chiara matrice anglosassone.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. Nella puntata di stasera, i medici si occupano di un uomo che ha perso gran parte del viso a causa di un cancro. Intanto, la dr. Dawn visita un uomo la cui vita è rovinata da un petto esageratamente femminile.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Mega crociere: diari di bordo, ore 20:55 National Geographic

La Costa Serena è una delle più grandi navi da crociera al mondo. Saliamo a bordo per scoprire come l'equipaggio si prepara ad affrontare la stagione della luna di miele.

Body Invaders, ore 21:05 Discovery science

Dai paletti di recinzione e arnesi da pesca a tavole da surf e cesoie, la nuova serie Body Invaders rivela le incredibili storie di persone provenienti da tutto il mondo che hanno accidentalmente finito con il ritrovarsi oggetti estranei all'interno dei propri corpi.

Italia nascosta: Napoli, ore 21:00 History

Grazie all'uso della tecnologia 3D, Alexander Armstrong e il dottor Michael Scott analizzano 2500 anni di storia nascosta di Napoli, dai primi insediamenti greci fino all'importante ruolo del Vesuvio.

Extreme Animals, ore 21:10 Nat Geo Wild

Dal più pericoloso al più tranquillo, dal più veloce al più lento: in ogni episodio, scopriamo tutto su una delle caratteristiche più estreme del mondo animale. Dai coccodrilli che tentano di evitare i cervi agli scoiattoli con le loro trappole segrete, chi è il miglior artista della fuga?

Serie TV in onda stasera

8 giorni alla fine, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo in replica i primi episodi di “8 giorni alla fine”, la nuova produzione originale Sky. Un gigantesco meteorite sta per schiantarsi sulla Terra alla velocità di 30.000 km/h. Gli Stati Uniti provano a deviare la traiettoria della minaccia con un missile nucleare, ma la missione fallisce.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi dell’undicesima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Quantico, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 rivediamo la seconda stagione di “Quantico”, la serie con protagonista un gruppo di reclute dell’FBI in formazione presso la base di Quantico. Tutti brillanti e preparati ma tra loro c’è qualcuno che ha in mente di progettare un attacco terroristico.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department.

Lethal weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la terza stagione di “Lethal weapon”, la serie tv tratta dagli omonimi film “Arma letale”. Protagonista è il detective Martin Riggs, ex Navy Seal, che, in seguito alla morte della moglie incinta, si trasferisce al Los Angeles Police Department. Qui, gli viene affidato come partner il detective Roger Murtaugh.

A.P. Bio, ore 21:14 Premium Stories

Continuano anche gli episodi di “A.P. Bio”, la serie con protagonista Jack Griffin, studioso di filosofia di Harvard che si vede soffiare il lavoro da Miles Leonard, suo rivale. A quel punto, Griffin torna in Ohio per lavorare come insegnante alla Advanced Placement Biology.

The Flash, ore 21:14 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la quinta stagione di “The Flash”, la serie basata sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics. Il protagonista è Barry Allen, uno scienziato forense che, in seguito all'esplosione di un acceleratore di particelle, acquisisce una velocità superumana, che usa per combattere i criminali a Central City nei panni del supereroe Flash.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids vediamo la sit com per ragazzi incentrata sulle vicende di un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale in cui esiste un fantomatico WC. Si tratta di un gabinetto rotto in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Super 4, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “Super 4”, la serie in computer grafica creata per celebrare i 40 anni del franchising Playmobil. Ogni episodio racconta le avventure di quattro coraggiosi eroi: il cavaliere medievale Alex, la ragazza pirata Ruby, l'agente segreto Gene e la dolce fatina Brilli.

I Thunderman, ore 20:50 Nickelodeon

Alle 20:50 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e gli invasori alieni, ore 21:00 Boomerang

Finiti in una remota città del deserto, i nostri amici scoprono che il luogo pullula di oggetti volanti ed extraterrestri tutt'altro che amichevoli.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:55 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

