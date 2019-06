Buon compleanno, Sabrina Ferilli: i 55 anni dell'attrice romana. FOTO

L'esordio avviene in "Portami la luna" di Carlo Cotti (1986). Poi inizia a lavorare in film come "Rimini Rimini - Un anno dopo" (1988). Gli anni Novanta rappresentano per lei la consacrazione come volto del cinema italiano (nella foto, l'attrice con Luca Zingaretti in "Vite Strozzate" nel 1996).