5 cose da sapere prima di vedere la puntata di Bootcamp di X Factor di stasera

Chi fra gli aspiranti concorrenti che hanno superato le Audizioni, riuscirà ad ottenere un posto ai Bootcamp di X Factor 2019, trasmessi stasera alle 21.15 su Sky Uno?

Ecco 5 cose da sapere prima di vedere la prossima puntata di X Factor 2019.

1. Bootcamp, la sfida delle sedie di X Factor 13

Il meccanismo dei Bootcamp di X Factor è tanto semplice, quanto spietato. Ciascun giudice ha a disposizione solo 5 sedie, ovvero 5 talenti da scegliere, ma non basta ottenere il posto, perché Sfera Ebbasta e Samuel possono giocare la carta dello switch in qualunque momento: quando tutte le sedute saranno occupate, il giudice potrà decidere di fare alzare qualcuno degli artisti già scelti, per cedere il posto a qualcuno di più meritevole.

2. X Factor 2019, i Bootcamp di Sfera Ebbasta e Samuel

Stasera si definiranno le prime due squadre che accederanno alla fase degli Home Visit: Samuel sceglierà le cinque band che comporranno la categoria dei Gruppi, Sfera Ebbasta riascolterà le numerose Under Donna che hanno superato le selezioni, proseguendo all’interno del talent show con solo cinque di loro. Il pubblico dagli spalti di Assago farà sentire la propria voce, pronto a dissentire o approvare le decisioni dei giudici.

3. X Factor 2019, i Bootcamp: 12 Gruppi per Samuel

Alessandro Cattelan la scorsa settimana ha deciso di assegnare al leader dei Subsonica la guida delle band della 13esima edizione di X Factor Italia. Samuel si è detto soddisfatto: “Quella dei Gruppi è la categoria che sento in qualche modo più vicina, conosco bene le dinamiche, come si vive insieme. Ho già visto qualcosa di interessante". I gruppi che hanno superato le Audizioni e che stasera si esibiranno nuovamente davanti alla giuria e al pubblico di X Factor sono i Keemosabe, il duo rap dei TNL, i Monkey Tempura, i Kyber, il trio al femminile delle Ophelia, i Booda, i Seawards, gli Accasaccio, gli Ambo i lati, i K_Mono, i Metriasak, i Sierra.

4. X Factor 2019, i Bootcamp: 16 Under Donna per Sfera Ebbasta

Il trapper è alla guida delle Under Donna, la categoria più numerosa. Chi sceglierà fra le 16 giovanissime che hanno superato le Audizioni di X Factor 2019? Sfera Ebbasta dovrà compiere un duro lavoro: “La categoria Under Donna mi ha particolarmente colpito. Ho visto un sacco di talenti, hanno già un'identità forte". Stasera si esibiranno Claudia Ciccateri, Maria D'Amico, Sofia Tornambene in arte Kimono, Sara d’Elia, Giulia Galitzia in arte Doll Kill, Giordana Petralia e la sua arpa, Martina Maghi, Mariam Rouass, Arianna Del Ghiaccio, Beatrice Giliberti, Silvia Cesana in arte Sissi, Sara El Abbadi, la spagnola Maria Sitja, Lavinia Di Ferdinando, Matilde Ardemagni e Miriana Legari.

5. Aspettando Malika Ayane e Mara Maionchi

Stasera scopriremo i cinque componenti delle Under Donna e dei Gruppi, seguiti rispettivamente da Sfera Ebbasta e Samuel. Per scoprire che ne sarà degli Under Uomini assegnati a Malika Ayane e degli Over capitanati da Mara Maionchi, bisognerà attendere la prossima settimana (giovedì 10 ottobre).

Il quarto appuntamento con X Factor è stasera, giovedì 3 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Al termine dei Bootcamp, solo i migliori 20 aspiranti concorrenti avranno la possibilità di giocarsi il tutto per tutto agli Home Visit per diventare i 12 protagonisti della gara live di X Factor 2019.