Film stasera in TV: da non perdere oggi, giovedì 3 ottobre

Film thriller da vedere stasera in TV

The Captive – Scomparsa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film thriller del 2014 per la regia di Atom Egoyan, con Ryan Reynolds, Scott Speedman, Rosario Dawson, Mireille Enos e Kevin Durand. Matthew è il padre di Cass, una bambina rapita di cui si sono perse le tracce. Otto anni dopo quel tragico giorno, una serie di inquietanti indizi portano Matthew a credere che la figlia, ormai diciassettenne, sia ancora viva. In una terrificante corsa contro il tempo, il team lavorerà insieme per chiarire il mistero della scomparsa e si ponga fine a questa tragedia. Una pellicola che vi lascerà col fiato sospeso.

Bus 657, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Regia di Scott Mann, film del 2015 con Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Kate Bosworth, Dave Bautista, Gina Carano. Vaughn è un padre disperato che ha bisogno di soldi per far fronte ai trattamenti medici dei quali necessita la figlia malata. Decide allora di mettersi insieme ad una squadra capitanata da un addetto ai tavoli di un casinò che vuole rapinare il suo stesso luogo di lavoro e contemporaneamente dirottare un autobus pieno di ostaggi da utilizzare come garanzia. De Niro interpreta "Il Papa", il proprietario di un casinò che pratica attività illegali i cui beni sono presi di mira nella rapina. Ritmo serrato e una buona regia ne fanno un thriller assolutamente godibile.

Film commedia da vedere stasera in TV

Perfetti sconosciuti, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia italiana del 2016 per la regia di Paolo Genovese, con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini ed Edoardo Leo. Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità e mette i cellulari sul tavolo: per tutta la durata del pasto, ogni SMS e telefonata verrà comunicata a tutti i presenti, mettendo a nudo i segreti più profondi. Un film divertente e introspettivo da gustare per una serata diversa dal solito.

Il signor Quindicipalle, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana per la regia di Francesco Nuti, con Francesco Nuti, Sabrina Ferilli, Novello Novelli e Antonio Petrocelli. Francesco, fin da piccolo, sa che dovrà diventare un campione mondiale di biliardo anche perché è suo padre che lo vuole. Un giorno però mentre passeggia al cimitero incontra Sissi, prostituta d’alto bordo, una donna che finirà per cambiargli completamente la vita. Una simpatica commedia.

Zoolander 2, ore 21 su Comedy Central

Commedia demenziale americana del 2016 per la regia di, naturalmente, Ben Stiller, con Ben Stiller, Owen Wilson, Penelope Cruz e Benedict Cumberbatch. Il Centro Derek Zoolander per i Bambini Che Non Sanno Leggere Bene e Che Vogliono Imparare A Fare Anche Tante Altre Cose Buone è collassato a due giorni dall’inaugurazione. Il fondatore ha perso la moglie e i servizi sociali gli hanno tolto il figlio. Ora Derek e Hansel vivono nella vergogna, almeno fino a che non ricevono un importante invito internazionale a Roma. Al loro arrivo capiscono che il mondo della moda è cambiato, ma nonostante tutto riusciranno a farsi assoldare per sventare un complotto mortale. Per la sua grandiosa performance, Kristen Riig ha vinto il premio di Peggior Attrice Non Protagonista.

Destinazione matrimonio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film diretto da Victor Levin, con protagonisti Keanu Reeves e Winona Ryder nei panni di Frank e Lindsay, due cinici allergici ai sentimenti che si incontreranno nello scenario per loro meno adatto che ci sia: a un matrimonio! Tra i due nascerà, però, una grande intesa che cambierà l’arida visione che entrambi hanno dell'amore. “Destinazione matrimonio” è una commedia romantica tagliente e intelligente, che anatomizza i sentimenti e li razionalizza (per poi comunque cadere inevitabilmente nel vortice dell’istinto e dell’emozione nuda e pura).

Toy Boy – Un ragazzo in vendita, ore 21 su Sky Cinema Romance

Nikki è un gigolò che prova ad attrarre a sé donne di tutte le età sia per puro piacere che per farsi mantenere. Prima seduce Samantha, una piacente avvocato quarantenne dotata di supervilla in cui lui si installa e che utilizza per gli incontri con le altre quando la donna è assente. Diretto da David Mackenzie con Ashton Kutcher nei panni del giovane sex symbol. Una commedia leggera per una serata senza troppe pretese.

Non è stata una vacanza… è stata una guerra, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Film commedia del 1988 diretto da Howard Deutch, con Dan Aykroyd, John Candy, Stephanie Faracy, Annette Bening e Chris Young. Chet Ripley, la moglie Connie ed i ragazzi Buck e Ben sono una comune famiglia di Chicago che parte per le vacanze con destinazione una piccola capanna vicino a un lago nel Wisconsin. Qui il gruppo si dedica serenamente alle attività all’aria aperta, ma la tranquillità idilliaca viene interrotta dall’arrivo di Roman Craig, cognato di Chet, da Kate e dalle loro due figlie.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Battleship, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Un film di Peter Berg con Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Tadanobu Asano e Rihanna. Gli scienziati americani individuano il pianeta "G", con caratteristiche simili alla Terra e potenziale presenza di vita al suo interno, e inviano un segnale di contatto. Presto servita, arriva la risposta aliena: pericolosissima, dalle profondità siderali si tuffa in quelle oceaniche. Il marine Alex Hopper si ritrova a capitanare l'unica nave superstite nei dintorni e a dover prevenire un'invasione globale della Terra. Un kolossal dalle atmosfere catastrofiche, che intrattiene senza prendersi sul serio. Il divertimento non manca.

Last Action Hero – L’ultimo grande eroe, ore 21 su Sky Cinema Action

Film d’azione del 1993, diretto da John McTiernan, con F. Murray, Abraham Charles Dance, Anthony Quinn, Arnold Schwarzenegger e Joan Plowright. Un ragazzino di nome Danny è un fan di Arnold Schwarzenegger e finisce per magia in un film del suo eroe. Qui incontra proprio Schwarzenegger, che interpreta se stesso, e molti altri nomi famosi che compaiono nel film.

Lone survivor, ore 21:10 su Premium Cinema

Film americano del 2013 per la regia di Peter Berg, con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emilie Hirsh e Ben Foster. Il 28 giugno 2005 quattro membri del Seal vengono coinvolti nell’operazione “Red Wing” per uccidere un leader talebano. Purtroppo vengono scoperti quasi subito e andranno incontro a un tragico destino. Sarà solo l’intervento di Marcus a salvarli dall’inevitabile. Un film adrenalinico, pieno di colpi di scena.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jumanji, ore 21 su Sky Cinema Family

Film del 1995 diretto da Joe Johnston, con Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst, Patricia Clarkson, Jonathan Hyde. Alan Parrish sta giocando con la sua amica Sarah ad un gioco da tavolo. Quando è il suo turno di lanciare i dadi, scompare improvvisamente, ritrovandosi in una giungla e vivendo un’incredibile avventura piena di soprese. Un’avventura fantasy da vedere insieme a tutta la famiglia.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

La casa Russia, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Ispirato dall’omonimo romanzo del geniale John Le Carré, un film di Fred Schepisi con Sean Connery, Michelle Pfeiffer e Klaus Maria Brandauer. Gli inglesi hanno ricevuto documenti che provano l’impossibilità dei russi ad avviare una guerra nucleare. Barley Blair, scapestrato direttore londinese, si trasforma in spia e sbarca a Mosca per tentare di contattare il dissidente che ha procurato i documenti. Sul posto entra però in gioco il KGB e la spia deve fare una scelta per salvare se stesso e la donna russa di cui si è innamorato. Le complicate trame di Le Carré in un film con un cast stellare uscito nel 1990.

Film western da vedere stasera in TV

Geronimo, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film western con Scott Wilson, Gene Hackman, Robert Duvall, Jason Patric, Wes Studi e la regia di Walter Hill. Il fiero capo indiano Geronimo si adatta a vivere rinchiuso nella riserva S. Carlos. Ma per poco: ben presto per i maltrattamenti è costretto a ribellarsi. Fugge con un pugno di seguaci e sparge il terrore nell’Arizona. Dopo molti anni di scorrerie decide di arrendersi ottenendo una onorevole pace dal governo di Washington.

Film biografici da vedere stasera in TV

Vice – L’uomo nell’ombra, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Biopic per la regia di Adam McKay con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Alison Pill. La pellicola racconta la vera storia di Dick Cheney, il più potente vice presidente della storia degli Stati Uniti, e di come le sue politiche abbiano cambiato il mondo. “Vice – L’uomo nell’ombra” vanta un cast stellare e un Oscar al miglior trucco.

Elizabeth, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film britannico del 1998 per la regia di Shekhar Kapur con Cate Blanchett, Geoffrey Rush e Christopher Eccleston. Inghilterra, 1554: Elizabeth Tudor sale al trono dopo la morte della madre Maria, e come prima mossa rimuove l’esilio dall’uomo che ha sempre amato, Robert Dudley. Nel frattempo, il segretario le rammenta che per rafforzare la sua posizione dovrà sposarsi presto, ma di certo non con l’uomo dei suoi desideri. Una ricostruzione storica fedele con una Blachett esplosiva.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Quasi amici, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film diretto da Olivier Nakache e Eric Toledano, con François Cluzet, Anne Le Ny, Clotilde Mollet, Omar Sy, Christian Ameri. Dopo un incidente di parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco e aristocratico Philippe assume come badante personale Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione. L'improbabile rapporto di lavoro genera altrettanto improbabili incontri tra due universi opposti, che sfoceranno in un’amicizia folle, comica, profonda quanto inaspettata e che li renderà intoccabili. Pluripremiata commedia campione d'incassi ispirata a una storia vera.

